Jonas Kaufmann sagt Konzert mit Barenboim aus gesundheitlichen Gründen ab

Jonas Kaufmann hat seinen Auftritt mit der Staatskapelle Berlin unter Daniel Barenboim am 19. und 20. September in der Philharmonie wegen Krankheit abgesagt.

Für den Startenor springe der Brite Toby Spence ein, der die Titelrolle in Edward Elgars Oratorium «The Dream of Gerontius» übernimmt, teilte die Staatsoper am Donnerstag mit. Spence trete an Opernhäusern weltweit auf und arbeite mit renommierten Dirigenten wie Simon Rattle, Andris Nelsons, Yannick Nézet-Séguin und Nikolaus Harnoncourt zusammen.