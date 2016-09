«Bündnis für Toleranz»: Kirchen und Gewerkschaft gegen Fremdenhass und Gewalt

Wenn Arbeiterbeauftragte und Christen sich zusammentun: Mit einem «Bündnis für Toleranz» wollen christliche Kirchen und der DGB gegen Fremdenfeindlichkeit und Gewalt mobilisieren.

Der evangelische Landesbischof Markus Dröge, Erzbischof Heiner Koch und die DGB-Vorsitzende Doro Zinke, sowie Barbara Eschen, Direktorin des Diakonischen Werkes, vereinbarten am Donnerstag eine enge Zusammenarbeit, um für Toleranz und Demokratie zu werben.



Die Bündnispartner seien besorgt, dass rechtspopulistische und rechtsextreme Gruppierungen das Thema Flucht und Migration nutzten, um die freiheitlich-demokratische Ordnung in Frage zu stellen, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Weitere zivilgesellschaftliche Organisationen aus Berlin seien zur Mitarbeit eingeladen.