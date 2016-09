Lompscher: Neuer Politikstil in neuer Koalition

Die frühere Linke-Senatorin Katrin Lompscher hat für eine künftige Koalition mit der SPD und den Grünen Forderungen aufgestellt.

«Es wird ein anderer Politikstil sein müssen in diesem Bündnis», sagte Lompscher am Sonntagabend nach der Abgeordnetenhauswahl. «Der Dialog mit der Stadtgesellschaft kann nicht von einer Partei dominiert werden, die nicht einmal ein Viertel der Wählerstimmen hat», sagte Lompscher über die Rolle der SPD. Sie verwies zudem auf einen aktuell deutlichen Rechtsruck in Deutschland. «Dass die Linke da zulegen kann, ist ein großartiger Erfolg», sagte Lompscher. «Das ist ein großes Signal aus Berlin, auch an den Bund.»