Tod eines Neugeborenen: Fast drei Jahre Haft für 19-Jährige

Eine 19-jährige Mutter ist nach dem Tod ihres Neugeborenen zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden.

Die damalige Abiturientin habe ihr Baby nach der heimlichen Geburt gezielt mit einem Handtuch bedeckt, begründete das Landgericht Berlin am Freitag. Die Angeklagte sei des Totschlags schuldig. Die Frau hatte im Dezember 2015 in ihrem Zimmer in der elterlichen Wohnung unbemerkt ein Mädchen zur Welt gebracht. Es erstickte kurz nach der Geburt. Die Angeklagte hatte erklärt, sie habe ihre Schwangerschaft verdrängt, das Kind aber nicht töten wollen. Die Anklage hatte drei Jahre und drei Monate Haft gefordert, der Verteidiger Freispruch.