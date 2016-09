Auf frischer Tat ist in Berlin ein mutmaßlicher Einbrecher festgenommen worden.

Laut Polizei hatte sich der 20-Jährige in der Nacht zu Donnerstag vermutlich in einer Bar in der Rosa-Luxemburg-Straße einschließen lassen. Alarmierte Polizisten konnten ihn dort noch festnehmen. Der 20-Jährige ist der Polizei bereits als sogenannter Intensivtäter bekannt. Gegen ihn wird jetzt ermittelt.