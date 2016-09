Wahlkampfabschluss: Linke befürworten Dreier-Koalition

Bei ihrer Abschlusskundgebung für die Wahl am Sonntag hat die Berliner Linke ihre Hoffnung auf eine Regierungsbeteiligung betont.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) war eigens zur Unterstützung nach Berlin gekommen und lobte die Zusammenarbeit in seiner Dreier-Koalition. «Man kann auch zu dritt zusammenarbeiten auf gleicher Augenhöhe», sagte Ramelow am Freitag vor einigen hundert Zuhörern auf dem Alexanderplatz.

Vorbereitung auf Dreierbündnis

Der Berliner Linke-Fraktionsvorsitzende Udo Wolf berichtete, seine Fraktion sei extra nach Thüringen gefahren, um sich die Organisation eines Dreier-Bündnisses zeigen zu lassen. Entgegen dem Vorurteil sei das besser und pragmatischer als in einem zweier Bündnis, wo es einen großen und einen kleinen Partner gebe. Die Linke will in Berlin zusammen mit SPD und Grünen regieren.