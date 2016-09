Diebstahlring ausgehoben? Polizei erwischt Täter auf frischer Tat am Hauptbahnhof

Die Polizei hat am Berliner Hauptbahnhof sechs mutmaßliche Taschendiebe überführt, die zum Teil womöglich einer europaweit agierenden Gruppe angehören.

Die Beamten beobachteten am Donnerstagnachmittag zunächst, wie ein 40-Jähriger einem Fahrgast seine Geldbörse aus der Jackentasche stahl, wie die Polizei mitteilte. Der polizeibekannte Mann wurde noch am Tatort festgenommen.



Wenig später fielen den Ermittlern fünf junge Männer zwischen 22 und 25 Jahren auf, die beobachteten, wie Touristen an einem Geldautomaten ihre Geheimzahl eintippten. Als die Reisenden in einen Zug stiegen, griffen die Taschendiebe zu und erbeuteten zwei Geldbörsen und mehrere Reisepässe. Die Polizisten nahmen alle fünf Täter fest. Sie stehen im Verdacht, einem europaweit agierenden Täterring anzugehören.