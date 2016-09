Kanzlerin kritisiert Müller: Woidke steht dem Berliner Kollegen zur Seite

Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke hat seinen Berliner Amtskollegen Michael Müller (beide SPD) gegen Kritik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Schutz genommen.

Merkel hatte Müller in einem Interview mit dem «Tagesspiegel» vorgeworfen, sich in der Flüchtlingspolitik aus der Verantwortung zu stehlen. «Es ist ein durchsichtiges Ablenkungsmanöver, dass ausgerechnet die Kanzlerin den Regierenden Bürgermeister Michael Müller in der Flüchtlingsfrage kritisiert», sagte Woidke am Dienstag in Potsdam. «Es war die Kanzlerin, die monatelang tatenlos zugesehen hat, wo Hilfe des Bundes dringend nötig gewesen wäre.»



Woidke verwies auf das Bundesamt für Migration, «das über Monate nicht mehr Herr der Lage war.» Hinzu kämen die enormen Kosten der Länder und Kommunen zur Versorgung der Flüchtlinge. «Frau Merkel sollte endlich ihre Verantwortung als Bundeskanzlerin wahrnehmen», forderte Woidke. «Bisher verfährt sie nach dem Motto: «Ihr schafft das schon!».»