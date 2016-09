Wer grün wählt, wohnt gern in Berlins Zentrumskiezen, wer AfD wählt eher nicht

Wo und wie wollen Sie leben? Die Antwort auf diese Frage hängt offenbar unter anderem von politischer Vorliebe ab.

Grünen-Anhänger bevorzugen zu zwei Dritteln einen gewachsenen Berliner Kiez, bei AfD-Sympathisanten zieht es dagegen knapp jeden zweiten in den Speckgürtel mit viel Grün und dörflicher Atmosphäre. Das geht aus einer repräsentativen Forsa-Umfrage für den Immobilienverband Deutschland hervor. In neue Großsiedlungen am Stadtrand wollen demnach dagegen die wenigsten Berliner ziehen, am ehesten noch Anhänger der Linkspartei, von denen 17 Prozent dies angaben.



Wenn Geld keine Rolle spielt, würden drei Viertel nach der Umfrage der Berliner am liebsten in den eigenen vier Wänden wohnen. Am stärksten ausgeprägt ist der Wunsch bei CDU-Anhängern und Haushalten mit hohem Nettoeinkommen.