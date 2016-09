Nico and the Navigators ausgezeichnet: Nicola Hümpel erhält Konrad-Wolf-Preis für Arbeit mit Ensemble

Die Theaterregisseurin Nicola Hümpel ist mit ihrem Ensemble neue Trägerin des Konrad-Wolf-Preises.

Die Berliner Akademie der Künste sprach der 49-Jährigen die Auszeichnung für ihre Arbeit mit dem Ensemble Nico and the Navigators zu, das sie 1998 zusammen mit ihrem Lebenspartner und Bühnenbildner Oliver Proske gegründet hatte.



Die Künstler beschäftigten sich seit ihren Anfängen «mit den Absurditäten und Abgründen menschlicher Verhaltensrituale», erklärte die Jury mit Blick auf die Preisverleihung am Dienstagabend. «Sie schaffen skurrile Bilder, in denen die Körper der «Navigatoren» in einer eigenen Bewegungssprache zur Erzählung werden.» Die Stücke der Company waren den Angaben zufolge weltweit bisher in mehr als 50 Städten zu sehen.