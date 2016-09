Bischof Koch: Wahlergebnis als Chance sehen

Sechs Fraktionen und keine besonders groß: Das neue Abgeordnetenhaus ist aus Sicht des katholischen Erzbischofs Heiner Koch ein Spiegel der Berliner Gesellschaft.

«Jeder ist irgendwie in der Minderheit, aber gemeinsam wird es bunt», sagte Koch am Wahlabend dem RBB. Das Ergebnis biete eine «Chance für Kreativität» und für neue Verbindungen, die vielleicht etwas Interessantes für Berlin bringen. Die rot-schwarze Regierungskoalition hatte bei der Wahl am Sonntag ihre Mehrheit verloren, für die absolute Mehrheit ist nun eine Dreier-Konstellation nötig. Stärkste Fraktion ist die SPD.