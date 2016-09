dpa

Berliner Sonntagsfrage kurz vor den Wahlen: Schlechte Chancen für einen rot-schwarzen Senat - Neue Regierungskoalition nach Berlin-Wahl möglich?

Der Wahlkampf in Berlin ist in der heißen Phase:

Der rot-schwarze Berliner Senat kann nach der Wahl an diesem Sonntag wohl nicht weiterregieren. Dafür wird ziemlich sicher die AfD ins Parlament einziehen. Vier Parteien liegen eng beieinander.

Rot-grün-rote Koalition als einzige Option? Fast 2,5 Millionen Berliner sind am Sonntag zur Wahl eines neuen Abgeordnetenhauses aufgerufen. Der rot-schwarze Senat kann danach wahrscheinlich nicht weiterregieren. Dafür deutet alles auf ein rot-grün-rotes Bündnis unter Führung der SPD hin. Regierungschef Michael Müller (SPD) könnte trotz größerer Verluste seiner Partei Chef im Roten Rathaus bleiben.

21 Parteien schicken am 18. September 927 Kandidaten für das Abgeordnetenhaus ins Rennen. In den 78 Wahlkreisen bewerben sich 652 Kandidaten um Direktmandate. Die restlichen mindestens 52 Sitze im Abgeordnetenhaus werden nach Parteilisten vergeben.

Themen im Wahlkampf waren vor allem die Flüchtlinge, der Wohnungsmarkt, Schulen und die desolate Verwaltung. Der Pannenflughafen BER spielte kaum eine Rolle.

Kopf-an-Kopf-Rennen zeichnet sich ab In den Umfragen liegen die vier größten Parteien - SPD, CDU, Grüne und Linke - eng zusammen. Die SPD, die in den vergangenen Jahren immer einen komfortablen Vorsprung hatte, ist zwar noch vorn, aber auf 21 bis 24 Prozent abgerutscht. CDU (17 bis 19 Prozent) und Grüne (15 bis 19 Prozent) duellieren sich um den zweiten Platz.

Die Linke dürfte mit 14 bis 17 Prozent auf Rang vier einlaufen. Alle Umfragen sehen auch die AfD mit 10 bis 15 Prozent im Parlament. Für die Piraten, die in Berlin ihre bundesweit erste Fraktion überhaupt stellten, dürfte es nicht mehr reichen. Die FDP dagegen, die 2011 aus dem Parlament geflogen war, kann auf den Wiedereinzug hoffen.

Für eine Zweierkoalition reicht es den Umfragen zufolge nicht. Eine Zusammenarbeit mit der CDU und deren Spitzenkandidat Frank Henkel haben SPD-Chef Müller, Grüne und Linke abgelehnt. Was bleibt, wäre die bundesweit erste rot-grün-rote Koalition unter Führung der SPD.

Erste Abgeordnetenhauswahl für Müller Für den Spitzenkandidat der SPD Michael Müller (51) ist es die erste Abgeordnetenhauswahl. Er ist zwar schon seit Dezember 2014 im Amt, löste damals aber ohne berlinweite Wahl den zurückgetretenen Klaus Wowereit ab. In seiner kurzem Amtszeit musste er vor allem den enormen Flüchtlingsandrang auf die Hauptstadt organisieren - was nicht ganz skandalfrei ablief.

AfD mehr Macht in östlichen Kommunalparlamenten? Parallel zur Abgeordnetenhauswahl werden auch die Kommunalparlamente in den zwölf Bezirken gewählt, die Bezirksverordnetenversammlungen (BVV). Es ist damit zu rechnen, dass die vor allem im Osten der Stadt starke AfD Stadtratsposten - und damit Verwaltungsmacht - bekommt.

Interviews zur Abgeordnetenhauswahl 2016 BerlinOnline trifft vor der Wahl die Spitzenkandidaten oder führenden Politiker der größten Berliner Parteien und spricht mit ihnen im Interview über mögliche Koalitionen. mehr

Wer darf in Berlin wählen und worüber entscheide ich eigentlich mit meiner Stimme? Im September finden in Berlin die Wahlen statt. Dann entscheiden die Berliner über die Sitze im Berliner Abgeordnetenhaus sowie die Zusammensetzung der Bezirksverordnetenversammlungen. Seit Anfang der Woche können die ersten Wähle ihre Stimmen auch schon per Briefwahl abgeben. Was genau beim Ausfüllen zu beachten ist, haben wir für Sie zusammengefasst. mehr

Letzte Änderung: Freitag, 16. September 2016 12:52 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen