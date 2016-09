CDU gibt sich nach der Abgeordetenhauswahl kämpferisch: Berlin lässt nur begrenzt Schlüsse für Bund zu

Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) sieht nach dem Desaster ihrer Partei bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl nur begrenzte Auswirkungen auf die Bundespolitik.

Die Hauptstadt-CDU war am Sonntag von 23,3 Prozent 2011 auf 17,6 Prozent abgerutscht. Die große Koalition mit der SPD im Berliner Senat ist damit am Ende.



Vor Sitzungen der CDU-Führungsgremien in Berlin sprach das CDU-Präsidiumsmitglied am Montag von einem sehr landestypischen Ergebnis. «Es gab eine hohe Unzufriedenheit mit dieser Landesregierung.» Die CDU werde die Lage nun «sehr genau analysieren und unsere Schlüsse daraus ziehen». Diese Schlüsse aus Berlin seien aber «nur begrenzt anwendbar» auf die Bundespolitik.