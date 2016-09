Klöckner glaubt nicht an echte Kompetenzen der AfD: «Von der AfD erwarte ich nicht viel»

CDU-Bundesvize Julia Klöckner sieht die künftige Arbeit der AfD im Berliner Abgeordnetenhaus kritisch.

«Von der AfD erwarte ich nicht viel, weil jetzt ist die Zeit, wo Butter bei die Fisch kommen muss», sagte die rheinland-pfälzische Unionschefin am Montag vor Sitzungen der CDU-Führungsgremien in Berlin. «Die AfD ist brillant in Überschriften und Ängsteschüren.» In Fragen der Detailarbeit sei von der Partei bislang aber wenig gekommen.



Bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus war die AfD am Sonntag dem vorläufigen amtlichen Endergebnis zufolge auf 14,2 Prozent der Stimmen gekommen.