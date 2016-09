Zwangsprostitution: Prozess gegen Rocker vertagt

Der Prozess gegen mutmaßliche Rocker der Hells Angels, die an der sexuellen Ausbeutung einer 18-Jährigen beteiligt gewesen sein sollen, hat vor dem Berliner Landgericht begonnen.

Die Richter vertagten die Verhandlung am Donnerstag aber vor Verlesung der Anklage, weil einer der drei Angeklagten nicht erschienen war. In Haft befindet sich nur der 25-jährige Hauptangeklagte. Er soll dem Opfer zunächst eine Liebesbeziehung vorgespielt und sie dann unter Anwendung von Gewalt und Drohungen zur Prostitution gezwungen haben - unter anderem in einem Berliner Großbordell. Die Frau hatte 2015 mit Angaben bei der Polizei intensive Ermittlungen ausgelöst.