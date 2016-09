Mindestens jeder zweite Berliner war wählen

Die eifrigsten Wähler Berlins leben im Nordwesten der Stadt. Mit 81,8 Prozent verzeichnete der Wahlkreis Reinickendorf 6 (Hermsdorf/Frohnau) am Sonntag die höchste Wahlbeteiligung.

Werte von nahezu 80 Prozent gab es in Zehlendorf im Südwesten der Stadt und in Kaulsdorf/Mahlsdorf im Osten. Die Direktmandate holten jeweils Kandidaten der CDU, darunter Sozialsenator Mario Czaja, der im Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf 5 siegte.



Berlinweites Schlusslicht war nach Angaben der Landeswahlleiterin der Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf 1 am östlichen Stadtrand, wo mit 50,7 Prozent nur rund jeder zweite Wahlberechtigte zur Wahl ging und wo die AfD das Direktmandat holte. Nur wenig höher war die Beteiligung in Gesundbrunnen mit 52,6 Prozent, wo der bisherige Parlamentspräsident Ralf Wieland (SPD) siegte.