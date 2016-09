Davis-Cup-Relegation gegen Polen: Struff gegen Majchrzak

Jan-Lennard Struff eröffnet das deutsche Davis-Cup-Relegationsspiel gegen Polen an diesem Freitag (11.00 Uhr) in Berlin.

Struff trifft im ersten Einzel auf den polnischen Tennisprofi Kamil Majchrzak, anschließend bekommt es Florian Mayer mit Hubert Hurkacz zu tun. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Berlin. Für das Doppel am Samstag nominierte der deutsche Kapitän Michael Kohlmann Daniel Brands und Neuling Daniel Masur. Ihre Gegner sind Marcin Matkowski und Lukasz Kubot. Am Schlusstag stehen sich zunächst Mayer und Majchrzak gegenüber, danach treffen Struff und Hurkacz aufeinander. Änderungen sind allerdings noch möglich.