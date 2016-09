dpa

Ein Fünftel der BerlinerInnen nutzen Briefwahl

Fast jeder fünfte Berliner Wahlberechtigte will seine Stimme schon vor dem Wahltag per Brief abgeben. Es seien mehr als 512 000 Wahlscheine ausgestellt worden, sagte Landeswahlleiterin Petra Michaelis-Merzbach am Mittwoch.

Vier Tage vor der Abgeordnetenhauswahl am 18. September 2016 sei die Zahl bereits größer als bei der letzten Wahl insgesamt und entspreche 18,5 Prozent der Wahlberechtigten. Sie habe «gemischte Gefühle» wegen der Briefwahl, sagte die Landeswahlleiterin. Einerseits deute dies auf eine hohe Wahlbeteiligung hin. Zugleich aber könne niemand wissen, wer zu Hause wirklich das Kreuz auf den Wahlschein mache oder die Wähler beeinflusse. Dazu komme ein hoher Personalaufwand. Das «Massengeschäft mit Laien» sei fehleranfälliger als die normale Wahl.

