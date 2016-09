«Charakter einer Volkspartei kaum noch gegeben»: EU-Kommissar Oettinger kritisiert CDU nach Wahl-Debakel in Berlin

EU-Kommissar Günther Oettinger (CDU) hat das schlechte Abschneiden seiner Partei bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin als «völlig unbefriedigend» bezeichnet.

«Damit ist in Berlin der Charakter einer Volkspartei kaum noch gegeben», sagte er der «Stuttgarter Zeitung» und den «Stuttgarter Nachrichten» (Montag). Die Berliner CDU mit Spitzenkandidat Frank Henkel war bei der Wahl am Sonntag den Hochrechnungen zufolge auf weniger als 18 Prozent der Stimmen abgerutscht.

Der baden-württembergische CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart nannte das Wahlergebnis einen weiteren «Warnschuss in Richtung Berlin» - und rief zur Geschlossenheit von CDU und CSU auf. «Es ist nun wirklich an der Zeit, dass CDU und CSU wieder eine Richtung ziehen.» Er rechnet für 2017 fest mit dem Einzug der AfD in den Bundestag. Aufgabe seiner Partei sei, die künftige AfD-Fraktion möglichst klein zu halten. In Berlin kam sie den Hochrechnungen zufolge auf rund 14 Prozent.