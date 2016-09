dpa

Daniel Wesener von Bündnis 90/Die Grünen spricht im Interview über Wohnungsnot, Berliner Schulden & grüne Regierungsoptionen - Wahlen zum Abgeordnetenhaus 2016

Wahl-Interview Teil 3: Noch wenige Tage bis zu den Berliner Abgeordnetenhauswahlen am 18. September 2016. Heute sind wir zu Gast im Landesverband von Bündnis 90/Die Grünen und sprechen mit dem Landesvorsitzenden und Teil des vierköpfigen Spitzenteams Daniel Wesener über eine rot-rot-grüne Koalition, über den Kampf gegen Gentrifizierung und über grüne Ideen gegen die Wohnungsnot.

BerlinOnline: Herzlich willkommen zum nächsten Teil unserer Interviews vor den Abgeordnetenhauswahlen 2016. Als Politiker kämpft er besonders für bezahlbare Mieten und gegen die Gentrifizierung in Berlin. Auch seine Partei Bündnis 90/ Die Grünen stellt die Themen soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit in den Mittelpunkt des aktuellen Berliner Wahlkampfes. Sind ihre Vorhaben realisierbar und was bringen sie der Hauptstadt. Wir sind in der Landesgeschäftsstelle der Grünen in Berlin-Mitte und sprechen darüber mit ihrem Landesvorsitzenden Daniel Wesener. Guten Tag Herr Wesener.



Daniel Wesener: Guten Tag.



BerlinOnline: Herr Wesener, die Grünen stehen laut aktuellen Umfragen bei 20 %, Tendenz steigend, Sie sind aktuell zweitstärkste Kraft in Berlin noch vor der CDU. Was macht Sie in Berlin so stark?

Daniel Wesener: Lassen wir vielleicht erst mal die Umfragen beiseite. Ich halte überhaupt nichts davon auf der Basis von Umfragen Politik zu machen. Zumal es auch sehr unterschiedliche Umfragen gibt. Entscheidend ist bekanntlich das, was am 18. September bei der Wahl herauskommt. Wir freuen uns aber in der Tat, dass wir momentan offenbar eine politische Stimmung in Berlin haben, die sagt, dass diese Große Koalition abgewirtschaftet hat und die nach einer politische Alternative verlangt. Und wir versuchen als Bündnis 90/ Die Grünen solche Alternativen anzubieten und haben uns dafür Ziele gesetzt. 2011 haben wir mit 17,6 Prozent unser historisch bestes Ergebnis eingefahren. Das wollen wir gerne halten und nach Möglichkeit ausbauen. Und wir wollen vor allem, dass Berlin diese große Koalition abwählt und es zu einem Politikwechsel in der Stadt kommt.



BerlinOnline: Winfried Kretschmann hat nach seinem Wahlerfolg in Baden-Württemberg die Grünen aufgefordert, die Ämterteilung bei künftigen Wahlkämpfen abzuschaffen. Der Wähler wünsche sich eine klare Personalisierung, sagte er der Süddeutschen Zeitung. Warum hält ihr Landesverband in Berlin an einem 4-köpfigen Spitzenteam fest?



Daniel Wesener: Winfried Kretschmann in allen Ehren, aber da hab ich in der Tat eine völlig andere Meinung. Übrigens nicht nur ich, sondern auch der eigene Landesverband von Winfried Kretschmann. Ich habe da zwei sehr nette Kollegen, die beide die Grünen als Doppelspitze in Baden-Württemberg führen und so handhaben wir das auch in Berlin. Wir haben sowohl in der Fraktion als auch an der Parteispitze jeweils eine Doppelspitze. Was in Berlin ein bisschen besonders ist, sind die zwei Frauen an der Fraktionsspitze und ich finde das steht uns gut. Frauen sollen überall, aber eben auch in der Politik, nach vorne und es steht uns genauso gut zu sagen, es geht um verantwortungsvolle Aufgaben, da wollen wir Verantwortung, aber auch Macht, teilen. Natürlich muss Politik auch Personen anbieten. Die Leute wollen wissen, wen sie wählen, wir haben das in Form eines Vierer-Spitzenteams getan. Personalisierung ist gut aber hat auch seine Grenzen. Wir haben das selber 2011 erlebt, da haben wir einen sehr personalisierten Wahlkampf mit Renate Künast an der Spitze gemacht. Das Ergebnis kennen wir, so etwas kann, muss aber nicht funktionieren. Wir sind eine Partei, die sagt, Personen sind wichtig, aber noch wichtiger sollten die Inhalte sein. Noch wichtiger sollte sein, wofür eine Partei konzeptionell und programmatisch steht. Wir wissen auch, dass es unseren Wählerinnen und Wählern besonders wichtig ist, ein inhaltliches Angebot von uns zu bekommen. Und insofern glauben wir, dass wir mit dieser Strategie völlig richtig liegen.

Potenzielle Koalitionspartner BerlinOnline: Natürlich interessieren sich Journalisten und Bürger für Farbenspiele. Es wird nach der Wahl, Stand jetzt, ein 5 bis 6 Parteienparlament geben und mindestens drei Parteien müssen koalieren, um eine Regierungsmehrheit zu bilden. Jetzt haben Sie im Frühling Wahlkampf gegen die CDU gemacht, gerade gegen Henkel. Ist rot-rot-grün für Sie die einzige Machtoption?



Daniel Wesener: Wir machen jetzt erst einmal Wahlkampf für uns, wir gucken da nicht nach links oder rechts und schielen nicht in erster Linie auf andere Parteien. Wir wollen das, was wir anzubieten haben, in den Mittelpunkt stellen, und die Berlinerinnen und Berliner von einer Wahlentscheidung zugunsten von Berlin überzeugen. Was am Ende dabei rauskommt, das weiß keiner. Ich hätte gerne so eine Glaskugel, das ist aber nicht der Fall. Wir sind eine Programmpartei, uns sind Inhalte wichtig und wenn ich mir andere Parteien angucke, dann sehe ich mit den einen mehr und mit anderen weniger Schnittmengen. Wir haben eine ganze Reihe Schnittmengen mit der SPD und der Linken. Bei der CDU ist das deutlich weniger der Fall. Am Ende wird man schauen müssen, was kommt bei so einem Koalitionsvertrag rum. Die Grünen sagen, ja wir wollen regieren. Wir glauben, dass wir vieles in dieser Stadt anders und besser machen können, aber wir wollen auch nicht um jeden Preis regieren. Am Ende müssen es ein Partner sein, bei dem man weiß, dass man in 5 Jahren auch etwas gestalten kann.



BerlinOnline: Also haben Sie jetzt gesagt, dass Sie Gespräche mit der CDU nicht ausschließen würden. Wäre dementsprechend ein Parlament wie in Hessen und Baden-Württemberg denkbar, wo man mit CDU und FDP zusammen gegangen ist?

Daniel Wesener: Ich finde das Quatsch, Gespräche auszuschließen. Ich bin ja nicht Frank Henkel, der sich hinstellt und sagt, mit den Anwohnern in der Rigaer Straße reden wir nicht. Also ja, wenn sie so wollen, natürlich reden wir mit allen. Ich persönlich und auch meine Partei können sich eine Koalition mit der CDU aber nicht vorstellen und schließen das aus. Sämtliche Umfragen legen eigentlich auch nicht nahe, dass das in irgendeiner Form reichen könnte, aber entscheidend wären für mich immer die Schnittmengen und die sind sehr dürftig. Gerade weil wir in einer Zeit und einer politischen Landschaft leben, die sehr dynamisch ist, ist es falsch immer nur zu sagen, was alles nicht geht. Aber ich will es an einem Beispiel konkret machen: Ich persönlich kann mir keine Koalition mit einer Beteiligung der Grünen vorstellen, die sich am Ende nicht für die Ehe für alle einsetzt.



BerlinOnline: Gespräche mit der AfD?



Daniel Wesener: Das lohnt sich nicht.

Innere Sicherheit und der Umgang mit Extremismus BerlinOnline: Kommen wir jetzt zu den Inhalten. In den letzten Wochen wurde die Stimmung zur Rigaer Straße 94 durch die rechtswidrige Teilräumung, zusätzlich angeheizt. Die Parteien im Abgeordnetenhaus sind gespalten. Wie kann diese Situation gelöst werden?



Daniel Wesener: Ich habe nicht das Gefühl, dass die Parteien oder das auch die öffentliche Meinung da gespalten sind. Ich habe das Gefühl, die ist ziemlich eindeutig. Wir sagen als Parteien, Gewalt ist niemals eine Lösung, dafür gibt es keine Rechtfertigung. Aber alle Parteien bis auf die CDU sagen auch, man darf mit so einer Situation wie in der Rigaer Straße 94 keinen Wahlkampf betreiben, sondern muss versuchen den Konflikt zu lösen. Da hat Berlin ja eigentlich eine lange Tradition. Wenn wir zurückdenken an die 70er/ 80er Jahre, an die Hausbesetzer-Bewegung, uns daran erinnern, was nach der Wende im Osten der Stadt geschehen ist: Das waren ja durchaus ähnliche Konflikte und Berlin hat gute Wege gefunden, mit diesen umzugehen. Wir haben am 1. Mai erlebt, was eine deeskalative Politik und Polizeistrategie viel erreichen kann. Frank Henkel hat leider das Gegenteil getan. Wir vermuten, dass es ihm darum ging, dieses Thema für den Wahlkampf zu instrumentalisieren. Was mich besonders sauer macht ist, dass er hier auch als Dienstherr die eigene Polizei benutzt hat. Wir haben inzwischen ein Urteil vom Berliner Landgericht, was sagt, diese Räumung war rechtswidrig. Das heißt ausgerechnet der Senator, der immer den Rechtsstaat im Munde führt, musste sich jetzt belehren lassen, dass er gegen das Recht verstoßen hat.



BerlinOnline: Sie haben grad das Gerichtsurteil angesprochen. Herr Henkel würde jetzt wahrscheinlich andeuten, dass das Urteil nicht gültig ist, weil der Anwalt der Hausverwaltung nicht aufgetaucht ist, weil er bedroht wurde. Was denken Sie darüber?



Daniel Wesener: Frank Henkel sagt leider nicht die ganze Wahrheit. In der Tat war es ein Versäumnisurteil. Aber es fehlt bis heute ein so genannter Räumungstitel. Der ist zwingende Voraussetzung dafür, dass überhaupt geräumt werden darf. Man darf übrigens nicht vergessen, es geht nicht um ein besetztes Haus. Darin wohnen Mieterinnen und Mieter, die Mietverträge haben. Es geht in dem Rechtsstreit um drei Gewerberäume, und inwieweit diese legal genutzt werden dürfen. Insofern kann man jetzt natürlich auf eine finale gerichtliche Klärung warten. Ich glaube aber, es wäre besser gewesen, frühzeitig und parallel mit politischen Gesprächen anzufangen. Denn gerade Berlins Vergangenheit zeigt, es braucht bei einer solchen Konfliktsituation einebedachte politische Lösung.



BerlinOnline: In den letzten Jahren gab es immer wieder Meldungen über Kriminalität von Großfamilien und Clans, auch aus ihrem Wahlbezirk in Neukölln. Gibt es Ihrer Auffassung nach in Berlin No-Go-Areas?



Daniel Wesener: Ich glaube, dass man beide Fragen auseinanderhalten muss.

Ich kenne die Diskussion um No-Go-Areas und habe sie selber beim Wrangelkiez, der lange als eine solche galt, erlebt. Ich habe mich damals immer gefragt, warum wollen da eigentlich alle Leute wohnen und wieso gehen da alle feiern? No-Go-Area ist ein Stigma. Ich halte das für falsch und es entspricht in Berlin auch nicht der Wirklichkeit. Ich kenne persönlich auch keine Gegend in Berlin, wo man sich gar nicht mehr auf die Straße traut. In der Tat haben wir ein Problem mit organisierter Kriminalität und dazu zähle ich die Clans, von denen sie gesprochen haben. Wir haben ja das Phänomen, dass sich Frank Henkel jetzt in diesem Wahlkampf als starker Mann und Verteidiger von „Law and Order“ präsentiert. Wenn man sich jedoch seine Bilanz anguckt, dann ist die ziemlich mager. Wir haben in einigen Bereichen einen Rückgang zu bezeichnen, zum Beispiel beim Linksextremismus, aber auch was schwere Gewaltverbrechen angeht. Dafür gibt es aber deutliche Zuwächse bei der sogenannten Alltagskriminalität. Wohnungseinbrüche, Fahrrad- und Taschendiebstähle, das sind alles Dinge, die den Leuten zurecht Angst machen und wo sie zurecht sagen, wir müssen die Sicherheit im öffentlichen Raum stärken. Ich glaube, worüber die Politik diskutieren muss, ist die Frage nach dem besten Weg. Aber wenn ich mir angucke, was der Innensenator in den letzten Jahren gemacht hat, dann war das in der Regel Symbolpolitik, beispielsweise große Razzien mit Hundertschaften von Polizei, viel Aufwand für die Beamten und sehr teuren Einsatzstunden mit wenig Effekt.

Berliner Wirtschaft und Schulden-Politik BerlinOnline: Nun zum Thema Wirtschaft: Berlins Wirtschaft wuchs während der letzten Legislaturperiode jährlich um mehr als 2 Prozent – mehr als in den meisten anderen Bundesländern. Was würden die Grünen wirtschaftspolitisch anders machen als der aktuelle Senat?



Daniel Wesener: Zunächst einmal muss man ja sagen, dass nicht nur die Politik oder der Senat die Wirtschaft macht. Berlin ist offenbar so attraktiv

für viele Menschen, dass sie hierher kommen, Ideen mitbringen und als Gründer aktiv werden. Berlin ist Gründer- und Innovationshauptstadt. Und es gibt hier auch die so genannte solidarische Ökonomie. Das sind Leute, denen es nicht nur um die Dividende geht, sondern auch darum, in sozialer und ökologischer Hinsicht etwas Gutes zu tun und damit trotzdem Geld zu verdienen. Wir wollen das stärken. Wir wollen diesen Leuten nicht reinreden, denn nicht die Politik hat die besten Ideen, sondern Menschen die hier ökonomisch aktiv werden und dazu beitragen, dass hier die Wirtschaft wächst. Gründerinnen und Kreative brauchen aber gute Rahmenbedingungen und davon will ich zwei Beispiele nennen: Wir haben in Berlin bekanntlich eine sehr schwierige Situation auf dem Wohnungsmarkt. Das betrifft aber nicht nur Mieterinnen und Mieter, das betrifft auch Gewerberäume und damit Menschen, die Räumlichkeiten brauchen um ihre Ideen zu verwirklichen. Wir wollen gerade Gründerinnen und Gründern ermöglichen, dass sie passende, bezahlbare Räume finden. Dazu muss in der sogenannten Liegenschaftspolitik, also beim Umgang mit den Flächen, die dem Land Berlin gehören, auch gleichzeitig immer ans Gewerbe, an Kreative und Gründerinnen und Gründer gedacht werden. Seien das Coworking Spaces oder andere räumliche Möglichkeiten, die ihnen helfen, ihre Ideen auch zu realisieren. Zweites Beispiel ist, dass gerade Startups heutzutage auf eine gute digitale Infrastruktur angewiesen sind. Da ist zum einen das schnelle Internet, aber auch eine moderne Verwaltung notwendig. Das heißt, wir müssen es schaffen, dass Berlin als Land die Chancen der Digitalisierung endlich nutzt.



BerlinOnline: Nun fordern Sie in vielen Bereichen größere Investitionen – im Sozialwesen, in Sachen Mobilität und Wohnungsbau. Auf der anderen Seite ist Berlin mit knapp 60 Mrd. Euro Schulden das Bundesland mit dem zweithöchsten Schuldenberg. Wird es mit den Grünen neue Schulden geben?



Daniel Wesener: Nein, wir wollen keine neuen Schulden machen und das ist auch nicht nur allein unsere Entscheidung. Bald kommt die sogenannte Schuldenbremse, die steht im Grundgesetz und da muss man gar nichts schönreden: Berlin hat in den vergangen Jahren zwar Schulden abgebaut, aber es sind immer noch knapp 60 Milliarden Euro. Berlin wird deshalb seinen Konsolidierungskurs weiter beschreiten müssen. Wir werden demnächst auch über den Länderfinanzausgleich reden und es wird diskutiert, wie es mit dem sogenannten „Soli“ weiter geht. Also, wir wissen heute noch gar nicht, unter welchen Rahmenbedingungen in einigen Jahren Haushaltspolitik gemacht wird. Klar ist: eine weitere Verschuldung geht nicht und wäre auch ungerecht, weil Verschuldung ja immer auch auf Kosten künftiger Generationen geschieht. Es gibt aber auch eine gute Nachricht, nämlich, das die wirtschaftliche Entwicklung in Berlin eine Positive ist, wir haben steigende Steuereinnahmen und damit auch wieder Gestaltungsspielräume. Und da sind wir bei den grünen Investitionen. Wir sagen, wir müssen das Geld dringend in die Hand nehmen um in die Stadt zu investieren. Vor allem in den Bereichen, die in den letzten Jahren vernachlässigt worden sind. Ich will das jetzt nicht alles aufzählen, aber wir alle kennen doch die Situationen an den Schulen, wir alle sehen, wie es um die Straßen, Brücken und den öffentlichen Nahverkehr steht. Alles Bereiche, die in den letzten 15 Jahren, zuerst unter Rot-Rot und jetzt unter Rot-Schwarz, kaputt gespart wurden.

Der aktuelle Investitionsstau ist übrigens auch eine Form der Verschuldung: Jede kaputte Schultoilette, jedes Schlagloch auf der Straße ist indirekt auch ein kleiner Schuldenberg. Hier wurde jahrelang auf Kosten der Zukunft gespart. Denn das sind alles Investitionen, die früher oder später getätigt werden müssen. Wir Grüne sagen: Jetzt ist das Geld da, jetzt haben wir die finanziellen Spielräume. Das Geld muss endlich in die Hand genommen werden und in solche Bereiche investiert werden. Wenn schon Geld zur Verfügung steht, muss es auch verbaut werden. Gerade haben wir die Situation erlebt, dass aus dem Investitionstopf SIWA in Berlin 300 Millionen Euro nicht abgerufen worden sind - wir alle haben sofort Ideen, wo man die sinnvoll hätte einsetzen könnte. Das heißt: Es scheitert zur Zeit nicht am Geld, sondern Berlin hat vor allem ein Umsetzungsproblem.

Großveranstaltungen in Berlin BerlinOnline: Berlins Kultur ist Anziehungspunkt für Touristen und wirtschaftlicher Faktor zugleich. Zur kulturellen Vielfalt gehören Großveranstaltungen wie der Karneval der Kulturen oder das Myfest. Doch diese Veranstaltungen standen dieses Jahr vor dem Aus: Sie sind teuer und die Suche nach privaten Finanzierungsmodellen schlug fehl. Die Organisatoren bitten um Planungssicherheit. Wie wollen die Grünen diese Veranstaltungen langfristig sichern?



Daniel Wesener: Wir haben uns dafür eingesetzt, dass das Land da auch selbst in die Verantwortung geht. Das Land beteiligt sich nur mit kleineren Summen an den Kosten des Karnevals der Kulturen, im Wesentlichen geht das von der Eigeninitiative der Leute aus. Dafür, dass sich Berlin regelmäßig mit diesem Karneval oder auch anderen Großevents schmückt, hat sich die öffentliche Hand hier bisher vornehm zurückgehalten. So geht das nicht. Man wird auch im Kulturbereich gucken müssen, dass Mittel umverteilt werden. Wir wollen als Grüne vor allem die Freie Szene fördern, weil sie Berlin kulturell, aber letztlich auch touristisch so spannend macht. Eine andere Frage ist die der Sicherheit. Das war auch der Knackpunkt in der Debatte um das Myfest. Da braucht es Rahmenbedingungen, damit der Bezirk, in dem es stattfindet, nicht mit den Risiken und der Verantwortung allein gelassen wird. Ich glaube, dass die tragischen Ereignisse bei der Love-Parade in Duisburg an niemandem spurlos vorbei gegangen sind. Natürlich ist man in Berlin gut beraten, genau hinzuschauen, was das Sicherheitskonzept für Großveranstaltungen betrifft. Beim Myfest haben wir es am Ende doch hinbekommen, dass auch der Innensenator bereit war, einen Teil der Verantwortung zu übernehmen. Es wird aber immer wieder eine Herausforderung bei Großveranstaltungen in Berlin sein, sowohl die öffentliche Sicherheit als auch die Finanzierung zu klären. Und ich glaube, dass man sich da deutlich mehr anstrengen muss, als das der jetzige Senat getan hat.



BerlinOnline: Aber in den Karneval wurde ja schon investiert. Das Problem war, dass die Organisatoren gesagt haben die Investitionen im nächsten Jahr wären zu wenig gewesen.



Daniel Wesener: Das klingt alles viel, ist aber im Vergleich zu anderen Großveranstaltungen, für die Millionen ausgeschüttet werden, ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ich begleite den Karneval jetzt schon seit vielen Jahren. Meine Erfahrung ist, dass es ohne Leute, die sich ehrenamtlich da hinter klemmen und privat engagieren, nicht funktioniert. Das ist zunächst auch in Ordnung, denn ich glaube, man muss auch im Kulturbereich nicht alles sofort durchfinanzieren und institutionalisieren. Es wird immer die Leute brauchen, die etwas aus eigenem Antrieb machen, aber es braucht dann auch einen Lastenausgleich. Der Karneval der Kulturen hat sehr drunter gelitten, dass der Senats finanzielle Forderungen immer wieder ausgeblendet hat und es lange Zeit auch keine Gespräche gab. Ich finde, da kann sich die Politik deutlich mehr anstrengen, wenn sich schon so vielen Menschen in der Stadt engagieren.

Prekäre Lebensverhältnisse und Wohnungsnot BerlinOnline: Auch die Menschen sollten von einer wachsenden Wirtschaft profitieren. Berlin gilt als „Hauptstadt der Kinderarmut“. Fast jedes dritte Kind lebt von Hartz4. Was kann die Politik dagegen unternehmen?



Daniel Wesener: Wir haben zwar einerseits diesen wirtschaftlichen Aufschwung, aber es gibt auch sehr sehr viele Menschen in der Stadt, die davon gar nicht profitieren. Man könnte dem Thema Kinderarmut noch Langzeitarbeitslosigkeit hinzufügen. Es gelingt offenbar nicht, die Wirtschaftsdynamik so zu nutzen, dass auch Menschen, die schon lange erwerbslos sind, wieder in Arbeit kommen. Auch andere Personengruppen wie Alleinerziehende haben ein erhebliches Armutsrisiko und mit wachsender Altersarmut haben wir ebenfalls zu kämpfen. Wir beklagen, dass es in Berlin seit vielen Jahren an einer gemeinsamen Strategie zur Armutsbekämpfung fehlt, jede Senatsverwaltung macht da etwas anderes. Wir haben als Grüne Ideen und Konzepte vorgelegt, zum Beispiel im Bereich Wohnungslosigkeit. Immer mehr Leute sind ohne Obdach. Wir reden da auch von Familien, die auf der Suche nach neuem Wohnraum sind und keinen finden. Dazu braucht es eine andere Wohnungspolitik, die auch für solche Menschen Wohnraum vorhält. Und Alleinerziehende müssen wir gerade bei der Betreuungssituation so gut wie möglich unterstützen.



BerlinOnline: Ein wichtiges Standbein für Umverteilung ist die Steuerpolitik. Die Berliner Grünen setzen sich für eine Vermögenssteuer ein. Warum?

Daniel Wesener: Steuern sind zunächst einmal ein Mittel zum Zweck. Es geht in der Steuerpolitik zum einem um die Gerechtigkeitsfrage und zum zweiten darum, öffentliche Mittel für sinnvolle Investitionen zu generieren. Wir haben in Deutschland ein Problem bei der Steuergerechtigkeit, das bestreiten, glaube ich, auch die wenigsten. Wenn wir unsere Überzeugungen ernst nehmen, dass nämlich starke Schultern auch mehr tragen können, ist es völlig unverständlich, warum es in Deutschland keine Vermögenssteuer gibt. Wir denken da nicht an Otto-Normalverbraucher. Unter Vermögenssteuer verstehen wir eine Millionärssteuer. Wir machen uns hier ehrlich, weil wir sagen, wenn wir mehr investieren wollen, müssen wir auch sagen, wo das Geld herkommen soll. Und die Vermögenssteuer ist eine Ländersteuer. Sie kommt eben auch den einzelnen Bundesländern zu Gute, was nicht bei allen Steuern der Fall ist.



BerlinOnline: Sie haben angedeutet, dass die Grünen mit Sozialreformen die prekären Lebensverhältnisse bekämpfen möchten. Jedoch wollen Sie Eltern an den Kosten der Kitas beteiligen. Geht diese Forderung nicht in die entgegengesetzte Richtung?



Daniel Wesener: Ich sehe da keinen Widerspruch. Uns geht es zum einem um mehr Lohngerechtigkeit und den Kampf gegen prekäre Einkommensverhältnisse. Was das Thema Kita angeht sagen wir selbstverständlich, dass Familien und Eltern, die sich Kita-Gebühren nicht leisten können, freigestellt werden sollen, das ist ja heute schon so in Berlin. Wir sagen aber auch, dass Menschen, die das Geld haben, einen Beitrag leisten sollen. Wir glauben, dass das eine sehr viel ehrlichere Antwort ist, als die der SPD. Denn selbst wenn man Beitragsfreiheit für alle für das langfristige Ziel hält, müssen wir im Kitabereich erst noch viele Probleme lösen. Wir haben in Berlin bundesweit den schlechtesten Betreuungsschlüssel. Es fehlen Erzieherinnen und Erzieher. Alle Fachkundigen, auch viele Eltern sagen, sie wollen mehr Qualität. Und wir Grüne haben überlegt, was für uns mehr Priorität hat und das ist ganz klar ein besserer Betreuungsschlüssel vor einer Kostenfreiheit für alle. Menschen, die sich das nicht leisten können sollen selbstverständlich ihre Kinder kostenfrei zur Kita schicken können, das gibt es ja jetzt auch schon. Aber bei Menschen mit hohem Einkommen finden wir es richtig, sie bei der Finanzierung guter Betreuung mit einzubeziehen.



BerlinOnline: Die teilweise prekären Lebensverhältnisse haben auch etwas mit den steigenden Mieten zu tun. Die Grünen hätten als erste Partei das Problem der Wohnungsnot erkannt, werden sie vom RBB zitiert. Sie treten für mehr öffentlichen Wohnraum für Menschen mit geringen Einkommen ein. Wie und wo soll dieser Wohnungsbau entstehen?



Daniel Wesener: Neuer Wohnraum, also der Neubau von bezahlbaren Wohnungen, ist wichtig, aber kein Allheilmittel. Wir haben immer als Grüne gesagt, man muss auch etwas für die jetzigen Mieterinnen und Mieter tun. Es gibt hier eine ganze Reihe von Möglichkeiten, von denen der Senat kaum Gebrauch macht. Ein Beispiel sind die Milieuschutzgebiete. Damit kann man beispielsweise die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen eindämmen. Wir plädieren dafür, diese Milieuschutzgebiete auszuweiten. Auch Neubau macht Sinn, aber nur dann, wenn Wohnungen gebaut werden, die wirklich gebraucht werden. Der Senat hat ja in den vergangenen 5 Jahren etwa 30.000 Wohnungen gebaut. Das ist zu wenig angesichts der rund 40.000 Menschen, die jedes Jahr in die Stadt kommen. Aber das eigentliche Problem ist, dass der Senat Wohnungen bauen lässt, die für Menschen mit geringem Einkommen nicht bezahlbar sind. Ein Bruchteil dieser Neubauwohnungen sind für „Otto-Normalverdiener“ überhaupt leistbar. Dieser Neubau geht völlig am Bedarf vorbei, genausoi wie die vielen neuen Shopping-Center oder Hostels. Wir brauchen endlich eine Neubaupolitik, die den Wohnraum schafft, der benötigt wird. Es wird ein langer Weg bis dahin und ich glaube, keine Partei kann seriös versprechen, dass von heute auf morgen alles anders wird. Zumal wir 15 Jahre lang eine rot-rote und rot-schwarze Politik erlebt haben, die 10.000 öffentliche Wohnungen privatisiert hat und lange Zeit gar nicht wahrhaben wollte, dass es überhaupt ein Problem gibt.



BerlinOnline: Sie haben gerade angesprochen, dass die Grünen ja schon damals die Privatisierung von Wohnraum kritisiert haben. Jedoch war dies notwendig für die Konsolidierung des Haushalts. Was hätten Sie für Alternativen gehabt zu der Zeit?



Daniel Wesener: Dass der Ausverkauf von öffentlichem Eigentum nach hinten losgeht, weiß man heute, aber hinterher ist man immer klüger. Der Verkauf der Wasserbetriebe und der Verkauf der Energienetze waren nicht nur falsch, weil es dabei um Monopole und die öffentliche Daseinsvorsorge geht, sondern weil die öffentliche Hand damit auch selber Geld verdienen kann. Es war auch nicht grundsätzlich falsch, in der Verwaltung Personal abzubauen, solange Berlin schrumpfte. Aber der Senat wollte, egal wie, bei 20.000 Beschäftigten in der Bezirksverwaltung ankommen, selbst als Berlins Bevölkerung wieder wuchs. Das heißt, man hat die Rasenmähermethode angewandt. Wir Grüne haben von Anfang an gesagt, so funktioniert das nicht. Wir alle brauchen letzten Endes eine Verwaltung, die funktioniert. Jetzt müssen wir wieder Personal aufbauen und zwar dort, wo es wirklich gebraucht wird.

Bildung und Migration BerlinOnline: Für die Sanierung der Berliner Schulen werden in den kommenden Jahren rund fünf Milliarden Euro benötigt. Welche Investitionen planen Sie und wie sollen diese finanziert werden?



Daniel Wesener: Das Thema Schulsanierung ist eines der zentralen Themen, weil wir uns die Frage stellen: Wie kann es sein, dass in einem so reichen Land wie der Bundesrepublik Deutschland und in der Hauptstadt Berlin, Kinder und Jugendliche zum Teil unter unwürdigen Bedingungen lernen oder arbeiten müssen. Es gibt eine ganze Reihe von Schulen, wo den Schülerinnen und Schülern im wahrsten Sinne des Wortes die Decke auf den Kopf fällt, wo nicht nur die Fassaden bröckeln, sondern das gesamte Gebäude marode ist, Räume oder Schulhöfe nicht nutzbar sind, weil dort Unfallrisiken bestehen. Deswegen sind wir uns auch überparteilich einig, dass da was passieren muss. Warum das der SPD jetzt nach über 25 Jahren Verantwortung in der Schulpolitik einfällt, weiß ich nicht. Vor allem muss das Land Berlin endlich das Problem der unterschiedliche Zuständigkeiten lösen. Wir haben eine Landesschulverwaltung, eine Bildungssenatorin, aber auch 12 Bezirke, die für die Gebäude zuständig sind, die selber aber das Geld nicht haben, sondern am Tropf des Landes hängen. Unser Vorschlag – ich werde jetzt ein bisschen sehr fachlich – sind so genannte Schul-BIMS. Das ist eine Gesellschaft, die für die Bewirtschaftung, den baulichen Unterhalt und die Sanierung von öffentlichen Gebäuden zuständig ist. Genau das brauchen wir das auch für die Schulgebäude. Wir wollen, dass sich da die Bezirke zusammentun. Und, dass es weiterhin auf Bezirksebene eine politische Steuerung gibt, denn die Bezirke sind in unmittelbarem Kontakt mit den Schulen, den Eltern, den Lehrerinnen und Lehrern. Diese Schul-BIMS sollen dann die Aufgabe der Sanierung übernehmen. Es gibt Konzepte von der Linkspartei bis zur CDU, die in eine ähnliche Richtung gehen. Ich glaube das Entscheidende wird am Ende sein, dass Berlin sagt, das Thema hat für uns Priorität, das lassen wir nicht mehr schleifen.



BerlinOnline: Bildung ist auch ein wichtiger Indikator für Integration in diesem Land. Besonders im Jahr 2015 kamen viele geflüchtete Menschen nach Berlin - Ende dieses Jahres sollen mehr als 70.000 registriert sein. Welches Konzept haben die Grünen für die Unterbringung und Integration dieser Menschen?

Daniel Wesener: Wir haben in Berlin in der Tat lange Zeit über Flüchtlinge im Zusammenhang mit der Erstaufnahme geredet. Wir haben alle erlebt, was für Probleme das Land Berlin hier hatte, Stichwort Lageso. Es geht jetzt um den zweiten Schritt: Um gute Integration. Und machen wir uns nichts vor, das ist eine Mammutsaufgabe. Wir haben als Berliner Grüne deswegen sehr früh gesagt, lasst uns gleich beginnen damit Integration gelingen kann. Wir wollen, dass Berlin auch weiterhin Menschen in Not hilft. Und wir können ja heute noch gar nicht absehen, wie viele Flüchtlinge vielleicht in den nächsten Jahren dazukommen. Umso wichtiger ist es, sich frühzeitig Gedanken zu machen, wie Integration gelingen kann. Wie Sie völlig zu Recht sagen, geht es dabei um Bildung. Es geht aber auch um Integration in den Wohnungs- und Arbeitsmarkt. Willkommensklassen sind ein guter Anfang. Wir sagen aber auch: Willkommensklassen können nur der erste Schritt sein. Wir wollen, dass diese Kinder und Jugendlichen so schnell wie möglich einen so genannten Regelplatz bekommen. Denn natürlich findet Integration in erster Linie durch Begegnung statt. Willkommensklassen können dazu beitragen, dass man zum Beispiel das Erlernen der Sprache erleichtert. Letzten Endes müssen Geflüchtete, genauso wie alle anderen, ein Teil des Alltags sein, in der Schule, im Arbeitsleben und als Nachbarn. Wir haben eine ganze Reihe von Vorschlägen gemacht, wie das funktionieren kann, aber wir sagen auch, ja, das wird richtig anstrengend. Es geht hier aber nicht alleine um die Flüchtlinge, es geht um Aufgaben, die alle Menschen in dieser Stadt betreffen. Wir haben über Schule, über den Wohnungsmarkt und über Beschäftigung geredet. Das heißt, die Herausforderungen sind vielleicht offensichtlicher geworden, aber sie stellen sich nicht nur im Hinblick auf die Geflüchteten, sondern im Hinblick auf alle Berlinerinnen und Berliner. Das zusammen zu bringen und nicht zu sagen, hier sind die Flüchtlinge und da ist der Rest der Stadtgesellschaft, ist der erste Schritt. Berlin war schon immer eine Einwanderungsstadt und wird es auch bleiben. Das heißt, wir müssen die Herausforderungen gemeinsam angehen und lösen.

BerlinOnline: Herr Wesener, zum Abschluss stellen wir Ihnen noch ein paar persönliche Fragen und würden Sie bitten immer nur in einem Satz zu antworten.



BerlinOnline: Welches Fortbewegungsmittel würden Sie bevorzugen?

Fahrrad oder U-Bahn?



Daniel Wesener: Im Sommer das Fahrrad, definitiv.



BerlinOnline: Hertha oder Union?



Daniel Wesener: Ich steh ja mehr auf Wasserballett.



BerlinOnline: Cem Özdemir oder Anton Hofreiter?



Daniel Wesener: Ich schätze beide und bin froh, dass ich diese Entscheidung nicht fällen muss, sondern die grüne Basis entscheidet.



BerlinOnline: Chris Dercon oder Frank Castorf?



Daniel Wesener: Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Ich hoffe, dass die Volksbühne die Volksbühne bleibt, aber ich glaube, dass in diesem Neubeginn auch Chancen liegen.



BerlinOnline: Currywurst oder Döner?



Daniel Wesener: Am liebsten Falafel.



BerlinOnline: Spree oder Elbe?



Daniel Wesener: Na, ist ja wohl klar, die Spree.



BerlinOnline: Herzlichen Dank für das Gespräch Herr Wesener. Morgen geht es weiter mit unseren Wahlinterviews. Dann treffen wir Georg Pazderski, Spitzenkandidat und Mitglied des Bundesvorstands der Alternative für Deutschland.

Das Interview wurde am 3. August 2016 aufgezeichnet.

Interviews zur Abgeordnetenhauswahl 2016 BerlinOnline trifft vor der Wahl die Spitzenkandidaten oder führenden Politiker der größten Berliner Parteien und spricht mit ihnen im Interview über mögliche Koalitionen. mehr

Lesen Sie auch:

Letzte Änderung: Dienstag, 13. September 2016 18:16 Uhr

Quelle: BerlinOnline/Patrick Diekmann/ Franziska Wall

Weitere Meldungen