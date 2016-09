dpa

Landeswahlleiterin rät: Wahlbriefe besser persönlich abgeben

Berliner, die ihre Stimme schon vor der Abgeordnetenhauswahl am Sonntag abgeben wollen, sollten dies jetzt nicht mehr per Post tun. So kämen die Wahlbriefe möglicherweise nicht rechtzeitig an, warnte die Landeswahlleiterin am Donnerstag.

Stattdessen sollte man die Briefwahlunterlagen selbst zum Bezirkswahlamt bringen. Wahlbriefe, die am Sonntag nicht bis 18 Uhr beim Bezirkswahlamt sind, dürfen nicht mit ausgezählt werden. In Berlin deutet sich ein Briefwahl-Rekord an. Kurz vor dem Wahltag hatten sich bereits mehr als 512 000 Wahlberechtigte Briefwahlunterlagen zuschicken lassen.

