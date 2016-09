AfD: Müller ist abgewählt worden

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat aus Sicht der AfD bei der Abgeordnetenhauswahl am Sonntag eine schwere Niederlage erlitten.

«Müller ist für seine Unfähigkeit abgewählt worden», sagte der AfD-Spitzenkandidat Georg Pazderski am Abend. Nach ersten Prognosen büßte die SPD am Sonntag mehr als fünf Prozentpunkte ein, wurde mit 23 Prozent der Stimmen jedoch wieder stärkste Kraft. Die rechtspopulistische AfD zieht demnach mit 12,5 Prozent der Stimmen erstmals in Abgeordnetenhaus ein. «Von null auf zweistellig - das ist einmalig für Berlin», sagte Pazderski.