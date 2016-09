ALFA

ALFA-Spitzenkandidat Christian Schmidt spricht im Interview über die Berliner Infrastruktur, das BER-Debakel und den Wirtschaftsstandort Berlin - Wahlen zum Abgeordnetenhaus 2016

Noch wenige Tage bis zu den Berliner Abgeordnetenhauswahlen am 18. September 2016. Heute sind wir zu Gast im Landesverband der Allianz für Fortschritt und Aufbruch (ALFA) und sprechen mit ihrem Spitzenkandidaten Christian Schmidt über Innere Sicherheit, die Berliner Infrastruktur, Rekommunalisierung und den Flughafen BER.

BerlinOnline: Guten Tag Herr Schmidt, seit Oktober 2015 gibt es Ihre Partei. Bislang ist Ihre Partei noch weit unter der 5-Prozent-Hürde. Warum bereuen Sie nicht, die Alternative für Deutschland verlassen zu haben?



Christian Schmidt: Erstens, weil wir glauben, die besseren Konzepte zu haben, zweitens, weil wir die Gralshüter der ursprünglichen Idee dieser Partei sind und bleiben und drittens, weil sich die AfD zu weit ins Populistische, ich möchte sagen ins extremistische Lager verschoben hat.



BerlinOnline: Ihr stellvertretender Landesvorsitzender, Herr Ernst von Randow, hat gesagt, dass ALFA derzeit kein Thema habe, das den Leuten erkennbar unter den Nägeln brennt. Mit welchen Themen möchte die Partei im Berliner Wahlkampf hervorstechen?



Christian Schmidt: Da hat mein Kollege von Randow etwas zu früh geschossen. Diese Aussage stammt aus einer Zeit, bevor wir die Unterstützungsunterschriften auf der Straße gesammelt hatten. Wie jede Partei müssen wir 2.200 Unterstützungsunterschriften bringen und das hat uns in die Lage versetzt, mit den potenziellen Wählern mehr in Kontakt zu treten. Es hat sich herauskristallisiert, dass wir mit vier, fünf Themenschwerpunkten antreten wollen. Der erste zielt auf Steuerverschwendung, wie am Beispiel BER, ab, dann wollen wir uns auf Wohnungsbau, Integration, Sicherheit und Bürgerentscheide stürzen. Wir haben fünf Themenplakate hängen und daran kann der Bürger erkennen, was uns und ihm unter den Nägeln brennt.

Potenzielle Koalitionspartner BerlinOnline: Es wird wohl nach der Wahl ein großes Parlament geben. Angenommen, Sie schaffen die 5-Prozent-Hürde. Mit welchen Parteien ist Ihrer Meinung nach eine Zusammenarbeit möglich?



Christian Schmidt: Am ehesten würden wir mit der CDU und der SPD zusammenarbeiten. Eine solche Koalition aus SPD, CDU und ALFA wäre durchaus denkbar. Gegenüber den anderen Parteien möchte ich mich jetzt noch nicht positionieren.



BerlinOnline: Wo liegen die Schnittmengen mit SPD und CDU?



Christian Schmidt: SPD eher weniger, aber ohne SPD würde es keine Regierung im Abgeordnetenhaus geben. Mit der CDU gibt es schon ein paar Schnittmengen, was die Bürgerlichkeit angeht, allerdings sagen wir schon eine Menge zu den Dingen, die trotz der langen Tätigkeit der CDU im Senat nicht funktioniert haben und wir glauben, dass wir dort ein wenig frischen Wind und ein paar Akzente setzen können. Aber wir bleiben bescheiden und sagen, wenn man die fünf Prozent knackt, was wir natürlich hoffen, wird man inhaltlich nicht allzu viel ausrichten können, aber doch den ein oder anderen Vernunftsakzent setzen können.



BerlinOnline: Jetzt sind Sie Spitzenkandidat in Berlin. Was verbinden Sie persönlich mit Berlin?



Christian Schmidt: Ich bin waschechter Berliner, ich bin hier geboren. Ich bin hier zur Schule gegangen, habe hier studiert und bin nachts Taxi gefahren, um mir mein Studium zu finanzieren. Später habe ich Berlin verlassen, um international zu arbeiten, habe aber nie mein Herz für die Stadt verloren und immer diesen sprichwörtlichen Koffer und auch eine Wohnung und meine Familie hier in Berlin gehabt und behalten. Von daher war es für mich klar, dass ich nach meiner beruflichen Zeit, wieder zurückkomme und mich hier niederlasse. Ich betrachte mich als Weltbürger, der in vielen Ländern gelebt und gearbeitet hat, aber nach wie vor Berliner ist, wie man vielleicht auch hört.

Extremismus und Innere Sicherheit BerlinOnline: Jetzt zum inhaltlichen Themenkomplex: In den letzten Wochen kam die Problematik in der Rigaer Straße immer deutlicher in den Medien. Auch Innensenator Henkel stand wegen der rechtswidrigen Teilräumung heftig in der Kritik. Wie kann die verfahrene Situation gelöst werden?



Christian Schmidt: Teilweise hat sie sich ja aufgelöst, es ist auch kein Pressethema mehr. Unsere Position ist die, dass wir die, wie Sie sagten, rechtswidrige Räumung nicht recht nachvollziehen können, weil sich der Eigentümer nicht gemeldet und sich zurückgehalten hat. Ich möchte sagen, dass es der vorauseilender Gehorsam des Innensenators Henkel war, den wir nicht begrüßen. Auf der anderen Seite ist meine Partei der Meinung, dass generelle Radikalisierungstendenzen, ob von links, also Antifa, oder von rechts, mit allen Regeln und Mitteln des Gesetzes verfolgt werden sollten, obwohl ich auch einer derjenigen bin, die versuchen, alles im Gesprächsrahmen ausloten zu lassen. Wenn das nicht hilft, soll man mit der Härte des Gesetzes vorgehen.



BerlinOnline: Wir bleiben beim Thema Sicherheit: Nach den Anschlägen in Bayern und Nizza sprach der Innensenator von einer weiterhin hohen abstrakten Gefahr für Berlin. Wie kann die Stadt nachhaltig vor Extremismus geschützt werden?



Christian Schmidt: Ich habe bestimmt in sechs, sieben Großstädten gelebt und bin der Meinung, dass sich keine Großstadt dieser Welt nachhaltig vor extremistischen Anschlägen schützen kann. Man kann möglicherweise punktuell Maßnahmen ergreifen, wie z.B. Videoüberwachung oder andere Dinge, aber eine Generalüberwachung ist nicht vorhanden. Das ist ein Ausflug der modernen Zeit, wenn wir uns die freie Bewegung der Menschen nicht nehmen lassen wollen, müssen wir mit diesem Rest an Gefahrenpotenzial leben. Wie gesagt, es passiert auch in kleinen Städten, siehe Würzburg, selbst da können sie nicht für Sicherheit sorgen. Man kann Placebo-Effekte versuchen, indem man mehr Bundespolizei auf die Bahnhöfe stellt, aber ich glaube nicht, dass sich dadurch ein Terrorist abschrecken lässt.

Wirtschaft und Schuldenpolitik BerlinOnline: Nun zum Thema Wirtschaft: Ihnen und Ihrer Partei schreibt man wirtschaftliche Kompetenzen zu; allein schon anhand Ihres Lebenslaufes. In den letzten Jahren liegt Berlins Wirtschaftswachstum bei knapp zwei Prozent, knapp über dem Bundesdurchschnitt im Vergleich zu den anderen Bundesländern. Was würden Sie trotzdem besser machen als der bisherige Senat?



Christian Schmidt: Ich würde versuchen die Attraktivität der Stadt für neu hinzukommende Start-ups zu erhöhen, indem ich den Service der Bezirksämter verbessern würde, und versuchen würde, den Wohnungsbau von Senatsseite zu fördern, damit es nicht zu diesem Verdrängungswettbewerb im Wohnungsbereich kommt. Das sind die beiden wichtigsten Sachen. Ich unterstütze die Reise der Frau Yzer nach London kurz nach dem Brexit, um zu sagen: „Hey, bei uns ist was los, ihr könnt hierher kommen“. Ich war für die bundesdeutsche Ansiedlungsagentur eine Weile tätig und solche Aktivitäten sind durchaus zu begrüßen, aber wenn man die Leute holt, muss man nachliefern können. Da hapert es momentan noch bei den Bürgerdiensten und im Wohnungsbaubereich.



BerlinOnline: Also sprechen Sie auch Investitionen an? Nun hat Berlin den zweithöchsten Schuldenberg in Deutschland, mit 60 Milliarden Euro zur Zeit. Würden mit ALFA auch neue Schulden kommen?



Christian Schmidt: Nein. Wir sind bestimmt nicht eine Partei, die wie Keynes propagiert immer neue Schulden aufzutürmen. Im Gegenteil, wir sind eine fiskalkonservative Partei und glauben, dass man jetzt, wo es zur Zeit günstig ist, nicht in die Falle hinein stolpern sollte, nur, weil es nichts kostet, den Schuldenberg noch weiter aufzutürmen. Ob Zinsen anfallen oder nicht, der Bestand der Schulden muss sowieso irgendwann zurückgezahlt werden. Je schneller wir das schaffen, desto besser. Ich kenne Herrn Kollatz-Ahnen aus alten Zeiten bei der Europäischen Investitionsbank. Ich traue ihm zu, dass er da einigermaßen Durchblick hat, es sind auch schon erste Erfolge in dem Bereich getan, aber mit uns wird es keine Neuverschuldung geben.

Infrastruktur und BER BerlinOnline: Wie sollen dann Investitionen, beispielsweise in die Sanierung von Infrastruktur oder wie Sie gerade sagten von Wohnungen ohne Schulden finanziert werden?



Christian Schmidt: Der Senat hat schon durch die Steuereinnahmen ein Aufkommen. Das heißt ja nicht, dass Investitionen durch eine Schuldenbelastung getätigt werden müssen, sondern aus den Einnahmen des Staates. Da kann man sehen, ob die Balance ausgeglichen ist und ob es sich zu investieren lohnt oder nicht. Es wird aber nicht viel investiert, sondern für konsumtive Maßnahmen ausgegeben, was keinen nachhaltigen Effekt hat. Insofern muss man gucken, wo man investiert und wofür man Steuereinnahmen einsetzt. Wir würden sagen: eher in investive als in konsumtive Maßnahmen. Noch zu den Investitionen: Investitionen müssen möglichst auch aus dem privaten Sektor kommen, auch für Häfen oder Flughäfen. Das muss nicht unbedingt in Staatshand sein. Wenn man mal überlegt, wie viele Milliarden beim BER fehl investiert wurden, wenn das nach einem vernünftigen Maßstab gemacht worden wäre, hätten wir Milliarden mehr in der Kasse, um Schulen, Brücken etc. zu sanieren. Also muss man immer sehen, wo Fehler gemacht wurden oder was man hätte vermeiden oder besser hätte machen können und was man aus den Ersparnissen machen könnte.



BerlinOnline: Demnach sind Sie auch gegen eine Rekommunalisierung?



Schmidt: Da muss man schon Unterschiede machen: Services wie Häfen und Flughäfen sind nicht lebensnotwendig. Wasser, Licht und Strom sieht meine Partei in einer anderen Kategorie. Es lässt sich durchaus argumentieren, dass der Staat eine Versorgungspflicht hat und deshalb als Kommunalträger durchaus aktiv sein soll und kann. Aber bei Häfen und Flughäfen gibt es so viel Konkurrenz und Möglichkeiten, da kann man auf andere Träger ausweichen. Bei der Bahn gibt es private Anbieter und alles funktioniert ganz prima. Da würde ich eine Distinktion zwischen den Sachen, die lebensnotwendig sind und denen, die nicht lebensnotwendig sind, machen.



BerlinOnline: Bleiben wir beim BER: Sechs Milliarden hat das Ganze bislang gekostet, 2011 sollte es eigentlich fertig werden, sechs Jahre Verspätung. Mittlerweile macht das Ganze auch schon im Ausland Schlagzeilen. Wer ist für diese Misere verantwortlich, Ihrer Meinung nach?



Christian Schmidt: Meiner Meinung nach die entscheidenden Funktionsträger an der Spitze, sprich die Aufsichtsratsvorsitzenden, die über Jahre hinweg nicht in der Lage waren, die Notbremse zu ziehen und die sich anmaßen, besser über ein Riesenobjekt wie den Flughafen Bescheid zu wissen als andere, die vom Fach sind. Die Aufsicht über einen Flughafen sollte nie in politischer Hand liegen und deswegen sollte so etwas privat organisiert und finanziert werden. Wir haben am Beispiel München gesehen, dass die das unter der Zeit und unter dem Budget geschafft haben. Es geht also. Ich und meine Berliner ALFA-Partei sind der Meinung, dass hier nach dem Motto: „Irgendwann bin ich hier aus dem Job raus als Aufsichtsratsvorsitzender und nach mir die Sintflut“, extrem geschlampt wurde. Das ist auch einer der Gründe, warum wir so vehement den Strafgesetztatbestand ins Strafgesetzbuch rein haben möchten mit dem Bund der Steuerzahler, dass Steuerverschwendung strafbar sein muss oder in der Zukunft sein sollte.



BerlinOnline: Nächstes Jahr soll der Flughafen dann eröffnen. Was sollte Ihrer Meinung nach mit dem Flughafen Tegel passieren?



Christian Schmidt: Tegel sollte beibehalten werden, da liegen wir aus rein wirtschaftlichen Vernunftsgründen, ähnlich in unseren Forderungen wie die FDP. Man kann diese Betriebsbereitschaftsentscheidung wieder zurückziehen. Wir wollen, dass Tegel mit Restriktionen, sprich, verstärktes Nachtflugverbot und Verminderung der Linien, die dort anfliegen dürfen, aufrecht erhalten wird, so wie es in London, in Washington und in ganz vielen anderen Städten auch der Fall ist.

Prekäre Lebensverhältnisse und Wohnungsnot BerlinOnline: Kommen wir zum Thema Sozialwesen: Berlin gilt auch als Hauptstadt der Kinderarmut. Fast jedes dritte Kind lebt hier von Hartz IV. Was kann die Politik dagegen unternehmen?



Christian Schmidt: Die Politik kann wahrscheinlich nur recht wenig dagegen unternehmen, weil die Kinder, die in Hartz IV-Familien leben, meist eher Scheidungskinder sind. Das ist eher eine gesellschaftspolitische Aufgabe, bei der sich der Staat möglicherweise gar nicht so einmischen kann. Dass Leute ihr Eheversprechen nicht halten und dann die zurückgelassenen Mütter sehen müssen, wo sie bleiben, das ist der modernen Gesellschaft geschuldet. Das ist für Großstädte eher typisch als für ländliche Gegenden. Was man nur machen kann, ist, ausreichend Jobs für alleinerziehende zur Verfügung zu stellen, damit die nicht von Hartz IV leben müssen und auch anderen Aktivitäten bei Kita-Ausbau nachgehen können. Rein künstlich, da etwas von Staatshand zu drehen, sehe ich nicht wirklich als zielführend.



BerlinOnline: Erweitern wir das Thema mal auf prekäre Lebensverhältnisse in Berlin. Die werden immer größer, weil die Wohnungsnot auch immer größer wird und dementsprechend die Mieten steigen. Wie und wo soll laut ALFA neuer Wohnraum entstehen?



Christian Schmidt: Ich möchte das Problem gern von hinten aufzäumen: Man muss immer überlegen, warum die Wohnungslage so ist, wie sie ist, warum verstärkt von außen in Wohnungen investiert wird und warum die Gentrifizierung stattfindet. Das ist auf die Euro-Politik zurückzuführen. Wir sind eine Partei, die ursprünglich aufgrund des Anti –Denkens zum Thema Euro entstanden ist. Wir sehen heute bei der Null-Zins-Politik, dass Anlagen verstärkt in Wohnungseigentum gehen. Dadurch steigen die Wohnungs- und Häuserpreise, weil das Angebot nicht der Nachfrage entspricht. Wenn es das nicht gäbe, bestünde auch nicht diese Problematik. Beim sozialen Wohnungsbau sollte es so gehandhabt werden, dass die, die über einer gewissen Einkommensschwelle liegen, viel höhere Abgaben zahlen müssten als sie es tun. Ich kenne viele Leute, die in Sozialwohnungen wohnen und nach wie vor eine negative Abgabe zahlen. Wenn die Abgaben erhöht werden, könnte man mit diesen Mengen an Einnahmen weitere Wohnungen bauen. Die ganze Bürokratie, bezogen auf Wohnungsbau, die Vorläufe, die Anmeldungen, die Bestimmungen, das müsste alles durchgeforstet werden. Es ist nicht so, dass man es als Wohnungsbaufirma einfach hat. Hinsichtlich der konkreten Gebiete sind wir als Partei noch zu jung, um Ihnen hier etwas nennen zu können.



BerlinOnline: Die FDP sagt, wir bauen überall noch ein Stockwerk drauf.



Christian Schmidt: Gut, das kann man machen, wenn es sich technisch machen lässt, ist es durchaus Ok. Da habe ich auch kein Problem mit.



BerlinOnline: Sie haben die Gentrifizierung gerade angesprochen. War die Mietpreisbremse ein Erfolg?



Christian Schmidt: Nein. Ich bin Ökonom und kann Ihnen sagen, dass sich Angebot und Nachfrage immer in Ausgleich bringen werden. Die Überwachung der Einhaltung ist viel zu teuer und die Eigentümer werden sich mit den Mietern irgendwelche Nebenabsprachen ausdenken, um die Mietpreisbremse zu umgehen. Das verkauft sich immer gut, aber am Ende des Tages ist es Quatsch, weil Nebenabsprachen getroffen werden und die Leute am Ende mehr bezahlen, die nicht im Vertrag drinstehen.



BerlinOnline: Sie zeigten mittelfristige Strategien auf. Gibt es denn keine kurzfristigen Lösungen, um die Gentrifizierung zu entschleunigen?



Christian Schmidt: Nein.

Sanierung der Berliner Schulen BerlinOnline: Nun zum Thema Bildung. Für die Sanierung der Berliner Schulen werden in den kommenden Jahren rund fünf Milliarden Euro benötigt. Welche Investitionen planen Sie und wie sollen diese finanziert werden?



Christian Schmidt: Wir als kleine Partei planen keine Investitionen, aber dass die Schulen saniert werden müssen und dass dieser Betrag korrekt ist, steht außer Frage und man muss immer austarieren, was von der Priorität her das Wichtigste ist. Eine Regierung hat die Aufgabe, die Einnahmen und die Ausgaben genau im Blick zu haben. Zum Glück steigen in Berlin, durch den Zuzug verschiedenster Leute die Steuereinnahmen, da kann man austarieren, wo man welche Dinge strecken kann. Ich möchte in diesem Zusammenhang auf etwas anderes hinweisen: Ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad durch die Stadt und sehe immer und überall immense Baustellen und kein Mensch ist auf diesen Baustellen zu sehen. Es wird immer alles aufgerissen und nichts zu Ende gebaut. Wenn Beschleunigung möglich wäre, wären die einzelnen Baumaßnahmen wahrscheinlich auch günstiger. Da kann auch so ein Betrag von fünf Milliarden für Schulen reduziert werden, wenn höhere Effizienz und andere Baukriterien angelegt werden. Als jemand, der in den 1960er Jahren hier in Berlin zur Schule gegangen ist: Am Ende kommt es auf die Inhalte an und nicht darauf, ob der Bau schön ist. Lieber gute Bücher und gute Lehrerbezahlung.



BerlinOnline: Kinder berichten, dass, wenn sie nur durch die Schule gehen, schon der Asbest aus der Decke kommt.



Christian Schmidt: Asbest ist eine Sonderfrage, das muss entsorgt werden. Was nicht geht, dann geht es nicht. Nicht alles muss sofort immer verbessert werden. Ich habe da bei den fünf Milliarden schon so meine Bedenken.

Flüchtlinge und Migration BerlinOnline: Bis zum Jahresende sollen in Berlin rund 70.000 Flüchtlinge registriert sein. Welches Konzept hat ALFA für die Integration dieser Menschen in Berlin?



Christian Schmidt: Wir haben nicht unbedingt ein Konzept, weil unser Konzept als Bundespartei ein völlig anderes ist. Wir plädieren dafür, dass diese Leute, die ein Asylverfahren anstreben, dass gar nicht erst so weit weg von ihrer Heimat machen sollten, sondern in größeren Auffanglagern in der Nähe ihrer Heimatländer unterkommen sollten, die auch von der internationalen Gesellschaft bezahlt werden müssten. Das ist ein Weltproblem von der UNO, kein Berliner, Deutsches oder Europäisches. Das Problem ist von der UNO ausgelöst worden, weil gesagt wurde, dass von 54 auf 27 Euro pro Mann und Nase im Monat reduziert wird, die Subsistenz, die diese Flüchtlingswelle überhaupt erst ausgelöst hat. Die, die hier sind, müssen menschlich versorgt werden, da sind wir auch voll und ganz dafür, allerdings nur die, die tatsächlich asylberechtigt sind, es gibt ja auch welche, die hier auftauchen, weil sie sich hier ein besseres Leben versprechen und die sollten auch konsequenterweise in ihre Heimatländer zurückgeführt werden, damit die anderen auch eine vernünftige Integrationsmöglichkeit haben. Im Moment ist es nicht so: Aktuell reden wir wieder von Obergrenzen, es sollen nur so viele aufgenommen werden, wie Möglichkeiten bestehen, die Leute tatsächlich zu integrieren. Wir sind uns nicht sicher, ob es genug Schulklassen und Lehrer gibt, um die Kinder zu versorgen oder ob es genügend Jobs für die Menschen gibt. Gesundheit, Schule und Job sind für Integration notwendig. Wenn sie die nicht haben, weil die Leute nicht die Bildung bekommen, um in den Arbeitsmarkt einzutreten und wir wollen auch nicht die prekären Arbeitsbedingungen von Deutschen untergraben, dann sage ich eher, dass sie ausharren sollen, bis sich die Situation in den Ländern verbessert hat, dann sollen sie zurückgeführt werden, weil sie auch für den Aufbau in ihren eigenen Ländern gebraucht werden. Ich bin nicht der Meinung, dass wir versuchen sollten, alle Leute auf Dauer zu integrieren. Es sollte eine temporäre Maßnahme sein, damit sie dann, wenn in Syrien wieder Frieden herrscht, auch zurückgehen können.



BerlinOnline: Über ein internationales Konzept müssen wir jetzt gar nicht reden. Das ist nicht realistisch. Die Menschen sind jetzt hier und wir müssen uns überlegen, was mit ihnen passieren soll. Die Frage ist: Ist es menschlich, Menschen einfach ausharren zu lassen? Menschen, die nichts zu tun haben, keine Beschäftigung haben, die die Sprache nicht sprechen, sich nicht verständigen können, führen auch zu Ängsten in unserer Bevölkerung. Sind Sie nicht der Meinung, dass ein Ausharren auf Dauer die falsche Lösung wäre?



Christian Schmidt: Die deutsche Industrie hat zu Beginn euphorisch gesagt, dass es eine super Sache ist, dass die Leute kommen. Bedingt durch die Alterspyramide haben wir demnächst einen Wegfall von Arbeitskräften. Dies müssen wir irgendwie ausgleichen. Anfangs glaubte man, die Lücke sofort füllen zu können. Dann hieß es, dass es im Schnitt 15 Jahre dauert, ehe ein syrischer, nicht ausgebildeter Mann so weit ist, dass er hier arbeiten kann.



BerlinOnline: Sie reden jetzt von Fachkräften?



Christian Schmidt: Ja. Leute, die nicht auf Fachkräfteniveau sind, stellen auch eine Konkurrenz zu anderen dar, wir haben schon genug Hartz IV-Empfänger in Deutschland und wenn wir dann überlegen, wir diese Leute in irgendwelche Jobs reinbringen, da soll mir mal jemand erklären, wie das funktionieren soll. Ich bin da nicht so euphorisch wie alle anderen. Meine Frau unterrichtet dreimal in der Woche Deutsch. Das ist keine Sache, die wir von heute auf morgen machen können. Vielleicht können die die Parks oder ihre eigenen Heime säubern. Ich habe anfangs bei der Essensausgabe und bei der Kleiderkammer mitgeholfen und dann haben wir die Heime gesäubert. Ich muss sagen, dass das in Eigenregie passieren soll. Wir als Partei haben keine Lösung, wie man Jobs für diese Leute schaffen kann.



BerlinOnline: Woher kommt Ihr Eindruck, dass das alles Unqualifizierte sind?



Christian Schmidt: Das kommt aus den Aufzeichnungen des LaGeSos, aber natürlich sind da auch Bauingenieure und Doktoren bei, aber das sind vielleicht fünf oder zehn Prozent der Leute, die hierher kommen. Das ist einfach eine statistische Frage.



BerlinOnline: Gleichzeitig beklagen die Berliner Industrie und das Dienstleistungsgewerbe einen großen Lehrkräftemangel. Es gibt viele freie Stellen beim Bäcker, im Hotelwesen. Wäre das nicht eine Chance?



Christian Schmidt: Ja natürlich, wenn die einzelnen Bewerber der Sprache mächtig sind. Versuchen Sie mal jemandem aus dem arabischen Raum die deutsche Sprache beizubringen, das ist ein schwieriges und langwieriges Unterfangen, ich spreche aus Erfahrung. Der Staat hat da nicht genügend vorgehalten. Wir sind überfordert. Das Ganze wäre noch chaotischer, wenn es nicht diese ganzen Freiwilligen in den Kirchen und anderswo gäbe. Der staatliche Vorhalt, um den Menschen überhaupt eine Integration bieten zu können, ist überhaupt nicht gegeben. Ich will da keinen anprangern, es kam ja wie eine Lawine über uns. Alle waren überfordert und konnten sich nicht darauf einstellen. Die Problematik lag eher bei denen, die gesagt haben, dass wir die alle reinlassen.



BerlinOnline: Also ist Ihrer Argumentation nach Sprache der Schlüssel zur Integration und nicht Qualifikation? Durch Sprache kann Qualifikation erfolgen.



Christian Schmidt: Ich würde sagen, dass Sprache das Erste und Qualifikation das Zweite ist. Eins geht nicht ohne das andere. Nur mit Qualifikation, aber ohne Sprache würden sie wahrscheinlich auch nichts machen können. Allein schon die Sicherheitsbedingungen in den Firmen lesen zu können um in gewisse Niveaus reinzukommen, ist es ohne Deutsch nicht machbar.

Infrastruktur BerlinOnline: Kommen wir nun zum Thema Infrastruktur: Nur ein Drittel aller Berliner besitzt ein eigenes Auto. Viele Berliner fordern einen Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes. Für welche verkehrspolitischen Projekte setzt sich ALFA ein?



Christian Schmidt: Wir sind für den Ausbau der U-Bahn, wir sind gleichzeitig für den Ausbau der A100, weil das eine nicht ohne das andere geht. Wir unterstützen auch den Radwegeplan. Ich habe auch kein Auto. Eine Stadt muss an allen Ecken und Enden arbeiten, dass eine geht nicht ohne das andere. Das Umdenken hin zum öffentlichen Nahverkehr muss unterstützt werden.



BerlinOnline: Das klingt teuer.



Christian Schmidt: Nein. Radwege sind nicht teuer und sind in einem so schlechten Zustand, dass ein Umstieg vom Auto aufs Rad für noch mehr Berliner lohnenswert erscheint. Die Effizienzverluste, die sich durch Baustellen ergeben, sind horrend.



BerlinOnline: Sie sagen, Sie fahren auch viel Fahrrad. Sind Sie auch für den Fahrrad-Volksentscheid?



Christian Schmidt: Ja, klar.



BerlinOnline: Fahrradstraßen sollen auch sehr teuer werden, ich glaube, ein dreistelliger Millionenbetrag.



Christian Schmidt: Wie ich vor Kurzem im Washington gesehen habe, war der Ausbau von Fahrradwegen eine unglaubliche Stimulanz, für die Amerikaner überhaupt erst Fahrrad zu fahren. Ein solcher Ausbau würde auch hier in Berlin zu einer Gleichberechtigung der Fahrradfahrer gegenüber den Autofahrern beitragen, sodass keiner mehr Angst um sein Leben haben muss. Dass sind mir dann auch die Investitionen wert, das kommt mittel- und langfristig auch der Umwelt zugute.

Gleichgeschlechtliche Ehe BerlinOnline: Berlin gilt als Hochburg der Lesben- und Schwulenbewegung. Trotzdem enthielt sich Berlin bei einer Probeabstimmung zur gleichgeschlechtlichen Ehe im Bundesrat. Positioniert sich ALFA in der Debatte?



Christian Schmidt: Das ist keine Berliner Thematik, sondern eine Bundesthematik, wir haben uns ganz klar pro Lesben und Schwule positioniert. Das ist in unserem Bundesprogramm nachlesbar. Da sind wir, obwohl wir eine konservativ-bürgerliche Partei sind, modern eingestellt. Wir positionieren uns zwischen der sozial-demokratisierten CDU und der immer weiter nach rechts driftenden AfD. Da ist ein riesengroßes Vakuum entstanden. Das heißt aber nicht, dass man sich der biologischen Gegebenheit entziehen soll. Die Menschen, die Schwule und Lesben sind, sollen genauso glücklich sein und eine Familie gründen können wie alle anderen auch.

BerlinOnline: Abschließend möchte ich Ihnen noch ein paar persönliche Fragen stellen, damit die Leserinnen und Leser Sie auch ein wenig besser kennenlernen können. Für welchen Fußballverein fiebern Sie mit: Hertha BSC oder Union Berlin?



Christian Schmidt: Eher Hertha.



BerlinOnline: Currywurst oder Döner?



Christian Schmidt: Früher Currywust, heute Döner.



BerlinOnline: Petry oder Merkel?



Christian Schmidt: Merkel.



BerlinOnline: Udo Lindenberg oder Die Ärzte?



Christian Schmidt: Die Ärzte kenne nicht, deswegen muss ich Udo Lindenberg sagen.



BerlinOnline: Chris Dercon oder Frank Castorf?



Christian Schmidt: Beim ersten Namen muss ich wieder passen, den zweiten Namen habe ich schon mal gehört.



BerlinOnline: Es geht um den Intendanten der Volksbühne, da gibt es zur Zeit eine große Debatte drum.



Christian Schmidt: Da muss ich passen.



BerlinOnline: Kein Problem. Prinzenbad oder Schlachtensee?



Christian Schmidt: Schlachtensee, jeden Morgen.



BerlinOnline: Neukölln oder Schöneberg?



Christian Schmidt: Schöneberg, weil es für mich näher ist.



BerlinOnline: Fahrrad oder U-Bahn?



Christian Schmidt: Fahrrad, jeden Tag.



BerlinOnline: Tempelhofer Feld: Freifläche oder Wohnraum?



Christian Schmidt: Freifläche, man muss das Volksbegehren respektieren. Es ist eine Frechheit, dass sich der Senat nicht daran hält.



BerlinOnline: Sind Sie allgemein als Partei für Volksbegehren?



Christian Schmidt: Ja klar. Das ist bundesweit unsere Plattform. Wir sind im Prinzip für das Schweizer Modell, weil die Legislaturperioden zu lang sind und es zwischendurch immer Dinge gibt, die wichtig genug sind, um darüber entscheiden zu müssen.



BerlinOnline: Vielen Dank Herr Schmidt.

Das Interview wurde am 4. August 2016 aufgezeichnet.

Interviews zur Abgeordnetenhauswahl 2016 BerlinOnline trifft vor der Wahl die Spitzenkandidaten oder führenden Politiker der größten Berliner Parteien und spricht mit ihnen im Interview über mögliche Koalitionen. mehr

Lesen Sie auch:

Letzte Änderung: Donnerstag, 15. September 2016 16:52 Uhr

Quelle: BerlinOnline/Patrick Diekmann

Weitere Meldungen