Pop: Grüne stehen für politischen Neuanfang bereit

Nach dem Aus für die rot-schwarze Koalition bei der Abgeordnetenhauswahl wollen die Grünen Regierungsverantwortung übernehmen.

Es sei Zeit für einen politischen Neuanfang im Senat, dafür stehe man bereit, sagte Spitzenkandidatin Ramona Pop am Abend. «Offensichtlich sieht es so aus, dass eine Regierungsbildung an den Grünen vorbei nicht mehr möglich ist.» Nach den deutlichen Verlusten von CDU und SPD bei der Wahl am Sontag ist für eine Mehrheit im Abgeordnetenhaus ein Dreier-Bündnis nötig. Rechnerisch gibt es dabei jedoch auch Varianten ohne die Grünen. Sie haben nach Hochrechnungen 16,4 bis 16,6 Prozent erreicht, etwas weniger als vor fünf Jahren (17,6). «Wir sind froh und zufrieden, dass wir unser gutes Ergebnis vom letzten Mal halbwegs gehalten haben», sagte Pop.