Landesmusikrat fordert: Mehr Festanstellungen für Musiklehrer

Der Landesmusikrat Berlin hat vor einem Niedergang musikalischer Jugendbildung gewarnt und mehr festangestellte Lehrer für die Musikschulen gefordert.

Die Lehrer seien in einer «bundesweit singulär schlechten Lage», stellten der Deutsche Musikrat und die Konferenz der Landesmusikräte am Mittwoch mit. Sie unterstützen den Landesmusikrat. Nur weniger als sieben Prozent der Lehrer hätten ein festes Arbeitsverhältnis. Bundesweit sei die Quote mehr als zehn Mal so hoch.