Unions-Politiker warnen vor Linksbündnis im Bund

Die SPD hat die Abgeordnetenhauswahl in Berlin trotz deutlicher Verluste gewonnen. Eine Koalition mit Grünen und Linken ist am wahrscheinlichsten. Die bisher mitregierende CDU fährt ihr schlechtestes Ergebnis bei einer Berlin-Wahl ein.

Die FDP schafft den Einzug ins Abgeordnetenhaus, in dem künftig sechs Parteien vertreten sind. Lesen Sie hier die ersten Reaktionen auf die Wahl-Ergebnisse. mehr