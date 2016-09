dpa

Spitzenkandidaten der Berlin-Wahl im Interview: FDP-Spitzenkandidat Sebastian Czaja eröffnet die BerlinOnline-Interviewreihe vor der Abgeordnetenhauswahl 2016

Wahl-Interview Teil 1: Noch wenige Tage bis zu den Berliner Abgeordnetenhauswahlen am 18. September 2016.

In unserem ersten Interview sind wir zu Gast im Landesverband der Berliner FDP und sprechen mit ihrem Spitzenkandidaten und Generalsekretär Sebastian Czaja über potenzielle Koalitionspartner, Innere Sicherheit und prekäre Lebensverhältnisse in Berlin.

BerlinOnline: Herzlich Willkommen zu den BerlinOnline-Interviews zu den Abgeordnetenhauswahlen 2016. Zu Anfang treffen wir einen Mann, der in Marzahn-Hellersdorf aufgewachsen ist und für die FDP für den Wiedereinzug in das Berliner Abgeordnetenhaus kämpft. „Berlin braucht ein Update“ heißt es in ihrem Wahlprogramm. Wir sind zu Gast in der Landeszentrale der Liberalen in Berlin-Mitte und sprechen mit ihrem Generalsekretär und Spitzenkandidaten – Guten Tag Herr Czaja.



Sebastian Czaja: Guten Tag.



BerlinOnline: Herr Czaja. 2005 sind sie in die FDP eigetreten. Ihre Partei liegt in den aktuellen Umfragen zwischen 4 und 6 Prozent – sie müssen um den Wiedereinzug in das Abgeordnetenhaus bangen. Bereuen Sie nicht doch manchmal, nicht in der CDU geblieben zu sein?



Sebastian Czaja: Ich bereue das zu keinem Zeitpunkt, weil die Liberalen Überzeugungstäter sind und für Positionen stehen. Und wenn man für Positionen steht, dann muss man eben auch umso mehr dafür kämpfen und eintreten, dass ist sicherlich auch mit der Grund wieso wir nicht permanent Rückenwind haben und in den Umfragen bei 4-6 Prozent stehen. Aktuell sind es ja sogar 5 stabile Prozentpunkte, die wie ausbauen wollen zu 6 oder 7 Prozent in dieser Stadt.



BerlinOnline: Während sich die Bundespartei langsam von dem Schock der letzten Bundestagswahlen erholt, hinkt die Berliner FDP fast schon traditionell ein wenig hinterher. Warum tut sich Ihre Partei in Berlin so schwer?



Sebastian Czaja: Also ich bin ganz froh, dass es jetzt gelungen ist, genau den Trend, den sie beschrieben haben, zu durchbrechen. Wir sind in den Umfragen aktuell fast gleichauf, wenn ich mir die Forsa-Umfragen anschaue, dann haben wir 5 Prozent in Berlin, und 6 Prozent im Bund. Das ist ein gutes Zusammenspiel, das harmoniert. Ich sehe uns nicht hinterherhinken. Ich sehe diesen Wahlkampf auch wie eine kleine Bundestagswahl, jede Landtagswahl in ganz Deutschland heißt für die Liberalen gemeinsam kämpfen und deshalb sehe ich diesen Trend den sie beschrieben haben nicht.

Potenzielle Koalitionspartner BerlinOnline: Angenommen die FDP knackt die 5-Prozent-Hürde. Dementsprechend wäre ein 6-Parteien-Parlament in Berlin wahrscheinlich. Mit welchen Parteien würden Sie über Koalitionen reden?



Sebastian Czaja: Also ich bin ein großer Freund davon erst mal die Berlinerinnen und Berline wählen zu lassen. Das unterscheidet uns im übrigen auch von der Linkspartei und von den Grünen, die würden ja am liebsten ohne Wahlen in Berlin schon einen Koalitionsvertrag verhandeln und unterschreiben. In meinem Politikverständnis gibt es erst mal eine Wahl und wenn diese Wahl erfolgreich war, dann gibt es ein entsprechendes Ergebnis, und mit diesem Ergebnis werden wir dann für unsere Überzeugung in der Opposition im Berliner Abgeordnetenhaus oder in einer Regierungskonstellation eintreten. Diese Fragen können wir aber erst nach einer Wahl beantworten.



BerlinOnline: Also würden Gespräche mit der AFD nicht ausschließen?



Sebastian Czaja: Ich schließe Gespräche mit der AFD aus.

Extremismus und Innere Sicherheit BerlinOnline: In den letzten Wochen wurde die Stimmung zur Rigaerstraße 94 durch die rechtswidrige Teilräumung zusätzlich angeheizt. Die Problematiken scheinen sich immer mehr zu verdichten. Wie kann die verfahrene Situation bewältigt werden?



Sebastian Czaja: Ich glaube es gibt zwei Dinge, die man machen muss. Man muss zum einem eine Geschlossenheit der politischen Parteien in dieser Stadt haben, damit die Chaoten nicht weiterhin die Zerstrittenheit als Vakuum verstehen und daraus Profit schlagen. Stattdessen ist man sich nicht einig wie man vorgehen möchte. Die einen rufen nach mehr Polizei im Berliner Parlament, die anderen nach weniger. Beide Parteien sitzen noch dazu im Senat und bilden damit ein zerstrittenes Bild ab. Die Opposition ist sowieso gegen alles und das ist natürlich eine große Einladung an die Chaoten weiter zu machen. Was wir brauchen ist ein Konsens gegen Linksextremismus in dieser Stadt, so wie es ihn im übrigen auch gegen rechte Gewalt gibt, der geschlossen gegen linke Gewalt eintritt, um dann eine gemeinsame Strategie zu entwickeln, die heißt das Eigentum zu schützen ist und das wir uns von Chaoten dieser Stadt nicht auf der Nase herumtanzen lassen. Und ich bin zweitens auch der Auffassung, dass es der falsche Weg ist jetzt einen Konflikt zu befrieden, in dem man sagt man kauft die Rigaer Straße. Das wäre eine Einladung von CDU und SPD an alle - laut ausgesprochen - , ich tue es mal: Zündet die Autos in dieser Stadt an, werft Steine und am Ende kriegt ihr einen rechtsfreien Raum legalisiert und könnt kostenfrei wohnen. Das ist das falsche Signal, dass ist kein Signal eines starken Rechtsstaats und das würde ich und wir als Liberale, grundsätzlich anders machen. Es gibt klare Regeln an die man sich zu halten hat. Man braucht einen klaren Rechtsstaat, eine starke Polizei und eine ordentliche Justiz. An so einer Stelle muss man einfach sagen, wir lassen rechtsfreie Räume nicht zu und kämpfen gemeinsam für die Grundordnung in der Stadt Berlin und damit auch in der Rigaer Straße.



BerlinOnline: Nach den Anschlägen in Frankreich und Bayern gilt auch in Berlin laut dem Innensenator weiterhin eine „anhaltend hohe abstrakte Gefahr“. Wie kann sich die Stadt vor Extremismus schützen?



Sebastian Czaja: Der Innensenator in Berlin könnte zu aller erst einmal anfangen dafür sorgen, dass wir keine Registrierungslücken zulassen. Wir haben leider in der letzten Woche zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Berliner Bürgerämter nicht ausreichend ausgestattet sind, um Ausweisdokumente auf Echtheit zu prüfen. Wir haben ein Berliner Bürgeramt in dem das möglich ist, in den anderen geht das nicht. Aus meiner Sicht ist das eine Sicherheitslücke, die die innen Verwaltung sehenden Auges hinnimmt und das können wir in so Zeiten, wie wir sie jetzt leider erleben müssen nicht zulassen. Und da müssen wir handeln, damit der Staat da funktioniert und wir solche Lücken im System nicht zulassen.

Wirtschaft und Infrastruktur BerlinOnline: Naturgemäß schreibt man der FDP wirtschaftliche Kompetenzen zu. Nun liegt das Berliner Wirtschaftswachstum der letzten Jahre mit durchschnittlich über 2 % über dem Bundesdurchschnitt. Was würden Sie besser machen als der jetzige Senat?



Sebastian Czaja: Wir würden zu allererst dafür sorgen, dass der Verkehr in Berlin wieder fließt, denn ich höre von ganz vielen, dass das ein großer Standortnachteil ist. Gerade im Wirtschaftsverkehr, vom Handwerksmeister bis hin zur häuslichen Krankenpflege. Wenn ich eine Stunde oder eineinhalb Stunden im gewerblichen Bereich in Berlin unterwegs bin, dann ist das eine Anfahrts- und Wegzeit, die ich am Ende auf den Endverbraucher, den Kunden, umlegen muss. Wenn ich als häusliche Krankenpflege, als Dienstleister, keinen Parkplatz bekomme, dann betrifft das meine Einsatzzeiten, die ich zur Verfügung habe um für den Einzelnen da zu sein. Deswegen haben wir für uns festgehalten, dass wir den Verkehr in dieser Stadt wieder in Bewegung bringen wollen. Wie wollen wir das tun? Mit einem ordentlichen Baustellenmanagement. Indem alle Berliner Baustellen alle sportlichen Großlagen oder andere Kulturveranstaltungen, die in dieser Stadt zu temporären Straßenstörungen führen, abgebildet sind. Und das zusammengenommen würde dazu führen, dass wir einen Atlas haben indem alle Baustellen abgebildet sind, damit dadurch der Verkehr besser organisiert werden kann. Wir müssen den Verkehr einfach wieder beschleunigen und in Fluss bringen, damit der Wirtschaftsstandort Berlin in Bewegung bleibt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass viele Unternehmen in Berlin auch an der bürokratischen Bürde scheitern. Der Regierender Bürgermeister Michael Müller betont ja gerne in seinen Reden, dass sich alle 20 Stunden in Berlin ein Start Up gründet. Damit hat er sogar Recht, aber er vergisst hinzuzufügen, dass sich am Monatsende 200 Unternehmen in dieser Stadt abmelden, weil sie an der Bürokratie und an der Infrastruktur gescheitert sind. Also, weil sie keinen Termin in einem Bürgeramt bekommen haben, weil ein Genehmigungsverfahren nicht schnell genug gelaufen ist oder weil sie eben immer noch auf einen Anschluss an eine ordentliche Telekommunikation warten, die gerade für einen Startup Standort wie Berlin Voraussetzung ist damit die Ideen, die in den Köpfen entstehen auch schnell abfließen können. Also, da ist in den Grundlegenden Dingen in Berlin etwas zu machen. Nämlich Verkehrsinfrastruktur und Verwaltung und wenn die zwei Sachen Stimmen dann ist schon mal viel für den Standort Berlin als Wirtschaftsstandort getan.



BerlinOnline: Nun muss natürlich auch viel in die Infrastruktur investiert werden und das erfordert Geld. Berlin ist aktuell das Bundesland mit dem zweithöchsten Schuldenberg. Wie will die FDP solche Investitionen finanzieren?



Sebastian Czaja: Wir würden erst einmal dazu beitragen, dass Gelder die wir in Anspruch nehmen nicht verfallen. Wir mussten Ende Juni zur Kenntnis nehmen, dass wir über den Länderfinanzausgleich wiedermal 70 Millionen in Berlin liegen gelassen haben, weil wir kein funktionierendes und schnelles Meldewesen in der Stadt haben. Dadurch, dass wir die Neuberliner nicht rechtzeitig und schnell genug registrieren können, so wie es andere Bundesländer können, haben wir 70 Millionen Euro verloren, die Berlin beispielsweise fehlen um in die Infrastruktur zu investieren. Und dabei handelt es sich ja um keine große Herausforderung. Wenn man sich mal überlegt, dass wir heute alle OnlineBanking machen und das sogar am Smartphone erledigen. Aber im Meldewesen nicht in der Lage sind, dass sich Leute Online ummelden sondern zum Bürgeramt müssen und da auch erst drei Monate auf einen Termin warten müssen, dann zeigt das, wo Berlin steht und dass dringend ein Update notwendig ist. Da fehlen frische Ideen in der Politik, damit so etwas umgesetzt wird und Gelder nicht auf der Straße liegen bleiben sondern unter anderem in die Straße investiert werden können.

Prekäre Lebensverhältnisse und steigende Mieten BerlinOnline: Auch die Menschen sollten von einer wachsenden Wirtschaft in Berlin profitieren. Deutschland gilt als „Hauptstadt der Kinderarmut“. Fast jedes Dritte Kind hier lebt von Hartz4. Was kann die Politik dagegen unternehmen?



Sebastian Czaja: Die Politik muss für sich erst einmal in Berlin festhalten, dass „Arm aber sexy“, was Klaus Wowereit als Maxime für Berlin in den Raum gestellt hat, nicht sexy sondern ein Skandal ist und wir darauf hinarbeiten müssen, dass wir im Sinne der Zukunft unserer Kinder für die beste Bildung in dieser Stadt eintreten. Wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass wir im Zukunftsatlas Platz 400 von 402 bekommen haben, wenn es genau um die Frage des Aufstiegs und der Chancen geht und deshalb muss es ein gemeinsames Bestreben nach besserer Bildung in dieser Stadt geben, damit wir uns aus der Armutsspirale befreien.



BerlinOnline: Die teilweise prekären Lebensverhältnis haben ja auch etwas mit steigeden Lebenserhaltungskosten und mit steigenden Mieten zu tun. Die Bevölkerung Berlins wächst rasant und die Wohnungsnot wird immer größer. Wie und vor allem wo soll in der nächsten Legislaturperiode Wohnraum entstehen?



Sebatian Czaja: Also, ich will eines vorweg schicken, die Mietpreisbremse ist gescheitert. Das ist ein Instrument gewesen, das höchstens den Anspruch hatte etwas zu bekämpfen. Allerdings nicht da wo es eigentlich notwendig ist, nämlich an der Wurzel. Wir müssen drei Dinge in Berlin umsetzen: Neubauen, Umbauen, Ausbauen. Es ist ganz entscheidend, dass wir mehr Wohnraum in dieser Stadt schaffen um die Mieten zu senken. Ich will es noch konkreter machen. Wir müssen auch da hinkommen, dass wir Genehmigungsverfahren beschleunigen. Denn je länger ich bei einer Genehmigung als Investor hänge, desto teurer wird das gesamte Bauvorhaben. Die drei Jahre Baugenehmigung, die ich in Berlin abwarten muss um überhaupt bauen zu können, die muss ich ja auch irgendwo in den Kosten abbilden. Und dann baue ich ja noch mal zwei Jahre und das zu Standards, die mir jede Menge abverlangen. Das heißt natürlich auch, dass ich jetzt in den Baukörper selbst teuer investieren muss und dann entsprechende Vor- und Baukosten habe, die ich umlegen muss. Was dann wiederum zu extremen Mieten führt und dazu, dass Eigentum extrem teuer wird. Aber, wenn ich eben jetzt anfange zu sagen ich gehe an die Baustandards ran, dass heißt an die Landesbauordnung, reduziere Standards und beschleunige Verfahren, dann habe ich zwei wesentliche Stellschrauben gedreht um dazu beizutragen, dass wir schneller bauen und damit mehr bauen, was notwendig ist um mehr Angebot zu haben. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch Kosten reduziert und kann damit günstiger anbieten. Dann müssen wir kreativ werden und müssen auch zulassen, dass wir den einen oder anderen Kiez mal neu denken und fragen ist denn die Taufhöhe, also die Geschosszahl aus dem 19. Jahrhundert noch relevant oder könnten wir uns durchaus vorstellen, in Friedrichshain-Kreuzburg, Charlottenburg-Wilmersdorf oder Pankow in dem einen oder anderen Kiez noch ein komplettes Dachgeschoss raufzusetzen. Zu was würde das führen? Das führt dazu, dass derjenige, der dort in der zweiten oder dritten Etage wohnt und mit seinem Kiez total verbunden ist sagt: „Mensch jetzt entsteht da ein Dachgeschoss, jetzt zieh ich vielleicht da rauf, und kann mir das auch leisten.“ Natürlich ist ein Dachgeschoss immer etwas teurer, aber damit wird natürlich auch wieder Wohnraum in zweiter und dritter Ebene frei. Wir haben außerdem noch ein Potential von 50 Tausend Wohnungen, wenn wir die bestehende Dachgeschosse in Berlin ausbauen würden. Also das Potential ist zur Genüge da, die Freiflächen sind da. Es scheitert am Tempo und es kostet am Ende mehr, weil sich Baukosten stauen.



BerlinOnline: Noch mal zurück zur Mietpreisbremse. Ist es denn nicht so, dass diese Dinge, die sie angesprochen haben langfristige Projekte sind und wir uns jetzt erst mal darum kümmern, dass die Mieten in gewissen Bezirken zunächst nicht weiter steigen?



Sebastian Czaja: Die Mietpreisbremse hat ja er erst einmal nicht dazu geführt, dass Wohnraum günstiger wurde, sondern dazu, dass viele erstmal die Miete angehoben haben um an die Obergrenze ranzukommen. Die Mietpreisbremse war im Grunde ein großes politisches Schaufenster mit dem man ideologisch Politik machen wollte. Man wollte eben sagen: „Wir nehmen euch die Angst und haben dafür das Instrument Mietpreisbremse“, was ja auch zunächst extrem gut klingt. Aber das Ding hat Null Wirkung, da bremst nichts. Und genau das darf Politik nicht machen. Politik darf zu keinem Zeitpunkt einen Eindruck vermitteln, der nur darauf aus ist kurzfristig Stimmen zu gewinnen. Dass das nicht funktioniert, dass sehn wir jetzt und ich kann den Berlinerinnen und Berlinern nicht ins Gesicht lügen und sagen: „Dass geht von heute auf morgen.“ Was wir machen können ist beschleunigen und dazu beitragen, dass wir schnellst möglich mehr Wohnraum in der Stadt schaffen.

Bildung und Sanierung der Berliner Schulen BerlinOnline: Bildung ist ein großes Wahlkampfthema in Berlin. Für die Sanierung von den Berliner Schulen werden in den kommenden Jahren rund fünf Milliarden Euro benötigt. Welche Investitionen planen sie und wie sollen diese finanziert werden?



Sebastian Czaja: Wir möchten eine Investition in alle Berliner Schulen und wir möchten, dass es eine zuständige Stelle gibt, die einen großen Sanierungswurf macht. Es soll vor allem eine Stelle sein, die von Rechtswegen her so ausgestattet ist, dass sie mit dem Geld, dass sie auch durch das Land Berlin bekommt, an den Kapitalmarkt gehen kann um frisches Geld zu generieren und Investitionen zu tätigen. Das ist derzeit ja nicht möglich, man kann sich nirgends Anleihen besorgen. In Hamburg war das sehr erfolgreich und damit konnte man wunderbar Schulsanierung vorantreiben und genau das wollen wir auch. Wir möchten davon wegkommen, dass vier Berliner Verwaltungen damit beschäftigt sind eine Schultoilette zu sanieren, was am Ende dann aufgrund der hohen Verwaltungskosten 150 000 Euro kostet. Das zieht sich im übrigen durch alle Sanierungsbereich durch.



BerlinOnline: Also schon mit Schulden?



Sebastian Czaja: Das ist ja keine Frage von Schulden, dass ist eine Frage von Management. Und die Frage von Schulden und da bleib ich mir selber treu und auch unserem Gespräch, die kann ich nur beantworten, wenn ich den Landeshaushalt gelesen hab, der ist mir als außerparlamentarische Opposition nicht zugänglich.

Flüchtlinge BerlinOnline: Wir haben jetzt über Bildung und Wirtschaft gesprochen. Das sind auch Themen, die eng mit der Migration von Flüchtlingen verbunden sind. In der letzten Legislaturperiode kamen viele geflüchtete Menschen nach Berlin – Ende dieses Jahres sollen mehr als 70.000 registriert sein. Welches Konzept hat die FDP für die Integration dieser Menschen?



Sebastian Czaja: Also, wir fangen erst einmal damit an, dass wir uns die Grundsatzfrage stellen: Wer ist überhaupt Flüchtling und wer ist politisch Verfolgter? Und dann die dritte und entscheidende Frage fordern, nämliche ein Einwanderungsgesetz. Aber Schritt für Schritt. Ein politischer Verfolgter, nach Artikel 16a genießt Asyl. Ein Kriegsflüchtling ist aus unserer Sicht nicht politisch Verfolgter und ist deswegen in unserem Land zu dulden. Das heißt, dass wenn wir jemanden dulden, dass wir ihm auch die Möglichkeit geben einen Zugang zum Arbeitsmarkt zu bekommen und auch die Möglichkeit geben Fähigkeit und Fertigkeit mit einzubringen und auch zu erwerben. Weil durch die Duldung klar ist, dass derjenige, sobald sein Herkunftsland wieder als sicher eingestuft wurde, wieder in sein Land zurück geht um sein Land mit aufzubauen. Und wir haben den dritten Weg, den wir unabhängig von all diesen Fragen brauchen, nämlich ein Einwanderungsgesetz, wie wir es aus anderen Ländern kennen, aus Amerika, Australien und aus der Schweiz. Wo es klare Regeln gibt an denen man sich orientiert um dann die Einwanderungen vorzunehmen. Diejenigen, die jetzt hier in Berlin sind, die müssen untergebracht und versorgt werden und die müssen vor allem in Umfelder untergebracht werden, in denen sie eine leistungsfähige Infrastruktur haben. Das geht nicht, dass ich mir Flüchtlingsunterkünfte zum Beispiel Heckeshorn in Wannsee raussuche, wo ich im Umkreis dieser Unterkunft so gar nichts habe. Und wo man auch nicht darüber nachdenkt, den Bustakt von einem 20 Minuten Takt auf einen 10 Minuten Takt runterzusetzen um die Flüchtlinge von der Unterkunft zum Bahnhof zu bekommen. Und wo ich umgekehrt auch nicht daran arbeite mehr Polizeipräsenz in dem Kiez herzustellen. Das alles ist bitter notwenig um dazu beizutragen, das sich diejenige, die da wohnen weiterhin sicher fühlen und umgekehrt den Flüchtlingen auch die Gelegenheit geben sich zu bewegen. Dann ist nämlich auch Integration keine Einbahnstraße, sondern dann wird Integration auch durch die Berlinerinnen und Berliner unterstützt. Man muss auch daran arbeiten, dass die Sprachbarriere genommen wird und durch Bildungs- und Sprachangebote die deutsche Sprache erworben werden kann. Es muss eines grundsätzlich gelten: Es haben sich alle an die Regeln und das Bundesverfassungsgesetz zu halten und wer sich daran nicht hält und nicht nach unseren Regeln hier spielt, der muss auch mit der vollen Härte des Staates rechnen. Da darf es keine Abstriche geben. Und ein letzter Satz zur Integration, Integration ist eine Aufgabe für mich die alle leisten müssen. Das ist ein Aufgabe, beim Innensenator angefangen, über die Integrationssenatorin, den Sozialsenator und die Bildungssenatorin bis hin zum Regiereden Bürgermeister, bei der alle ein gemeinsames Ziel haben müssen. Und es nicht so seien darf wie 2015, wo alle sagten, sie hätten damit nichts zu tun und es gäbe nur einen Verantwortlichen und den hat man dann auch noch alleine stehen gelassen. Das geht so nicht, sondern es ist eine gemeinsame Aufgabe des Berliner Senats. Und es ist ja auch irgendwie schon absurd, wenn dann der Regierende Bürgermeister, dass im September 2015 zur Chefsache erklärt und danach nichts besser wurde. Wir haben ja in Berlin die Situation, dass derzeit 25 Flüchtlinge am Tag noch in der Stadt ankommen. Und wir aktuell eine Verfügbarkeit von 3000 Plätzen haben. Also wie stehen gar nicht vor der Frage der Unterbringung, die sie mir gestellt haben. Jetzt geht’s viel mehr darum, dass die Bezirke so ausgestattet sind, dass sie die Turnhallen schnell sanieren können, damit sie dem Schul- und Vereinssport wieder zur Verfügung stehen. Das ist jetzt die große Aufgabe.



BerlinOnline: Die Geschehnisse am Lageso letztes Jahr sind uns allen noch vor Augen und da gab es sehr viel Kritik vor allem an ihre Bruder als Sozialsenator. Hat die Politik beim Lageso versagt?



Herr Czaja: Klar, also die Politik, das ist genau das Entscheidende, hat am Lageso versagt und sie hat nämlich deswegen versagt, weil sie in den Jahren zuvor, als rot-rot in dieser Stadt regiert hat, mit Klaus Wowereit und Frau Lompscher, die damalige Sozialsenatorin, Linkspartei, diese Stadt strukturell kaputt gespart hat und das Ministerium in der Krisenzeit nicht in der Lage war auf diese Krise zu reagieren. Das ist ein Ergebnis der Linkspartei, dass es dort so eine Krise gab, die wir deutschlandweit zur Kenntnis nehmen mussten.



BerlinOnline: Na gut, aber das ist jetzt am Ende der Legislaturperiode passiert, wo die Flüchtlingswelle so groß wurde.



Herr Czaja: In der letzten Legislatur hätte man sich in der Tat, wenn man die weltpolitischen Ereignisse richtig beurteilt hätte, aber keiner rechnet mit so einer Ausnahmesituation, das muss man auch sagen, darauf einstellen können. Man hätte vor allem diese Stadt nicht strukturell kaputt sparen müssen. Und das sehen wir ja überall. Ich meine, der ehemalige Bürgermeister, Klaus Wowereit hat der Stadt ja noch irgendeinen Glanz gegeben, aber die Fassade ist ab, Michael Müller schafft es nicht mehr dieser Stadt irgendeinen Glanz zu geben und wenn die Fassade weg ist, dann sieht man eben, wie dahinter die Stadt strukturell, gerade in den Verwaltungen auch, kaputt ist.



BerlinOnline: Aber welche Verantwortung trägt denn genau der Sozialsenator in dieser ganzen Geschichte?



Sebastian Czaja: Ich glaube er hätte innerhalb seiner eigenen Partei stärker darauf einwirken müssen, dass die elektronische Akte schneller umgesetzt wird, dass ist ein großes Versäumnis, was in der Senatsinnenverwaltung liegt und auch dazu beigetragen hat, dass wir eben nicht rechtzeitig und genau registrieren konnten. Das führt ja auch immer noch dazu, dass wir in Berlin von 80 000 Flüchtlingen noch 30000 suchen und das ist ein Versäumnis, das tatsächlich nicht hätte stattfinden müssen.



BerlinOnline: Hätte er sich vielleicht früher an die Öffentlichkeit wenden müssen?



Sebastian Czaja: Ich glaube, dass die Berlinerinnen und Berliner einen großen Beitrag geleistet haben im Dezember 2015 und darüber hinaus und dass wir froh sein können, dass die Berliner Gesellschaft sich so engagiert hat und damit verhindert hat, dass es zu einer größeren Krise gekommen ist. Deshalb ist es jetzt umso wichtiger, nachdem wir gesehen haben, wie sich das verhält unter einem Stresstest, dass die Berliner Verwaltung daraus lernt und möglichst schnell Maßnahmen ergreift um auf Ausnahmesituationen vorbereitet zu sein um in der Folge dann auch reagieren zu können. Das ist jetzt Aufgabe des nächsten Parlaments.

Wirtschaft und Infrastruktur BerlinOnline: Viele Berliner beschweren sich über zu lange Wartezeiten in den Ämtern, sie spielten schon darauf an. Berlin braucht eine leistungsfähigere Verwaltung, die auch mit den Herausforderungen einer wachsenden Stadt fertig wird. Was will die FDP dagegen unternehmen?



Sebastian Czaja: Ich hab es ja eingangs erwähnt, es ist kein Teufelszeug, Digitalisierung auch als Lösungsmittel des Problems zu verwenden. Das heißt, heutzutage kann jeder online sein Banking machen, aber wir sind nicht in der Lage uns Online umzumelden. Dass das natürlich in den Berliner Bürgerämtern dazu beiträgt, dass wir einen extremen Terminstau haben, wenn 40/50 Tausend jedes Jahr dazu kommen, ist klar. Also müssen wir an der Stelle dafür sorgen, dass wir einen Großteil der Prozesse digitalisieren, dass wir mal darüber nachdenken, was muss eigentlich so ein Bürgeramt noch leisten. Und was kann man online schon alles für sich vorab wegschaffen und damit dazu beitragen, dass Ressourcen wieder frei werden und das Bürgeramt wieder anlaufbar ist und ich nicht drei Monate auf einen Termin warte.



BerlinOnline: Ausbau von U-Bahnlinien, ein kostenloses U-Bahnnetz oder die Sanierung von Straßen und Brücken. Viele Parteien werben für Maßnahmen in die Berliner Infrastruktur. Für welche Maßnahmen setzt sich die Berliner FDP ein?



Sebastian Czaja: Wir setzen uns dafür ein, dass die Infrastruktur die jahrelang auf Verschleiß gefahren wurde in dieser Stadt wieder ertüchtigt wird. Wir wollen ein integriertes Verkehrskonzept, dass für alle Verkehrsteilnehmer ein ordentliches Angebot bietet. Da zählt für uns dazu, dass der Autofahrer zügig durch die Stadt kommt, da zählt für uns aber auch dazu, dass man sich mit dem Fahrrad in dieser Stadt sicher bewegen kann, dass heißt aber auch, dass wir uns umgekehrt nicht durch ein Fahrradvolksentscheid den Verkehr ausbremsen lassen werden. Also eine dritte Spur auf der Frankfurter Allee, die ausschließlich für Fahrradfahrer freigemacht wird, wird es mit der FDP nicht geben. Wir wollen aber dennoch, dass die Verkehrsteilnhemer sich miteinander bewegen und nicht gegeneinander ausgespielt werden.



BerlinOnline: Wie wollen Sie diese Maßnahmen finanzieren?



Sebastian Czaja: Na gut, wir haben ja in Berlin derzeit die Situation, dass wir Investitionsprogramme haben, die nicht ausgeschöpft werden. Das Geld was ich in genau diese Infrastrukturmaßnahmen stecken will, ist an dieser Stelle da.

Hauptstadtflughafen BER BerlinOnline: Nächstes Jahr soll der Hauptstadtflughafen BER endlich fertig werden. Der Flugbetrieb sollte eigentlich im Oktober 2011 beginnen und der Bau kostete bereits rund 6 Milliarden Euro. Wer ist für diese Misere verantwortlich?



Sebastian Czaja: Ja, wer für diese Misere verantwortlich ist, ist klar, es ist eine politische Entscheidung gewesen, den BER in kleinteiliger Vergabe zu organisieren, was ja Klaus Wowereit noch zu verantworten hat, weil er 200 Millionen Euro sparen wollte. Wir wissen, was der BER mittlerweile kostet, also es wurde nichts eingespart, im Gegenteil und es hat eben auch kein ordentliches Management des Prozesses gegeben. Jetzt sehen wir, dass der BER irgendwann mal fertig werden wird, aber dann ist er zu klein, auch das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Der Konsens-Beschluss aus dem Jahr 1996 war Richtlinie für die Eröffnung und den Bau der Flughafen BER.

Und man hat Berlin eben klein gedacht und ist davon ausgegangen, es sind höchstens 30 Millionen Passagiere zu bewegen. Berlin ist und bleibt eine attraktive statt, Prognose für 2030 sind 60 Millionen Passagiere. Aus meiner Sicht wird der BER deshalb immer das Sorgenkind Nummer eins bleiben und deswegen sollten wir eine historische Chance, die wir jetzt haben auch nutzen und den Flughafen Tegel, der eine leistungsfähige Infrastruktur vorweist offen zu halten um der Attraktivität der Stadt weiterhin gerecht zu werden um auch ein Verkehrschaos zu vermeiden, was nämlich entstehen würde, wenn ich nur noch einen Flughafen habe und alle sich nur noch in eine Richtung der Stadt bewegen. Und das ist einen Chance, die wir eben ergreifen sollten um den Flughafen Tegel offen zu halten und um auch dem wachsenden Passagieraufkommen gerecht zu werden.

Gleichgeschlechtliche Ehe BerlinOnline: Dann kommen wir jetzt zum letzten Themenbereich. Berlin gilt als Hochburg der Lesben- und Schwulenbewegung. Trotzdem enthielt sich der Senat bei den Probeabstimmungen zur Gleichgeschlechtlichen Ehe. Wie positioniert sie die FDP in der Debatte?



Sebastian Czaja: Also ich habe gerade einen ganz bunten CSD erlebt in Berlin, ein ganz buntes Motzstraßenfest, wo wir traditionell immer vertreten sind. Wir stehen dem sehr offen gegenüber, waren auch überall mit dabei und aus unserer Sicht ist das bitter notwendig und deswegen stehen wir dem offen gegenüber.

BerlinOnline: Herr Czaja zum Abschluss stellen wir Ihnen noch ein paar persönliche Fragen und würden Sie bitten immer nur in einem Satz zu antworten.



BerlinOnline: Hertha oder Union?



Sebastian Czaja: Hertha.



BerlinOnline: Fahrrad oder U-Bahn?



Sebastian Czaja: Beides kombiniert.



BerlinOnline: Rotes Rathaus oder Bundestag?



Sebastian Czaja: Berliner Abgeordnetenhaus.



BerlinOnline: Currywurst oder Döner?



Sebastian Czaja: Currywurst.



BerlinOnline: Udo Lindenberg oder die Ärzte?



Sebastian Czaja: Ist gefühlsabhängig.



BerlinOnline: Chris Dercon oder Frank Castorf?



Sebastian Czaja: Gute Frage, geht beides.



BerlinOnline: Seehofer oder Merkel:



Sebastian Czaja: Christian Lindner.



BerlinOnline: Prinzenbad oder Schlachtensee?



Sebastian Czaja: Ist standortabhängig.



BerlinOnline: Neukölln oder Charlottenburg?



Sebastian Czaja: Berlin lebt von seinen Kiezen, ich mag beide.



BerlinOnline: Tempelhofer Feld: Freifläche oder Wohnraum?



Sebastian Czaja: Das ist eine Frage mit der man sich langfristig beschäftigen muss, derzeit gibt es einen Volksentscheid der sich dazu positioniert hat.



BerlinOnline: Vielen Dank für das Gespräch Herr Czaja. Zum nächsten Wahl-Interview treffen wir morgen den Landesvorsitzenden der Linken Klaus Lederer. Bis dahin einen schönen Tag.

Das Interview wurde am 1. August 2016 aufgezeichnet.

