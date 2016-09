Falsche Psychologin gesteht

Eine 35-Jährige, die als falsche Psychologin und Psychiaterin an verschiedenen Kliniken praktiziert haben soll, hat vor dem Berliner Landgericht gestanden.

Sie habe sich mit gefälschten Dokumenten Anstellungen erschlichen und sich immer tiefer in die erlogene Biografie verstrickt, erklärte die Angeklagte am Freitag zu Prozessbeginn. Die Angeklagte war Ermittlungen zufolge in der Zeit von September 2013 bis März 2016 in verschiedenen Einrichtungen tätig; unter anderem im Berliner Krankenhaus des Maßregelvollzugs. Sie habe ohne Qualifikation auch Medikamente verabreicht. Die Frau muss sich unter anderem wegen Betrugs und Körperverletzung verantworten.