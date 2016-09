dpa

Briefwahl auf Rekord-Niveau

Noch nie vor einer Abgeordnetenhauswahl haben so viele Wahlberechtigte in Berlin Unterlagen zur Briefwahl angefordert. 21,1 Prozent der Wahlberechtigten hätten einen Antrag zur schriftlichen Wahl gestellt, teilte die Landeswahlleitung am Freitagabend mit.

Damit seien 525 364 Wahlscheine ausgestellt worden, vor fünf Jahren waren es noch 444 012. Bei der Wahl am Sonntag sind den Angaben zufolge aber auch mehr Menschen wahlberechtigt als bei der Wahl 2011. 2 485 363 Berliner können diesmal ihre Stimme abgeben. Das sind 15 647 mehr als bei der vorangegangenen Abgeordnetenhauswahl.

