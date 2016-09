Politologe: SPD und CDU können nur separat Erfolg haben

Nach den massiven Verlusten für SPD und Union bei der Berlin-Wahl geht der Politikwissenschaftler Nils Diederich davon aus, dass es im Bund zu einem Lagerwahlkampf kommen wird.

«Ich denke, dass gerade die Neusortierung in rechts und links und die Abneigung gegen große Koalitionen im Bund auch zunehmen wird», sagte der Experte der Freien Universität in Berlin der Deutschen-Presse Agentur am Montag. «Man kann wohl zugespitzt sagen: Die SPD wird vermutlich nur dann Erfolg haben, wenn sie sich sehr deutlich von der Union absetzt, und die Union wird nur dann Erfolg haben, wenn sie sehr deutlich wieder eine konservativere Politik macht.»