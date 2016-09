Schlägerei am Alexanderplatz: Ein Verletzter

Bei einer Schlägerei auf dem Alexanderplatz ist ein Mann in der Nacht zum Sonntag verletzt worden.

Auslöser war ein Streit zwischen zwei jungen Männern, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein 29-Jähriger hatte einem Unbekannten nach einer Auseinandersetzung einen Kopfstoß verpasst. Daraufhin mischte sich ein weiterer Mann ein und schlug dem 29-Jährigen eine Bierflasche auf den Kopf. Drei weitere Männer fügten dem jungen Mann Schnittverletzungen an Schulter und Armen zu. Die vier Tatverdächtigen wurden festgenommen. Der 29-Jährige kam in ein Krankenhaus.