Müller warnt vor Rechtsruck: AfD als Wiederauferstehung der Rechten gewertet

Berlins Regierungschef Michael Müller (SPD) hat kurz vor der Abgeordnetenhauswahl am Sonntag noch einmal davor gewarnt, aus Protest AfD zu wählen.

In Berlin herrsche eine «seltsame Gleichgültigkeit», schreibt er in einem Beitrag für die «taz». 10 bis 14 Prozent für die AfD seien aber nicht egal. «Sie werden auf der ganzen Welt als ein Zeichen des Wiederaufstiegs der Rechten und Nazis in Deutschland gewertet werden», warnte er. Berlin habe sich von der Hauptstadt Nazi-Deutschlands zu einem Leuchtturm der Toleranz und des sozialen Zusammenhalts entwickelt. Das müsse es bleiben.