Bretz zu CDU-Verlusten: Unkollegiales Verhalten von Müller

Der Generalsekretär der Brandenburger CDU, Steeven Bretz, hat dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) die Schuld für das schlechte Wahlergebnis der Christdemokraten bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl gegeben.

Die CDU habe in fünf Jahren Regierungsarbeit viel erreicht, sagte Bretz am Sonntag in Potsdam. «Mehr als tausend neue Polizeistellen wurden geschaffen, Schulden wurden abgebaut und jahrelange Bildungsexperimente beendet», erklärte der Generalsekretär. «Das zunehmend unkollegiale Verhalten des regierenden Bürgermeisters, Michael Müller, hat den Blick auf diese Erfolge jedoch verstellt und die Regierung als Koalition der Querelen erscheinen lassen.» Dies habe der rot-schwarzen Regierung insgesamt geschadet, sagte Bretz. «Das Ergebnis der Wahl in Berlin ist eine klare Enttäuschung für SPD und CDU.»