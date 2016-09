BerlinOnline

Wahl 2016: Welche Partei am Sonntag wählen? Flüchtlinge,Wohnungsnot & Schulsanierung - Das sagen die Parteien zu den Themen, die Berlin bewegen

Der Wahlkampf in Berlin ist in der heißen Phase: Nur noch wenige Tage bis zu den Abgeordnetenhauswahlen am 18. September 2016. Auch die jüngste Meinungsumfrage zur Wahl in Berlin an diesem Sonntag legt künftig ein Dreier-Bündnis für den Senat nahe. Denn die rot-schwarze Regierung wie auch jede andere Zweier-Koalition hat keine Mehrheit mehr. Doch wie stehen die einzelnen Parteien zu möglichen Koalitionen und was sagen sie zu Themen wie Migration, Schulsanierung und Wohnungsnot? Wir haben Sie gefragt.

Welche Koalition bevorzugen Sie nach der Wahl in Berlin?

Wie sollen Flüchtlinge in Berlin integriert werden?

Wie sollen die Berliner Schulen saniert werden?

Was tun gegen Gentrifizierung?

Wie kann sich Berlin besser vor Kriminalität und Terror schützen?

Mehr zum Thema:

Interviews zur Abgeordnetenhauswahl 2016 BerlinOnline trifft vor der Wahl die Spitzenkandidaten oder führenden Politiker der größten Berliner Parteien und spricht mit ihnen im Interview über mögliche Koalitionen. mehr

Letzte Änderung: Freitag, 16. September 2016 16:23 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen