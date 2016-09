Lange Nacht der Religionen war auch dieses Jahr wieder gut besucht

7000 Menschen sind nach Veranstalterangaben zur Langen Nacht der Religionen gekommen. Rund 90 Glaubensgemeinschaften öffneten am Samstagabend in Berlin ihre Türen.

Im vergangenen Jahr kamen allerdings mit 10 000 Teilnehmern mehr Besucher. Bis spät in die Nacht konnten Interessierte an Gottesdiensten, Meditationen sowie an Vorträgen und Führungen teilnehmen. An einer Weißen Tafel der Religionen auf dem Gendarmenmarkt nahmen knapp 200 Menschen verschiedener Glaubensrichtungen Platz, aßen, tranken und diskutierten gemeinsam.