Politologe: AfD muss von anderen Parteien ernst genommen werden

Die Berliner Politik muss nach Worten des Politologen Carsten Koschmieder zumindest auf Stadtrats-Ebene mit der AfD zusammenarbeiten.

Alle Parteien hätten zwar bislang betont, nicht mit der AfD kooperieren zu wollen, sagte der Parteienforscher, der an der Freien Universität Berlin lehrt. Aber das Bezirksamt sei ein kollegial zusammenarbeitendes Gremium. «Da kann man nicht gegeneinander arbeiten», sagte Koschmieder. Nach den Wahlen in Berlin hat die AfD rechnerisch Anspruch auf sieben Stadtratsposten in sieben Bezirken. Das ist bundesweit ein Novum.