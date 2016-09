Müller: SPD hat Ziel erreicht

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) beansprucht nach dem Wahlsieg am Sonntag das Amt des Regierungschefs für seine Partei.

Die SPD werde den Regierenden Bürgermeister stellen, sagte Müller am Sonntagabend. Welche Koalition er bevorzugt, ließ er offen. Die SPD hatte bei der Wahl am Sonntag nach Hochrechnungen 5,2 Prozentpunkte verloren, wurde mit 23,1 Prozent aber stärkste Kraft vor dem bisherigen Koalitionspartner CDU. Müller sagte: «Wir haben unser Ziel erreicht: Wir sind stärkste politische Kraft in dieser Stadt geblieben und wir haben einen Regierungsauftrag.»