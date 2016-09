Berliner Emsemble kündigt 30 DarstellerInnen

Ungewöhnliches Schattenboxen: Die Berliner Kulturverwaltung hat unmittelbar vor einer für Mittwochvormittag angesetzten Pressekonferenz des scheidenden Theaterintendanten Claus Peymann mögliche Vorwürfe schon mal zurückgewiesen.

Unter dem neuen Intendanten Oliver Reese erhielten am Berliner Ensemble voraussichtlich rund 30 Mitarbeiter im künstlerischen Bereich kein neues festes Vertragsangebot, so die Verwaltung. «Diese Größenordnung ist für einen Intendantenwechsel - insbesondere nach einem ungewöhnlich langen Zeitraum einer Vorgängerintendanz - in deutschen Stadttheatern absolut üblich.» Peymann stand seit 1999 an der Spitze der einstigen Brecht-Bühne. Sein Nachfolger Reese löst ihn im Sommer 2017 ab.