Merkel wirft sich in den Endspurt zur Abgeordnetenhauswahl 2016: Unterstützung für Henkel, Kritik an Müller

Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel greift heute erneut in den Berliner Wahlkampf ein.

Bei einer Kundgebung in der Berliner CDU-Hochburg Steglitz-Zehlendorf will die Kanzlerin den Berliner Spitzenkandidaten und Innensenator Frank Henkel unterstützen. Nach Henkel wird auch Merkel rund eine halbe Stunde reden. Am Sonntag wird ein neues Abgeordnetenhaus in Berlin gewählt. Die CDU muss nach den Umfragen mit dem Verlust der Mitregierung rechnen.



Bereits am Dienstag hatte die Kanzlerin Wahlkampfhilfe geleistet. Sie warf dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) vor, sich in der Flüchtlingspolitik aus der Verantwortung zu stehlen und mit dem Finger immer auf andere zu zeigen, gerne auch auf den Bund. Vor einer Woche hatte Merkel zusammen mit Henkel mit Vertretern der Berliner Wirtschaft geredet.