Görke: «Linke hat Nerv getroffen»

Der Brandenburger Linken-Landeschef Christian Görke sieht die Oppositionsarbeit seiner Berliner Parteifreunde durch den deutlichen Zuwachs bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl belohnt.

«Die Linken haben in Berlin ganz offensichtlich den Nerv der Wähler getroffen», sagte Görke am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. «Dazu gehörten die Themen sozialer Wohnungsbau, beitragsfreie Kita, Investitionen in den Nahverkehr - und natürlich klare Kante gegen die AfD.» Der Erfolg sei «eine große Freude» für die Linke in der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg. Nach den ersten Hochrechnungen hat die Linke mit gut 16 Prozent bei der Wahl ihr Ergebnis von 2011 (11,7 Prozent) deutlich verbessert.