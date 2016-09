Falsche Psychologin: 35-Jährige vor Gericht

Eine 35-Jährige, die sich mit falschen Dokumenten Anstellungen als promovierte Psychologin und Psychiaterin erschlichen haben soll, muss sich ab heute vor dem Berliner Landgericht verantworten.

Die Angeklagte soll in der Zeit von September 2013 bis März 2016 in verschiedenen Kliniken - darunter das Berliner Krankenhaus des Maßregelvollzugs - tätig geworden sein. Sie habe Patienten trotz fehlender beruflicher Qualifikation mit Medikamenten behandelt und in einzelnen Fällen Arzneien auch injiziert. Der Angeklagten wird unter anderem Missbrauch von Berufsbezeichnungen, Urkundenfälschung und Betrug zur Last gelegt. Neun Verhandlungstage sind nach Gerichtsangaben vorgesehen.