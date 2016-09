AfD-Spitzenkandidat Georg Pazderski spricht im Interview über Flüchtlinge, den Islam und über seine mögliche Zukunft im Bundestag - Wahlen zum Abgeordnetenhaus 2016

Wahl-Interview Teil 4: Noch wenige Tage bis zu den Berliner Abgeordnetenhauswahlen am 18. September 2016.

Heute sind wir zu Gast im Landesverband der Alternative für Deutschland und sprechen mit ihrem Landesvorsitzenden und Spitzenkandidaten Georg Pazderski. Wie steht die Berliner AfD zu Flüchtlingen und zum Mindestlohn? Wechselt Pazderski im nächsten Jahr in den Bundestag? Hier sind die Antworten.

BerlinOnline: Die AfD verbindet in ihrem Wahlprogramm das Thema Kriminalität mit Migration und Herkunft. Man wirbt mit Slogans, die beispielsweise Homophobie und sexuelle Übergriffe mit Muslimen in Verbindung bringen. Ist Ihnen bewusst, dass sie mit dieser Pauschalisierung eine ganze Bevölkerungsgruppe unter Generalverdacht stellen?



Georg Pazderski: Nein, wir sprechen einen Missstand an, der meines Erachtens ein Tabu belegt. Natürlich ist eine Einwanderung von Personen aus einem Kulturraum, wo Sexualität im Prinzip eine Straftat ist, bis dahin, dass Homosexualität sogar durch die Todesstrafe belegt ist, schwierig. Diese Leute kommen hier nach Deutschland und die können nicht von heute auf morgen ihre Einstellung ändern und das bedeutet, dass wir uns hier auch Personen mit ins Land holen, die automatisch Probleme mitbringen und von daher müssen wir sehr deutlich machen, dass das ein Problem ist und wir nicht darüber hinweg schauen dürfen. Und wir hatten schon die Angriffe auf Homosexuelle auch durch Flüchtlinge und Migranten und das darf unseres Erachtens und meines Erachtens nicht passieren. Wir sind ein aufgeklärter Staat, wir sind eine Demokratie und wir sind ein toleranter Staat und Toleranz muss man auch gegenüber denjenigen beweisen, auch wenn man mit ihnen nicht einverstanden ist.



BerlinOnline: Aber der Großteil der Menschen, die nach Deutschland kommen

wird nicht straffällig oder verfällt nicht in das von Ihnen benannte Muster. Wäre es nicht sinnvoll da als Partei zu sagen, wir setzen bei den Leuten an, die straffällig werden um diese Leute in irgendeiner Weise aufzuklären?



Georg Pazderski: Ja, nichts anderes wollen wir ja. Und mit diesem Plakat, dass wir da gemacht haben, haben wir genau das versucht. Wir haben auf ein Problem aufmerksam gemacht, was andere verschweigen, dass auch die Politik verschweigt, nämlich, dass dieses Problem massiv importiert wird durch Leute, die von ihren Strukturen her teilweise aus dem Mittelalter kommen. Wir importieren im Moment einen Islam, der sehr fundamentalistisch ist und das muss man einfach problematisieren und darauf müssen wir achten, denn wir wollen so leben wie wir uns das vorstellen. Und wenn ich beispielsweise am Wochenende erlebt habe, dass man eine große Demonstration der Türken für Erdogan hatte und Leute, die hier in Deutschland leben, die eigentlich nach dem Grundgesetz leben sollten, die Todesstrafe in der Türkei fordern, dann frage ich mich, welche Probleme haben diese Leute und welche Probleme können diese Leute uns machen, denn so etwas halte ich für verwerflich. Todesstrafe hat in Europa nichts zu suchen. Darüber sind wir schon lange hinweggekommen. Und sie wissen auch, dass man beispielsweise kein EU-Mitglied werden kann, wenn man noch die Todesstrafe hat, also die USA könnten beispielsweise auch nicht Mitglied der EU werden, weil das eine Grundvoraussetzung ist, ein kultureller Konsens in Europa, und deshalb verstehe ich

nicht, dass so etwas passieren kann und wir solche Demonstration tolerieren. Meines Erachtens hätte man das nicht tun dürfen.



BerlinOnline: Ich weiß jetzt gar nicht wo ich ansetzen soll. Drei Dinge, zunächst einmal zu dem Thema Kriminalität und Muslime, die ins Land kommen. Sie sagen mann muss auf Probleme hinweisen und ihre Partei macht das, aber ist es nicht so, dass es auf Kosten derjenigen geschieht die nicht straffällig werden, weil das ist nun mal der größte Teil?



Georg Pazderski: Nein, das tun wir nicht, sondern wir sagen, wir wollen eine Nulltoleranzpolitik haben und das gilt für alle Straftäter in Deutschland und in Berlin, ob das nun Flüchtlinge, Asylbewerber, Deutsche oder andere Gruppen sind. Es gibt georgische Diebesbanden, die muss man auch verfolgen, es gibt hier beispielsweise auch aggressive Bettelbanden aus Rumänien, dass merken sie, wenn sie regelmäßig S-Bahn fahren oder wenn sie die Denkmäler in der Nähe des Reichstages besuchen, da stellen sie fest, dass Kinder auf sie zukommen und versuchen ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Sie haben vorhin gesagt, ich vergleiche Berlin mit dem New York der 80er Jahre. Ich kann nur sagen, es gibt Bereiche in Berlin wo ich ganz stark das Gefühl habe, dass ich auf dem Times Square der 80er Jahren oder im Central Park der 80er Jahre bin. Dort konnten sie nicht mehr über den Times Square gehen ohne, dass sie von irgendwelchen Drogendealern angesprochen worden sind oder, dass dort Kriminelle rumgelungert haben. Auch durch den Central Park konnten sie nachts nicht mehr gehen ohne ihres Lebens nicht mehr sicher zu sein. Und es gibt hier in Berlin einige Bereiche bei denen es ganz stark in diese Richtung geht, beispielsweise die ganzen Bereiche wo Drogen verkauft werden, oder abends auch das RAW-Geländer. Wir haben in Berlin No-Go-Areas zu bestimmten Zeiten und dass darf einer Stadt nicht passieren, auch wenn Herr Henkel und Herr Müller etwas anderes sagen, ich sage, dass stimmt nicht. Es wird hier viel Schönmalerei betrieben, aber der Berliner Bürger, der weiß ganz genau, dass er nicht mehr so sicher ist, wie er es vor fünf Jahren war und wir haben Umfragen gemacht, die das bestätigen.



BerlinOnline: Diesbezüglich hab ich noch zwei Rückfragen. Sie sagen schon richtig, wir weisen auf das Problem hin, aber wäre es dann nicht sinnvoller wenn ihre Partei ihre Kritik programmatisch auf die Straftäter legt und sagt wir machen was gegen

Drogendealer oder gegen Kriminalität am Kotti. Ihre Partei bringt das auf den Plakaten immer Tatsächlich mit dem Thema Herkunft und Religion in Zusammenhang?



Georg Pazderski: Nein, wir erzählen auf diesen Plakaten Geschichten, vieles spielt sich in dem Kopf der Wähler oder des Betrachters ab, aber das wollen wir ja auch, wir wollen Dinge thematisieren, die im Prinzip die Berliner Bürger auch wirklich beschäftigen und das tun wir damit. Und wir haben nun mal ein Problem, in bestimmten Bereichen müssen wir ganz deutlich sagen, wo wir eben viele ausländische Straftäter haben. Ob das nun im Bereich der Drogenkriminalität ist oder ob das im Bereich der organisierten Kriminalität ist, wir haben 18 - 20 arabische Großfamilien hier in Berlin von denen viele kriminell sind und das ist ein großes Problem in Neukölln. Es gibt Statistiken die bezeichnend sind. 80 Prozent der deutschen Schüler in Neukölln sind Opfer einer Straftat geworden. Und das sind Dinge wo ich sagen muss, hier läuft etwas falsch, hier müssen wir etwas tun. Hier gilt es Ursachenforschung zu betreiben und diese ist noch nicht in dem Maße durchgeführt worden, wie sie durchgeführt werden sollte. Also ich glaube, dass man vieles hier tun muss und tun kann und ein Teil in unserer Politik spielt da natürlich auch mit rein und das ist auch der Punkt wo wir sagen, vor dem Gesetz sind wir alle gleich, egal welche Hautfarbe wir haben, egal welche Nationalität wir haben, egal wo wir herkommen. Es sind alle gleich und müssen alle gleich behandelt werde, aber es darf auch keine kulturellen Rabatte geben.



BerlinOnline: Sie sprachen grad von Ursachenforschung und gehen ja auch grad suggestiv davon aus, dass viele Straftaten von Ausländern begangen werden. Aber wo denken sie liegen die Gründe dafür?



Georg Pazderski: Ich will nicht sagen viele Straftaten, sondern ich bin der Überzeugung, dass überproportional viele Straftaten von Ausländern ausgehen. Da gibt es viele Gründe, soziale Gründe beispielsweise, weil diese Menschen nicht arbeiten dürfen. Oder, dass die hier illegal eingereist sind, gar nicht registriert sind und natürlich auch keine Arbeit kriegen können. Wir wissen, dass die organisierte Kriminalität bewusst junge ausländische Männer anwirbt. Von daher denke ich ist es ganz wichtig Ursachen-Forschung durchzuführen und dann gezielt dagegen vorzugehen. Nur was wir nicht machen dürfen ist, dass alles mit einem Tabu zu belegen. Das beste Beispiel was wir dafür haben sind doch die Vorfälle an Silvester in Neukölln.



BerlinOnline: Also verstehe ich Sie richtig, dass sie sagen, dass Kriminalität nicht nur kulturell geprägt ist, sondern auch durch prekäre Lebensverhältnissen zustande kommt?



Georg Pazderski: Natürlich ist es eindeutig durch prekäre Lebensverhältnisse geprägt. Es ist auch durch andere Dinge geprägt. In der Forschung gibt es viele Beispiele. Und wenn wir überproportional viele Ausländer haben, dann muss man sich auch fragen warum. Ich hab ja schon einige Gründe genannt warum das sein kann, aber auch da muss man ganz deutlich sagen dagegen muss man auch vorgehen. Man muss diese Leute, die ihr Gastrecht missbrauchen ganz deutlich in die Schranken weisen. Und dann muss man ihnen auch deutlich machen, wenn du dein Gastrecht verlierst, dann musst du wieder gehen. Punkt aus. Und das findet ja im Moment auch nicht statt, Berlin hat 9000 abgelehnte Asylbewerber, die nicht abgeschoben werden. 1000 hat man in diesem Jahr bisher abgeschoben, 8000 sind noch hier und kosten uns weiterhin Geld. Auch hier muss ich sagen ist der Staat nicht konsequent genug. Hier muss wer abgelehnt wird und kein Bleiberecht hat gehen. Punkt aus, so sehe ich das.



BerlinOnline: Aber wie Sie grad schon gesagt haben, hat Kriminalität auch was mit prekären Lebensverhältnissen zu tun. Wäre es da nicht sinnvoll diesen Menschen Perspektiven zu geben?



Georg Pazderski: Wie wollen sie diesen Menschen Perspektiven geben. Wir wissen dass 70-80 Prozent keine Berufsausbildung haben. Wir wissen, dass viele von ihnen Analphabeten sind. Wie wollen sie diese Menschen innerhalb kürzester Zeit integrieren. Es gibt ein Programm wo man sagt, wir wollen drei Jahre in die Leute investieren und dann haben wir die wahrscheinlich auch integriert. Ich kann ihnen nur sagen, wir haben ein großes Problem mit den türkischen Migranten, die bis heute noch nicht integriert sind und wer in Köln am Wochenende demonstriert hat, das waren Migranten in der dritten Generation, die Deutsche sind und einen türkischen Pass haben und für Erdogan auf die Straße gehen, der in seinem Land die Demokratie teilweise mit Füßen tritt, auch die Pressefreiheit mit Füßen tritt. Und da kann ich nur sagen, hier ist die Integration massiv misslungen und jetzt nehmen wir uns diese große Aufgabe, innerhalb von wenigen Jahren Millionen von Leuten in Deutschland integrieren zu wollen, also ich sagen ihnen, es wird schiefgehen, es wird wirklich massiv schief gehen.



BerlinOnline: Gut man könnte jetzt sagen, wenn man diese Leute besser integriert und wenn man sie richtig auf den Arbeitsmarkt lässt, dann werden nicht so viele Kosten entstehen, und dass ist ja gerade auch der Punkt wo andere Parteien gerade Konzepte entwickeln: Wie können wir diese Menschen so gut integrieren, dass sie Bestandteil unserer Gesellschaft werden? Das man nicht mehr sagt, ok, die kommen zu uns und gehören nicht dazu.



Georg Pazderski: Das hab ich gerade versucht ihnen klarzumachen, dass das so nicht funktionieren wird, wie sie mir das dargestellt haben. Ich hab gesagt, dass 70-80 Prozent keine Berufsausbildung haben und viele Analphabeten darunter sind. Ich habe auch gesagt, dass man in zwei bis drei Jahren niemanden integrieren kann. Bei den Türken haben wir es in 30 Jahren nicht geschafft sie zu integrieren und jetzt wollen wir das in zwei oder drei Jahren schaffen mit Leuten, die aus einem völlig anderem Kulturraum kommen. Die Türken haben zumindest noch, so wie die Türkei früher zumindest aufgestellt war, eine Beziehung zu Europa gehabt. Diese Leute haben keine Beziehung zu Europa, die können die deutsche Sprache nicht, die können die deutsche Schrift nicht. Man geht davon aus, dass ein Kind bevor es eine rudimentäre Unterhaltung führen kann, mindesten ein Jahr braucht und dann hat es ein sehr niedriges Level in der Sprachausbildung erreicht. Und ich kann ihnen ein anderes Beispiel nennen, wissen sie wie viele Flüchtlinge bzw. Neubürger bei den DAX-Konzernen arbeiten? Von den 1,5 Millionen haben es 54 geschafft in einem DAX-Konzern zu arbeiten und davon arbeiten 50 bei der Post, weil das ein halbstaatliches Unternehmen ist. Und da sag ich ihnen, das ist genau das Szenario vor dem ich Angst habe, es wird nicht funktionieren, egal wie sehr wir uns anstrengen. Auf der einen Seite müssen wir Vorsorge treffen und sagen, wir müssen etwas tun, auf der anderen Seite ist Integration aber auch eine Bringschuld und diese sehe ich bei diesen Leuten nicht. Und ich nehme nochmal das Beispiel der Demonstration in Neukölln, ich sehe da Probleme bei der Integration, weil diese Leute offensichtlich gar nicht Bürger der Bundesrepublik Deutschland werden wollen, sondern weil sie nach wie vor noch ihre Wurzeln in der Türkei haben und für die Türkei noch so ein Empfinden da ist. Das gibt es in keiner anderen Bevölkerungsgruppe. Schauen sie sich mal die Asiaten an oder die Polen oder andere Nationalitäten, die sich integrieren und zwar so, dass sie im Prinzip Arbeit finden, dass sie hier versuchen nicht aufzufallen, und dass sie in die Bevölkerung gehören. Es gibt eine große Gruppe, die das nicht schafft und das ist die der Türken.



BerlinOnline: Also halten sie Berliner Türken für nicht integriert?



Georg Pazderski: Nein, ich halte grundsätzlich die Integrationspolitik der Vergangenheit hier für gescheitert und das zeigt sich da. Man hat es nicht geschafft, die Türken so in Deutschland zu integrieren, wie wir es hätten schaffen sollen und das ist ein großes Defizit und das macht mich so pessimistisch für die Zukunft. Wir werden es auch mit den Neubürgern mit den Flüchtlingen und Wirtschaftsmigranten, die ja so wieso irgendwann zurückgehen müssen, nicht schaffen. Ich hab noch einen anderen Punkt. Wir sagen bei den Flüchtlingen, wir müssen die integrieren und die müssen Arbeit finden und ich frage mich, wer soll die Länder wieder aufbauen aus denen die herkommen. Glauben sie, dass die wieder zurückgehen, wenn die hier Arbeit gefunden haben, wo Lebensstandard und Einkommensniveau viel höher ist, wo mehr Demokratie herrscht, wo die Sicherheit stärker ist, warum sollen die da zurück nach Syrien gehen oder in andere Länder? Sehen sie, da machen wir etwas, was meines Erachtens eigentlich sehr arrogant ist, wir schöpfen die Leute aus einem Land ab, sagen wir brauchen die, weil wir ein Geburtendefizit haben und was mit den Ländern dort passiert ist uns egal.



BerlinOnline: Die Leute kommen hauptsächlich zu uns, weil sie vor Bürgerkrieg fliehen-



Georg Pazderski: Aber sie wollen die doch integrieren haben sie gesagt. Sie wollen Flüchtlinge integrieren?



BerlinOnline: ich will nicht meine Meinung mit einbringen, ich frage Sie.

Wenn Sie sich mal in die Lage der Migranten versetzen. Wenn man die ganze Zeit mit diesen Ängsten konfrontiert ist mit denn sie als Partei ganz stark arbeiten. Dann fühlen sich diese Menschen auch nicht als Bestandteil dieser Gesellschaft. Verspüren Sie da nicht so eine gewisse Verantwortung gerade gegenüber den Menschen, die nicht straffällig geworden sind?



Georg Pazderski: Ich pauschalisiere überhaupt nicht, sondern wir sprechen das an, was den Bürger umtreibt, gehen sie mal in die Bevölkerung und fragen sie mal, wie wohl sich die Bürger mit dieser Massenintegration fühlen. Da kann ich ihnen sagen, dass viele Bürger auch diese Ängste hegen, die wir hegen. Sie haben natürlich in Berlin ein bisschen anderes Pflaster, aber auf der anderen Seite ist die überwiegende Zahl der Berliner meines Erachtens auch nicht sehr begeistert von dem was gerade passiert. Das muss man einfach so sehen. Und der nächste Punkt ist, wir pauschalisieren nicht, sondern wir sprechen Probleme an und wir versuchen diese Probleme deshalb zu thematisieren, damit man sie auch löst, denn mit der Blauäugigkeit mit der bisher die Bundesregierung, aber auch der Senat an das Problem rangegangen sind werden wir das Problem nicht lösen. Wir müssen einfach die Daten und Fakten ansprechen, sauber analysieren und dann müssen wir eine Lösung finden. Die einzige, die von den demokratischen Parteien ein bisschen realistisch ist, ist die CSU, weil die selbst unmittelbar betroffen sind und weil sie die ganze Situation realistisch einschätzen, aber leider ist es immer so dass die CSU als Löwe abspringt und als Bettvorleger landet.



BerlinOnline: Sind alle Parteien, die nicht der Meinung der AFD sind nicht realistisch?



Georg Pazderski: Ja, das denke ich. Ich denke, dass viele sich hier etwas vormachen, was nicht funktionieren kann und ich denke, sie müssen einfach nur in das europäische Ausland schauen. Nennen sie mir ein wirklich ernst zu nehmendes Land im europäischen Ausland, das eine derartige Politik betreibt wie Deutschland.



BerlinOnline: Was sind für Sie ernst zu nehmende Länder?



Georg Pazderski: Länder von etwa der Stärke und Größe wie Deutschland. Wir reden über Polen, Tschechien, Ungarn, Frankreich, Großbritannien und all diese Länder haben gesagt, sie machen die Politik von Frau Merkel nicht mit. Selbst die skandinavischen Länder haben den Zuzug drastisch eingeschränkt und kontrollieren alles was über die Grenze geht.



BerlinOnline: Letztes Jahr verkündete ihre Partei das Multikulti in Deutschland gescheitert ist. Nun leben in Berlin insgesamt über 500000 Ausländer. Unterschiedliche Kulturen leben miteinander und viele Berliner haben längst Bestandteile anderer Kulturen in die eigenen integriert. Man kann gar nicht mehr so zwischen Kulturen separieren. Passt eine Partei, die diesen Charakter Berlins inhaltlich ausblendet überhaupt in diese Hauptstadt?



Georg Pazderski: Wir blenden nicht den Charakter Berlins aus, das ist Unsinn was sie jetzt gerade erzählen. Wir vertreten die Meinung vieler Berliner, mittlerweile haben wir auch schon 15 Prozent, das sind eine ganze Menge Berliner, wenn sie sich das mal anschauen und die gleichen Vorstellungen haben wie wir. Dass eine Hauptstadt natürlich immer anders zusammengesetzt ist als das flache Land oder der Durchschnitt der Republik, das ist ganz klar und dass natürlich Großstädte meistens durchaus viel mehr Kulturen beherbergen ist auch klar. Aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass sie hier in Berlin durchaus eine Politik verfolgen müssen, die für uns tragbar ist, das heißt die unserer demokratischen Werte hochhält und auch unsere Kultur hochhält. Natürlich bereichern sich Kulturen immer gegenseitig und nehmen auch das an von anderen Kulturen was besser ist und das passiert hier in Berlin genauso wie das in ganz Deutschland passiert oder wie das in der USA passiert.



BerlinOnline: Aber warum denken sie dann die deutsche Kultur schützen zu müssen?



Georg Pazderski: Wir sind für eine Leitkultur.



BerlinOnline: Aber auch für einen mündigen Bürger, warum kann der Bürger nicht selber seine Kultur wählen oder gestalten, warum muss die Kultur beschützt werden?



Georg Pazderski: Wir schützen nicht die Kultur, sondern wir sagen, es gib eine Leitkultur in Deutschland und diese Leitkultur ist die deutsche Kultur auf die wir auch stolz sein können und zwar deshalb, weil diese Kultur viel geleistet hat in der Vergangenheit.



BerlinOnline: Aber warum ist das Thema Leitkultur so wichtig für die AfD?



Georg Pazderski: Weil wir das für wichtig halten unsere Identität zu behalten.



BerlinOnline: Und was bedeutet das programmatisch?



Georg Pazderski: Dass die Leute, die nach Deutschland kommen sich an dieser Leitkultur orientieren müssen, und da kann es nicht sein, dass man versucht diese Leitkultur zu ändern. Wenn ich jetzt feststelle, dass der Islam hier herkommt und es beispielsweise hier in Deutschland Paralleljustiz und Friedensrichter gibt-



BerlinOnline: Zumindest in Berlin ist das nicht bestätigt, dass es sowas gibt.



Georg Pazderski: Zumindest in Neukölln gibt es eine Paralleljustiz. Es gibt Friedensrichter, vielleicht nicht dort wo sie wohnen, aber bei den arabischen Großfamilien gibt es das. Und da bin ich doch sehr froh, dass wir diese christlich-jüdische Kultur haben, die auf Aufklärung aufbaut, dass ist für mich ganz wichtig und ich erwarte von denen, die hier herkommen als Gäste oder als Neubürger, dass sie diese Kultur respektieren und auch annehmen.



BerlinOnline: Aber sind Sie nicht der Meinung, dass das die meisten Muslime machen? Es gibt in Berlin 300.000 Muslime.



Georg Pazderski: Ich weiß nicht, ob das die meisten waren, ich weiß nur, dass das ein Teil nicht macht und ein Teil einfach in ihrem Bereich weiterlebt, so wie sie das für richtig halten und wenn ich beispielsweise sehe, dass Mädchen am Schwimmunterricht nicht teilnehmen dürfen, dass Mädchen ein Kopftuch tragen müssen, dass Frauen sich verschleiern, dann sage ich, dass hat nichts mit meiner Kultur zu tun.