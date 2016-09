Neue TTIP-Demonstrationen in Berlin angekündigt

Ein linkes Bündnis aus Gewerkschaften und Initiativen hat für Samstag zu sieben Demonstrationen in Deutschland gegen die geplanten Freihandelsabkommen Ceta und TTIP aufgerufen.

Allein in Berlin rechnen die Veranstalter mit 80 000 Teilnehmern. Der Demonstrationszug beginnt um 12.00 Uhr am Alexanderplatz, zieht über die Karl-Marx-Allee nach Friedrichshain zu Warschauer Straße und an der Spree entlang zurück zum Alex. Unter den Rednern am Anfang und Schluss der Demonstration werden Vertreter des DGB und von Verdi sowie Politiker von SPD, Grünen und Linken sein.



Zur gleichen Zeit wird in Hamburg, München, Köln, Frankfurt/Main, Stuttgart und Leipzig demonstriert. Das Motto lautet: «Für einen gerechten Welthandel». Der Protest richtet sich gegen die Freihandelsabkommen der EU mit Kanada und den USA. Kritiker monieren, die Abkommen würden eine Machtverschiebung zugunsten internationaler Konzerne bewirken und zu Lasten der demokratischen Mitbestimmung gehen. Die SPD berät am 19. September über das Thema.