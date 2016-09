dpa

«Ich trete nicht zurück» - Alle Reaktionen und Stellungnahmen zur ersten Wahl-Hochrechnung im Überblick: So äußern sich die Parteien zu den bisherigen Wahl-Ergebnissen in Berlin

Die SPD hat die Abgeordnetenhauswahl in Berlin trotz deutlicher Verluste gewonnen. Eine Koalition mit Grünen und Linken ist am wahrscheinlichsten. Die bisher mitregierende CDU fährt ihr schlechtestes Ergebnis bei einer Berlin-Wahl ein.

Die FDP schafft den Einzug ins Abgeordnetenhaus, in dem künftig sechs Parteien vertreten sind. Lesen Sie hier die ersten Reaktionen auf die Wahl-Ergebnisse.

Nach den bisherigen Hochrechnungen von ARD und ZDF kommt die SPD auf 23 Prozent und die CDU auf 18 Prozent. Die Grünen erreichten 16,5, die Linke 15,5 bis 16,5 und AfD 11,5 bis 12,5 Prozent. Die FDP schafft mit 6,5 Prozent die Rückkehr ins Landesparlament, die Piratenpartei fliegt hinaus.



RBB Hochrechnung der Wahl zum Abgeordnetenhaus 2016 am 18. September 2016 um 19:17 Uhr.

Linke-Spitzenkandidat Lederer: Wahlziel mehr als erreicht Der Linke-Spitzenkandidat in Berlin, Klaus Lederer, hält seine Partei für einen der großen Sieger bei der Abgeordnetenhauswahl. «Wir haben unser Wahlziel mehr als erreicht. Und das bei einer deutlich gestiegenen Wahlbeteiligung. Ich hätte das so nicht für möglich gehalten», sagte Lederer am Sonntagabend.

dpa Der Spitzenkandidat der Partei Die Linke, Klaus Lederer.

Lompscher: Neuer Politikstil in neuer Koalition Die frühere Linke-Senatorin Katrin Lompscher hat für eine künftige Koalition mit der SPD und den Grünen Forderungen aufgestellt. «Es wird ein anderer Politikstil sein müssen in diesem Bündnis», sagte Lompscher am Sonntagabend nach der Abgeordnetenhauswahl. «Der Dialog mit der Stadtgesellschaft kann nicht von einer Partei dominiert werden, die nicht einmal ein Viertel der Wählerstimmen hat», sagte Lompscher über die Rolle der SPD. Sie verwies zudem auf einen aktuell deutlichen Rechtsruck in Deutschland. «Dass die Linke da zulegen kann, ist ein großartiger Erfolg», sagte Lompscher. «Das ist ein großes Signal aus Berlin, auch an den Bund.»

Görke: «Linke hat Nerv getroffen» Der Brandenburger Linken-Landeschef Christian Görke sieht die Oppositionsarbeit seiner Berliner Parteifreunde durch den deutlichen Zuwachs bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl belohnt. «Die Linken haben in Berlin ganz offensichtlich den Nerv der Wähler getroffen», sagte Görke am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. «Dazu gehörten die Themen sozialer Wohnungsbau, beitragsfreie Kita, Investitionen in den Nahverkehr - und natürlich klare Kante gegen die AfD.» Der Erfolg sei «eine große Freude» für die Linke in der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg. Nach den ersten Hochrechnungen hat die Linke mit gut 16 Prozent bei der Wahl ihr Ergebnis von 2011 (11,7 Prozent) deutlich verbessert.

Müller: SPD hat Ziel erreicht Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) beansprucht nach dem Wahlsieg am Sonntag das Amt des Regierungschefs für seine Partei. Die SPD werde den Regierenden Bürgermeister stellen, sagte Müller am Sonntagabend. Welche Koalition er bevorzugt, ließ er offen. Die SPD hatte bei der Wahl am Sonntag nach Hochrechnungen 5,2 Prozentpunkte verloren, wurde mit 23,1 Prozent aber stärkste Kraft vor dem bisherigen Koalitionspartner CDU. Müller sagte: «Wir haben unser Ziel erreicht: Wir sind stärkste politische Kraft in dieser Stadt geblieben und wir haben einen Regierungsauftrag.»



Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat Sondierungsgespräche mit mehreren Parteien angekündigt. «Es bleibt dabei, dass wir Sondierungsgespräche führen mit allen demokratischen Parteien, die in Frage kommen.» Es sei auch eine Frage des Anstands, dass man auch mit dem bisherigen Koalitionspartner spreche. Müller betonte, er sehe nach wie vor aber «sehr viele Gemeinsamkeiten und Schnittstellen mit den Grünen». Müller gab zu: «Ich sehe auch, dass es eine große Erwartungshaltung bei den Wählern gibt, dass es besser wird.»

Gabriel: «Berlin bleibt sozial und menschlich anständig» SPD-Chef Sigmar Gabriel hat nach der Abgeordnetenhauswahl in Berlin den Wahlsieg seiner Partei trotz deutlicher Verluste herausgestellt. «Berlin bleibt sozial und menschlich anständig», sagte Gabriel am Sonntag in Berlin. Dies sei das wichtigste Ergebnis des Wahlabends. Über das zweistellige Abschneiden der AfD sagte Gabriel - ohne den Namen der Partei zu nennen: «Klar finden wir das nicht gut, dass die da reinkommen ins Parlament.» Zugleich betonte der SPD-Chef, dass fast 90 Prozent der Berliner nicht für die AfD gestimmt hätten.

dpa Michael Müller (SPD) und Sigmar Gabriel (SPD).

SPD-Fraktionschef: Sondierung mit demokratischen Kräften Die Berliner SPD will nach den Worten ihres Fraktionschefs Raed Saleh mit allen demokratischen Kräften über eine mögliche Regierungsbildung sprechen. «Wir sind stärkste Kraft, wir haben den Regierungsauftrag», sagte Saleh am Sonntagabend. Die Verluste der SPD von etwa fünf Prozentpunkten nannte er «sehr bitter». Allerdings seien die Bedingungen vor der Wahl auch sehr schwierig gewesen.

Henkel: «Ich trete nicht zurück» CDU-Spitzenkandidat Frank Henkel hat das Abschneiden seiner Partei als absolut unbefriedigend bezeichnet. «Die Wählerinnen und Wähler haben der großen Koalition einen deutlichen Denkzettel verpasst», sagte Henkel am Sonntagabend. «Wir haben eine gute Bilanz, aber ganz offensichtlich ist es uns in diesem Wahlkampf nicht gelungen, die Bilanz in eine erfolgreiche Kampagne und in Wählerstimmen umzusetzen». Henkel warnte vor einer Spaltung in linke und rechte Lager und sagte: «Wir stehen zu Sondierungsgesprächen bereit.» Das Ergebnis werde am Montag im Präsidium der CDU und im Landesvorstand aufgearbeitet.



Der Berliner CDU-Landeschef und bisherige Innensenator Frank Henkel will keine persönlichen Konsequenzen aus dem historisch schlechten Abschneiden seiner Partei ziehen. «Ich trete nicht zurück», erklärte er am Sonntagabend. An dem Ergebnis habe jeder seinen Anteil. Zudem habe es ihm nicht an Rückhalt aus der Partei gemangelt. Erneut distanzierte sich Henkel von der rechtspopulistischen AfD. «Es wird keine Zusammenarbeit mit der AfD geben - auf keiner Ebene.»

dpa CDU-Spitzenkandidat Frank Henkel.

CDU wirbt für Koalition jenseits eines «Linksbündnisses» Nach dem Ende der großen Koalition in Berlin wirbt die CDU für ein Dreibündnis unter ihrer Beteiligung. «Herr Müller muss klären, ob er ein Linksaußen-Bündnis möchte oder ob er auf Stabilität in der Mitte setzt», sagte Vorstandsmitglied Monika Grütters am Abend. Es gebe auf jeden Fall Mehrheiten jenseits von Rot-Grün-Rot, etwa eine Bündnis mit der CDU und den Grünen oder der FDP. CDU und SPD haben nach Hochrechnungen deutlich verloren, eine Mehrheit ist nur noch in einem Dreierbündnis möglich. «Das letzte Jahr war von Streitereien geprägt, die die SPD losgetreten hat», sagte Grütters.

Bretz zu CDU-Verlusten: Unkollegiales Verhalten von Müller Der Generalsekretär der Brandenburger CDU, Steeven Bretz, hat dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) die Schuld für das schlechte Wahlergebnis der Christdemokraten bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl gegeben.



Die CDU habe in fünf Jahren Regierungsarbeit viel erreicht, sagte Bretz am Sonntag in Potsdam. «Mehr als tausend neue Polizeistellen wurden geschaffen, Schulden wurden abgebaut und jahrelange Bildungsexperimente beendet», erklärte der Generalsekretär. «Das zunehmend unkollegiale Verhalten des regierenden Bürgermeisters, Michael Müller, hat den Blick auf diese Erfolge jedoch verstellt und die Regierung als Koalition der Querelen erscheinen lassen.» Dies habe der rot-schwarzen Regierung insgesamt geschadet, sagte Bretz. «Das Ergebnis der Wahl in Berlin ist eine klare Enttäuschung für SPD und CDU.»



Nach den ersten Hochrechnungen war die CDU bei der Wahl mit rund 18 Prozent hinter der SPD auf dem zweiten Platz gelandet. Bei der Wahl 2011 hatte die CDU noch 23,3 Prozent geholt. Die SPD blieb mit rund 23 Prozent stärkste Kraft, büßte aber ebenfalls rund 5 Prozentpunkte ein.

Pop: Grüne stehen für politischen Neuanfang bereit Nach dem Aus für die rot-schwarze Koalition bei der Abgeordnetenhauswahl wollen die Grünen Regierungsverantwortung übernehmen. Es sei Zeit für einen politischen Neuanfang im Senat, dafür stehe man bereit, sagte Spitzenkandidatin Ramona Pop am Abend. «Offensichtlich sieht es so aus, dass eine Regierungsbildung an den Grünen vorbei nicht mehr möglich ist.» Nach den deutlichen Verlusten von CDU und SPD bei der Wahl am Sontag ist für eine Mehrheit im Abgeordnetenhaus ein Dreier-Bündnis nötig. Rechnerisch gibt es dabei jedoch auch Varianten ohne die Grünen. Sie haben nach Hochrechnungen 16,4 bis 16,6 Prozent erreicht, etwas weniger als vor fünf Jahren (17,6). «Wir sind froh und zufrieden, dass wir unser gutes Ergebnis vom letzten Mal halbwegs gehalten haben», sagte Pop.

dpa Die Fraktionsvorsitzende von Bündnis90/Die Grünen, Ramona Pop. Foto: Gregor Fischer

Grünen-Chefin: Müller muss Rot-Grün-Rot realisieren Die Grünen setzen darauf, dass Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller nach der Wahl ein rot-grün-rotes Bündnis bilden wird. «Wir setzen darauf, dass Müller sein Wort hält», sagte die Grünen-Vorsitzende Simone Peter am Sonntagabend. Auf die Frage, ob eine solche Koalition Vorbild für den Bund sein könnte, antwortete Peter ausweichend: «Es wird schwieriger, auf Zweierbündnisse zu setzen.» Die Grüne zeigte sich «sehr zufrieden» mit dem Ergebnis der Berliner Parteifreunde. Nach 17,6 Prozent bei der Wahl 2011 seien rund 16,5 Prozent das zweitbeste Ergebnis des Landesverbands. Peter sagte zum zweistelligen Ergebnis der AfD, dies sei «gebremstes Wachstum».

Göring-Eckardt: Berlin-Wahl ist Erfolg für die Grünen Trotz leichter Verluste ist das Ergebnis der Grünen bei der Berlin-Wahl aus Sicht der Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, ein Erfolg. «Es ist irgendwie gewonnen», sagte sie am Sonntag in Berlin. Die Grünen hätten ihr Ergebnis von 2011 fast gehalten. «Das ist wirklich ein Erfolg unter diesen schwierigen Bedingungen, die wir jetzt gerade hier haben.» Entscheidend sei, dass es in Richtung Regierungsbeteiligung gehe. Nicht schön sei das zweistellige Ergebnis der AfD.

Von Storch sieht AfD auf dem Weg in Bundestag Die stellvertretende AfD-Parteivorsitzende Beatrix von Storch hat das Abschneiden ihrer Partei als großen Erfolg gewertet. «Wir haben ein großartiges Ergebnis erreicht», sagte von Storch am Sonntagabend. Die AfD sei in der Hauptstadt angekommen und auch auf direktem Weg in den Bundestag, so von Storch. «Von heute geht ein klares Signal aus.» Nach der ersten Hochrechnung kommt die AfD auf 12,2 Prozent bei der Abgeordnetenhauswahl.

dpa Die stellvertretende AfD-Parteivorsitzende Beatrix von Storch.

AfD: Müller ist abgewählt worden Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat aus Sicht der AfD bei der Abgeordnetenhauswahl am Sonntag eine schwere Niederlage erlitten. «Müller ist für seine Unfähigkeit abgewählt worden», sagte der AfD-Spitzenkandidat Georg Pazderski am Abend. Nach ersten Prognosen büßte die SPD am Sonntag mehr als fünf Prozentpunkte ein, wurde mit 23 Prozent der Stimmen jedoch wieder stärkste Kraft. Die rechtspopulistische AfD zieht demnach mit 12,5 Prozent der Stimmen erstmals in Abgeordnetenhaus ein. «Von null auf zweistellig - das ist einmalig für Berlin», sagte Pazderski.

