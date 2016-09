Der Linke-Fraktionsvorsitzende Udo Wolf hat angekündigt, in möglichen Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen hart um Inhalte zu verhandeln.

«Wir müssen nicht auf Gedeih und Verderb in eine Regierung hinein», sagte Wolf am Sonntagabend. Wenn es keine Einigung in bestimmten Punkten gebe, «können Koalitionsverhandlungen auch scheitern».