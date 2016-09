Ausschreitungen in Bautzen: Diskussion über Ursachen

Die Ausschreitungen zwischen Asylbewerbern und Einheimischen in Bautzen sind nach Worten des Direktors der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung die Folge von lange angestautem Missmut.

«Hier hat sich ganz offenbar über viele Monate, vielleicht über Jahre hin, ein Aggressionspotenzial aufgebaut», sagte Frank Richter am Freitag im ZDF-«Morgenmagazin». Aber auch aufseiten der Asylbewerber gebe es wohl Aggressionen.



Verwaltung und Zivilgesellschaft in der Stadt müssten sich jetzt in einer offenen Diskussion der Problematik stellen. «Sachsen hat ein vergleichsweise großes Rechtsextremismusproblem, ich kenne niemanden, der das bestreitet», sagte Richter. «Das ist langsam angewachsen und es wird folglich auch nicht von heute auf morgen verschwinden.» In der Vergangenheit sei aber bereits viel dagegen getan worden. Die Zivilgesellschaft in Bautzen dürfe jetzt nicht pauschal in eine «Stigmatisierungsecke gesteckt» werden.