Geywitz: «Es ist nie schön, Prozente zu verlieren»

Die Generalsekretärin der Brandenburger SPD hat ihren Berliner Genossen zum Sieg bei der Abgeordnetenhauswahl gratuliert.

«Es ist nie schön, Prozente zu verlieren», räumte Geywitz am Sonntag in Potsdam gegenüber der Deutschen Presse-Agentur ein. «Aber Berlin hat sich in den vergangenen Jahren rasant verändert und es sind nicht nur SPD-Wähler zugezogen.» Berlin sei weiterhin eine politisch bunte Stadt. «Da ist es schon eine große Leistung von Michael Müller, dass er die SPD wieder zur stärksten Kraft gemacht hat», betonte Gehwitz. Nach der ersten Hochrechnung war die SPD bei der Wahl mit 23,1 Prozent stärkste Kraft geblieben, hat gegenüber der Wahl 2011 (28,3 Prozent) aber deutlich verloren.