Senator für Gesundheit & Soziales Mario Czaja (CDU) spricht im Interview über Regierungsoptionen, den Islam in Berlin & blickt auf die Zustände am LaGeSo zurück - Wahlen zum Abgeordnetenhaus 2016

Wahl-Interview Teil 5: Noch wenige Tage bis zu den Berliner Abgeordnetenhauswahlen am 18. September 2016.

Heute sind wir zu Gast in der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales und treffen den zuständigen Senator Mario Czaja von der CDU und sprechen mit ihm über Regierungsoptionen der CDU in Berlin, die Wirtschaft, die Verantwortung für die Zustände am Lageso im letzten Jahr, die Rigaer Straße und den Islam in Berlin.

Abgeordnetenhauswahlen 2016 in Berlin. Heute begrüßen wir einen Mann, dessen Arbeit als Senator für Gesundheit und Soziales in der letzten Legislaturperiode durch die Aufnahme und Integration von geflüchteten Menschen bestimmt war. Wegen den Zuständen an LaGeSo, stand er im vergangenen Jahr auch im Zentrum der Kritik. Seine Partei, die CDU, setzt mit Innensenator Frank Henkel im Berliner Wahlkampf vor allem auf das Thema ,,Innere Sicherheit” Doch wie schafft es die Partei aus dem momentanen Umfragetief? Wir sind zu Gast in der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales und begrüßen den zuständigen Senator.

BerlinOnline: Herr Czaja, ,,Eine starke Koalition ist ohne die CDU nicht möglich“, sagten Sie im Juli dem RBB-Radio. Nun steht Ihre Partei laut aktuellen Umfragen bei 18 %, ein historischer Tiefstwert und die CDU ist aktuell nur drittstärkste Kraft. Warum soll es trotzdem ohne die CDU nicht gehen in Berlin?



Mario Czaja: Also, zunächst einmal sind wir aktuell zweitstärkste Kraft, weil gewählt wurde ja noch nicht und es gibt unterschiedliche Meinungsumfragen, mit großer Varianz. Insofern geht es uns nicht darum Meinungsumfragen zu gewinnen, sondern darum Wahlen zu gewinnen und wir glauben, dass wir eine sehr gute Bilanz haben für Berlin, da die große Koalition gute Arbeit mit unserer Beteiligung geleistet hat und dass wir die Berlinerinnen und Berliner auch überzeugen können, dass es nicht gut ist eine Ampelkoalition in Berlin von Rot-Rot-Grün zu bilden, sondern Stabilität zu schaffen. Und die gibt es nur mit der Union.

Potenzielle Koalitionspartner BerlinOnline: Es wird, stand jetzt, nach der Wahl fünf bis sechs Parteien geben, die die Möglichkeit haben in das Parlament zu kommen. Sehen sie noch andere Regierungsoptionen als mit der SPD oder mit der FDP?



Mario Czaja: Koalition macht man nach der Wahl, aber wir schließen Koalitionen mit der Linkspartei und der AFD aus. Mit den anderen Parteien sind wir gesprächsfähig, man muss dann über Inhalte sprechen und dann in der Lage sein eben auch für Berlin eine stabile Koalition zu bekommen. Und wir haben ein gutes Programm und glauben auch Schnittmengen mit den anderen Parteien zu haben.



BerlinOnline: Halten Sie die Linken für regierungsunfähig?



Mario Czaja: Sagen wir mal, wir haben keine Schnittmengen für die Landespolitik um mit den Linken zu regieren. Wir glauben auch nicht, dass es gut wäre für Berlin, wenn die Linken wieder mitregieren. Wir haben das zehn Jahre in Berlin erlebt und es sind viele Dinge in Berlin nicht gut gelaufen, die wir verändern wollten und die wir eben auch schrittweise angegangen sind, wie beispielsweise den Personalabbau nicht nur bei der Polizei, aber auch dort.



BerlinOnline: Trotzdem setzten Sie sich ja in der Vergangenheit für eine Zusammenarbeit mit der PDS ein, wenn wir das richtig recherchiert haben. Hat es da ein Umdenken bei Ihnen gegeben?



Mario Czaja: Der Unterschied liegt immer zwischen Landespolitik und der kommunalen Ebene. Auf der kommunalen Ebene ist es so, dass beispielsweise ein guter Bezirksbürgermeister wie Joachim Zeller von der CDU auch mit den Stimmen der Linkspartei in Mitte gewählt wurde. Der damalige Fraktionsvorsitzende war im Übrigen Frank Henkel. Also es zeigt sich, auf kommunaler Ebene kann man Gemeinsamkeiten in den Bezirken auch mit den Linken finden, aber für Berlin haben wir keine Gemeinsamkeiten. Jedenfalls keine so großen Schnittmengen, dass es für eine große Koalition sinnvoll wäre und das sollte man dann auch vorher ehrlicherweise sagen und das

sagen ja auch beide Parteien voneinander.



BerlinOnline: Sehen sie Schnittmengen mit der AFD?



Mario Czaja: Nein.



BerlinOnline: Nun hängt der CDU-Landesverband fast schon traditionell ein wenig der Bundespartei hinterher. Warum tut sich Ihre Partei gerade in Metropolen wie Berlin so schwer?



Mario Czaja: Ja, das ist ein Problem der Union in ganz Deutschland, dass es der CDU nicht ganz leicht fällt in den Großstädten zu punkten und in den Großstädten ihr Programm umzusetzen. Es ist häufig so, dass mit der Union eine andere Lebensart als die der Großstädte verbunden wird. Damit gilt es aufzuräumen und eben auch mit einem guten Kandidaten wieder deutlich zu machen, dass wir Großstadt können und es zeigt sich auch in Berlin, dass wir große Städte regieren, denn wenn man sich beispielsweise Steglitz-Zehlendorf oder Reinickendorf anschaut, dann sind das ja zwei Bezirke, mit mehr als einer viertel Millionen Einwohner. Das sind in Westdeutschland große Städte und wir haben in beiden Bezirken gute Bezirksbürgermeister und ich glaube auch in den anderen Großbezirken sehr gute Angebote für die Bezirksparlamente.

Innere Sicherheit und der Umgang mit Extremismus BerlinOnline: Nun zu den Inhalten. Die SPD plant das von Linksextremen besetzte Haus in der Rigaerstraße von einer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft kaufen zu lassen. CDU-Generalsekretär Kai Wegner sprach darauf von einer Kapitulation vor dem Linksterror. Wie würde die CDU diese Misere lösen?



Mario Czaja: Ja, ich halte das für einen ziemlich verrückten Vorschlag, den die SPD dort unterbreitet hat. Immer dann, wenn Linksextremisten ein Haus besetzen, kauft das Land das Haus, damit die Linksextremisten dort weiter bleiben können. In den Jahren 1995, als wir im Bezirk Lichtenberg besetzte Häuser von Rechtsextremisten hatten, wenn auch nur irgendein Demokrat auf die Idee kommen wäre, einem solchen Vorschlag zu unterbreiten, es hätte keine 24 Stunden gedauert und der wäre aus allen politischen Ämtern verschwunden und zwar zurecht. Deswegen halte ich das für einen ziemlich verrückten Vorschlag, wenn Linksextremisten Häuser besetzen, um Polizisten mit Steinen zu bewerfen und dann zu sagen: ,,Ja wir kaufen das Haus und bieten es euch dann zu einer günstigen Miete an“. Das muss auf andere Art und Weise gelöst werden. Und wenn der Eigentümer die Besetzung verhindern will, dann muss man auch in der Lage sein, dass die Polizei da durchgreift und das ist hier auch geschehen.



BerlinOnline: Aber hat die CDU konkrete Vorschläge für eine alternative Lösung?



Mario Czaja: Ich habe die Vorschläge erhalten. Sie bedeuten, dass der Rechtsstaat zur Anwendung kommt und nicht, dass man versucht den Rechtsstaat auszuhöhlen. Es darf keine rechtsfreien Räume in Berlin geben. Und deswegen ist es auch völlig normal, dass die Polizei dort Handwerker beschützen muss, also normal ist es eigentlich nicht, aber die Polizei tut dies, weil Handwerker in einem Haus nicht die Arbeit machen können, die der Eigentümer in dem Haus gerne vornehmen möchte.



BerlinOnline: Nun erfolgte der Polizeieinsatz, aber ohne Räumungstitel und ohne, dass Innensenator Henkel früh genug informiert wurde. Hat sich die Berliner Polizei diesbezüglich verselbstständigt?



Mario Czaja: Sie bringen es in Zusammenhang, dass es einen Räumungstitel hätte geben müssen, um die Handwerker zu unterstützen und zu schützen. Aber, dass eine hat mit dem anderen nichts zu tun und das nächste ist, dass es ein Vorwurf der Öffentlichkeit ist, dass das ein politisch motivierter Einsatz in der Rigaerstraße war und Frank Henkel den beauftragt hatte. Und das ist nicht der Fall, sondern die Polizei hat, wie bei allen anderen Fällen auch, an diesem Standort abgewogen, welcher Schutz notwendig ist, um den Rechtsstaat auch dort durchzusetzen und über diese Maßnahme ist der Innensenator informiert worden.



BerlinOnline: Zu spät, wie er sagt.



Mario Czaja: Er ist darüber informiert worden bevor der Einsatz losgehen sollte und die Kritik war ja vorher, dass es sich um eine bestellte Räumung gehandelt hätte. Diese Kritik verfliegt jetzt in der Berliner Luft und nun auf einmal dreht man das Ganze und sagt, jetzt hat er zu spät etwas gewusst. Also diejenigen, die Frank Henkel kritisieren, müssen schon wissen, was sie denn wollen. Aber beide Seiten zu kritisieren, beide Sichtweisen zu kritisieren verfängt jedenfalls nicht.



BerlinOnline: Nun berichten gerade die Anwohner der Straße von Schikane. Fanden Sie den Polizeieinsatz verhältnismäßig mit dem Polizeiaufgebot, dass dann alle Anwohner in irgendeiner Form kontrolliert werden?



Mario Czaja: Wissen Sie, die Polizei muss entscheiden, welche Maßnahmen sie ergreift, um Recht und Ordnung herzustellen. Und das hat die Polizei getan. Ich kenne den Polizeipräsidenten Kant aus unterschiedlichen anderen Situationen heraus. Ich weiß, dass er sehr bedächtig und überlegt agiert, ein guter Polizeipräsident für Berlin ist und beispielsweise ja auch zusammen mit Frank Henkel dafür gesorgt hat, dass der erste Mai in Berlin in den letzten Jahren immer friedlich verlaufen ist. Ich glaube, er nutzt schon die richtigen Instrumente und den richtigen Einsatz. Ich beurteile nicht, ob zehn Polizisten oder 100 Polizisten gebraucht wurden. Das muss die Polizeiführung selbst entscheiden und das hat sie an der Stelle ja auch getan.



BerlinOnline: Nach den Anschlägen in Frankreich und in Bayern gilt laut dem Innensenator auch für Berlin eine anhaltend hohe abstrakte Gefahr. Wie kann sich die Stadt besser vor Extremismus schützen?



Mario Czaja: Die abstrakt hohe Gefahr gibt es ja leider schon seit längerem in Deutschland und auch in Berlin. Wenn man sich mal anschaut, wie häufig es der Berliner Polizei- und den Sicherheitskräften gelungen ist einen Anschlag zu vereiteln, dann merkt man erst wie häufig wir auch Glück hatten, dass in Berlin solche schrecklichen Anschläge nicht passiert sind und wie gut die Berliner Polizei arbeitet. Man kann sich davor nicht vollständig schützen. Das gehört, glaube ich, zur Wahrheit dazu, wenn man dies tun würde, würde unsere Freiheit und unsere Art zu leben eingeschränkt sein. Das ist ja auch das, was sich viele Extremisten wünschen und deswegen kann man nun immer sehr wachsam sein und gerade auch bei Großveranstaltungen besondere Sicherheitsvorkehrungen haben, wie das bei Kirchentagen oder bei der Fanmeile oder bei anderen großen Veranstaltungen in Berlin der Fall ist. Und man muss eben aufpassen, dass es nicht dazu kommt, dass bestimmte Großveranstaltung dadurch gar nicht mehr stattfinden. Wenn man derzeitig in München erlebt, wie die Sorge der Münchner ist, ob man überhaupt noch einmal auf das Oktoberfest gehen soll oder nicht. Denn das wäre aus meiner Sicht auch die falsche Schlussfolgerung, wenn man dadurch solche Veranstaltung ab absurdum führt.

Berliner Erklärung: Burka-Verbot und doppelte Staatsbürgerschaft BerlinOnline: Nun gab es heute den ersten Entwurf zur Berliner Erklärung von Bundesinnenminister de Maizière, der auch eng mit der Berliner Innenverwaltung von Frank Henkel abgestimmt wurde. Dieser beinhaltete Burka-Verbot, strengere Kontrollen von Moscheen, Abschaffen der doppelten Staatsbürgerschaft. Stellt die CDU damit nicht eine ganze Religion unter Generalverdacht?



Mario Czaja: Nein, ich glaube das wir das nicht tun, sondern, dass wir noch mal zum Ausdruck bringen, dass es darauf ankommt, dass wir unsere Kultur, das was uns prägt, das diese Kultur im Mittelpunkt steht. Dass man natürlich andere Lebensentwürfe akzeptiert, aber dass immer deutlich sein muss, welches Recht und welche Kultur gilt in Deutschland. Und die Frage, welche politischen Inhalte mit der Burka und mit der Vollverschleierung von Frauen verbunden werden, ist ja hinlänglich diskutiert und ich glaube, dass man es gut vertreten kann, dass wir in Deutschland unsere Kultur vorgeben.



BerlinOnline: Das ist jetzt aber auch erschienen im Zusammenhang mit einem Sicherheitskonzept in Reaktion auf Anschläge in irgendeiner Form. Aber wenn man gerade eine Religion mit Terrorismus mit Anschlägen in Verbindung bringt, schürt man dann nicht gerade die Ängste, die jetzt schon in dieser Gesellschaft bestehen?



Mario Czaja: Ich glaube, dass Politik natürlich die Aufgabe hat die Ängste ernst zu nehmen und auch aufzunehmen und Antworten zu finden, aber natürlich auch dann Sicherheitsvorkehrungen zu verändern und zu verschärfen, wenn die Gefährdungslage immer größer wird. Wie wir ja jetzt erlebt haben ist in unterschiedlichen Städten, eben auch schon islamistischer Terror in Deutschland angekommen, was wir sonst nur aus anderen europäischen Ländern kannten. Und ich finde es ist notwendig, dass wir dann eben auch diese Veränderungen vornehmen und dass wir die repräsentative Demokratie auch leben.



BerlinOnline: Nun haben sich im letzten Jahr in einer Studie von der Humboldt-Universität 69 % der Berliner dafür ausgesprochen, den Islam als Bereicherung zu empfinden in Berlin. In Berlin leben 300.000 Muslime. Sehen Sie diese Anschläge wirklich als islamistischen Terror, oder sind das Menschen, die vielleicht auch zu wenig integriert wurden?



Mario Czaja: Ja, ich bin kein Experte für die Details dieses Terrorismus, aber wir versuchen damit auch nicht den Islam zu kriminalisieren. Ganz im Gegenteil, es gibt ja viele muslimische Gemeinden in Berlin, die sich klar und deutlich auch von diesem Terror distanzieren und gemeinsam mit den christlichen und den jüdischen Kirchen zusammenstehen gegen diesen Terror. Und die im Übrigen auch Burka-Verbot und andere Fragestellung, die wir jetzt vorschlagen mit unterstützen. Also der aufgeklärte Islam, den wir in Deutschland und gerade eben auch in Berlin an vielen Stellen haben, der braucht dies auch aus meiner Sicht, damit man sich klar distanziert von dem, was islamistischer Terror ist. Und ich betrachte es auch als Bereicherung, dass wir unterschiedliche Kulturen und unterschiedliche Religionen in Berlin haben. Ich finde es auch schön, dass wieder Menschen jüdischen Glaubens in Berlin im Stadtbild erkennbar sind, was über viele Jahre auch nicht der Fall war. Oder jedenfalls für mich nicht so erkennbar war und das man das jetzt wieder sieht und dass das in Berlin auch funktionieren kann, dass unterschiedliche Religionen zusammen leben. Aber es muss eben dann auch deutlich sein, dass man sich von den radikalisierten Strömungen klar distanziert und ich glaube auch, dass die meisten Muslime, auch in meiner Verwaltung arbeiten sehr viele, dass die sich das wünschen, dass eine klare Abgrenzung auch erfolgt, weil sie eben auch selber spüren, dass das ansonsten für sie selbst und für ihre Religionsausübung nicht zuträglich ist und dass sie sich da auch in der Gesellschaft nicht mehr wohlfühlen.



BerlinOnline: Dann die letzte Nachfrage zu dem Thema. Die CDU ringt ja eigentlich schon länger mit dem Thema ,,Doppelte Staatsbürgerschaft“. Wie kommen sie darauf, dass Menschen sich besser integrieren in Deutschland, wenn sie einen Teil ihrer Identität abgeben müssen?



Mario Czaja: Man bekennt sich zu einem Land in dem man leben möchte oder zu einem anderen Land. Und die Diskussion um die doppelte Staatsbürgerschaft ist eine lange und intensive in der CDU, die auch mit unterschiedlichen Kulturdiskussionen verbunden waren. Wir haben ja in vielerlei Formen doppelte Staatsbürgerschaften, die zwischen europäischen Ländern möglich ist. Ich glaube, die Staatsbürgerschaft ist das letzte Bekenntnis, zu welchem Land ich eigentlich gehöre, bin ich beispielsweise türkischer oder deutscher Staatsbürger. Und viele von denen wollen ja gerne die doppelte Staatsbürgerschaft haben. Und mein Eindruck momentan ist nicht, dass sie das nun tun, weil sie sich auch zu der deutschen Nation und zu den deutschen Werten, zu den Werten des Grundgesetzes bekennen möchten, sondern mein Eindruck ist eher, dass sie das tun, weil damit auch bestimmte Vorteile verbunden sind, aber dann muss man sich da auch klar bekennen, ,,Will ich das eine oder das andere?“ .



BerlinOnline: Ja, zum Thema Wirtschaft. Auf der einen Seite hat Berlin einen sehr großen Investitionsbedarf, gerade auch in Sachen Infrastruktur oder der Förderung von Start-Ups oder neuen Unternehmen. Auf der anderen Seite haben wir einen sehr hohen Schuldenberg, mit 60 Millionen den zweit höchsten im bundesweiten Vergleich von den Bundesländern. Für was für eine Schuldenpolitik steht die CDU?



Mario Czaja: Also erst mal, Berlin boomt. Berlin hat einen wirtschaftlich großen Erfolg. Dafür ist in dieser Legislaturperiode viel getan worden, auch in denen davor. Dass es uns wieder so gut geht, dass wir Schulden zurückzahlen konnten ist in dieser Legislaturperiode erstmalig. Wir stehen für die Schuldenpolitik, die wir jetzt gemeinsam mit der SPD umgesetzt haben. Schuldenabbau und Investitionen, der Wachstumsfond, den die beiden Fraktionsvorsitzenden von SPD und CDU in Berlin durch das Parlament gebracht haben ist unser Modell, wie wir mit dem Schuldenberg umgehen wollen. Die eine Hälfte des Überschusses kommt in die Schuldentilgung und die andere Hälfte wird investiert in die Zukunftsbranchen der Stadt. Ich glaube, dass das auch der richtige Weg ist, den wir weiter gehen sollten. Den kann man natürlich nur mit wirtschaftlichem Wachstum und niedrigen Zinsen weitergehen. Es gibt ein paar Dinge, da liegt die Verantwortung in Berlin. Es gibt andere Dinge, da ist man von Außenfaktoren abhängig, aber ich finde es richtig, dass wir beides tun, tilgen und gleichzeitig investieren. Das ist im Parlament umstritten. Die anderen Parteien, zu einem die Grünen und die Linken wollten keine Tilgung, sondern reine Investitionen. Das hielten wir für falsch, weil es weiter dazu führen würde, dass durch Zins und Zinseszins weitere Schulden entstehen und wenn dann die Zinsen wieder höher sind, als das jetzt der Fall ist, dann würden uns Zins und Tilgung weiter auffressen und das wollen wir verhindern, indem wir Schulden abbauen. Und ich finde, dass wir jetzt erstmalig unter 60 Milliarden Euro Schulden sind, zeigt auch, dass diese Koalition wirklich etwas vorzuweisen hat.

Prekäre Lebensverhältnisse in Berlin BerlinOnline: Ob Hauptstadt der Kinderarmut oder Hartz IV-Hochburg. In Berlin leben viele Menschen in prekären Lebensverhältnissen. Was möchte die CDU dagegen unternehmen?



Mario Czaja: Ja, es ist ein Problem, dass diese Stadt strukturell immer noch eine arme Stadt ist. Sie hat 200.000 Industriearbeitsplätze noch einmal nach der Wiedervereinigung verloren und hat eine relativ stabile Sockelarbeitslosigkeit und damit auch Sockelarmut. Die 40 bis 50.000 neuen sozialversicherungspflichtigen Jobs, die in Berlin jedes Jahr entstanden sind, sind vor allem deswegen entstanden, weil auch Menschen in die Stadt gezogen sind, die in diesen Jobs arbeiten. Und das ist ein Problem, weil das Wachstum der Stadt führt dazu, dass ein Teil der Berlinerinnen und Berliner davon nicht profitiert, sich verdrängt fühlen und durch hohe Mieten und Lebenshaltungskosten einem Wachstum der Stadt nicht partizipieren können, sondern eher Nachteile durch das Wachstum der Stadt haben. Das sehen wir hoch problematisch. Deswegen muss man aus meiner Sicht zwei, drei Dinge tun. Wir sind der Auffassung, das Erste ist immer die Investition in Bildung. Nur wenn den Kindern gute Bildung zu Teil wird, gelingt es aus der Armutsspirale herauszukommen. Das Zweite sind günstige Lebenshaltungskosten, heißt günstige Mieten und das erreicht man nicht nur dadurch, dass man Mietpreisbremsen einführt und den Markt reguliert, sondern dafür brauchen wir vor allem viele neue Wohnungen. Da ist in den vergangenen Jahren vieles nicht gemacht worden unter der Verantwortung der beiden Stadtentwicklungssenatoren, vor allem Müller und dann später Herrn Geisel.

Wohnungsnot in Berlin BerlinOnline: Die Bevölkerung in Berlin wächst rasant und die Wohnungsnot wird immer größer. Wie und vor allem wo soll in der nächsten Legislaturperiode Wohnraum in Berlin entstehen?



Mario Czaja: In allen Berliner Bezirken muss neuer Wohnraum entstehen. Wir wollen, dass in Berlin mehr Wohnungen gebaut werden und das davon ein Teil auch die sogenannten Sozialwohnungen sind, also für jene, die ein niedriges Einkommen haben. Wir wollen aber eben auch neue Wege gehen, beispielsweise durch das Dachausbau-Programm für Berlin. Wir glauben, dass da noch viel Luft ist, um in Berlin zur Verdichtung zu kommen ohne das große, neue Häuserblocks entstehen, sondern in bestehenden Häusern die Dachgeschosse genutzt werden. Und wir möchten die Eigentumsbildung in Berlin stärken. Berlin ist immer noch eine Mieterstadt. Das ist auch gut so, aber wir brauchen auch Instrumente um Eigentumsbildung zu unterstützen. Sich ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen ist in Berlin sehr teuer geworden und deswegen stehen wir dafür ein, dass wir eine Freigrenze bekommen bei der Grunderwerbsteuer für diejenigen, die zum ersten mal Grund und Boden oder eine Eigentumswohnung erwerben, mit 300.000 Euro Freibetrag. Neuer, günstiger Wohnraum, gleichzeitig die Dachgeschosse ausbauen und Eigentumsbildung zu unterstützen - das sind die Dinge, die für uns wichtig sind. Wenn 40 bis 50.000 neue Menschen nach Berlin ziehen, aber in den Jahren, in denen der jetzige regierende Bürgermeister Verantwortung hatte jedes Jahr nur knapp 10.000 Wohnungen in Berlin gebaut wurden, dann ist es eine einfache Rechnung zu verstehen, dass das nicht ausreichend ist. Und dabei nur die Mieten zu begrenzen und Mietpreisbremsen einzuführen, führt ja noch nicht dazu, dass für die neuen Menschen, die in die Stadt kommen, neue Wohnungen da sind, sondern die Wohnungen fehlen weiterhin und der Druck auf dem Mietenmarkt ist weiterhin enorm. Insbesondere wenn neue Häuser und Wohnungen entstehen, werden dort Höchstpreise und Höchstmieten aufgerufen und deswegen kommt es aus unserer Sicht vor allem darauf an, das Angebot zu verstärken, wenn die Nachfrage größer wird. Und die Gesetze des Marktes dabei eben auch zu beachten und dadurch auch wieder zu niedrigeren und vernünftigen Mieten zu kommen.



BerlinOnline: Nun ist Wohnungsbau ja immer mittelfristige Stadtplanung. Hat die CDU auch Maßnahmen, die Gentrifizierung kurzfristig zu entschleunigen?



Mario Czaja: Doch, wir sind die Mietpreisbremse ja mitgegangen in Berlin. Wir haben ja viele Maßnahmen zusammen mit den Sozialdemokraten unternommen, um zu einer Mietpreisdeckelung zu kommen. Wir haben Bundesratsinitiativen unterstützt, damit bei einer Neuvermietung der Vermieter auch verpflichtet ist, dem neuen Mieter mitzuteilen, wie hoch denn die Miete des Altmieters war. Bis jetzt ist es ja so, dass der Mieter das erfahren darf, aber beim Vermieter nachfragen muss. Das tut er aber in der Regel nicht vor Abschluss des Mietvertrages, weil er Angst hat, dass dann möglicherweise jemand anderes die Wohnung mietet. Also wir sind ja viele Schritte mitgegangen, die dazu geführt haben, dass wir in Berlin zu einer Mietpreisbremse gekommen sind. Wir haben mit unterstützt, dass es zu einer Beschränkung bei den Ferienwohnungen in Berlin kommt, um ein zweites Beispiel zu nennen. Das ist aus unserer Sicht kurzfristig auch alles richtig gewesen, um die Fehler zu heilen, die in der Vergangenheit in Berlin gemacht wurden, dass nicht ausreichende Wohnungen neu gebaut wurden. Aber deswegen muss man trotzdem an die Wurzel. Und die Wurzel kann man nur dadurch lösen, dass neuer Wohnraum entsteht. Wir finden, dass man Genossenschaften viel stärker dabei auch mitberücksichtigen muss, weil sie auch schnell kleinere Wohnungseinheiten neu errichten können. Teilweise auch Verdichtungen haben und einen Genossenschaftsanteil zu haben, ist auch ein Stück Eigentumsbildung, ein Stück Verantwortung, dass man für die Stadt und seinen Kiez übernimmt. Auch das ist für uns ein Teil, der derzeitig etwas weniger berücksichtigt wird, aber den man in der nächsten Legislaturperiode ins Auge fassen sollte.

Sanierung der Berliner Schulen BerlinOnline: Sie sprachen vorhin schon davon, dass Bildung wichtig ist, um prekäre Lebensverhältnisse vorzubeugen. Für die Sanierung von Berliner Schulen werden in den kommenden Jahren rund 5 Milliarden Euro benötigt. Welche Investitionen plant die CDU und wie sollen diese finanziert werden?



Mario Czaja: Die Schulsanierung war auch für uns in den letzten fünf Jahren in dieser Koalition ein wichtiger Part. Deswegen haben wir das Schul- und Sportstätten-Sanierungsprogramm verdoppelt und den Schulen und den Bezirken zusätzliche Mittel geben. Aber wir sehen heute, dass der Bedarf so hoch ist, wie sie sagen. Weshalb die Berliner CDU 3 Milliarden in den nächsten fünf Jahren in die Berliner Schulen investieren möchte. Und wir sind auch der Auffassung, dass die Investitionen in die Schulen schneller von statten gehen sollten.

Migration und Flüchtlinge BerlinOnline: Gut. Kommen wir jetzt zu einem Thema, was sie als Senator für Gesundheit und Soziales in der letzten Legislaturperiode sehr tangierte. Es kamen sehr viele geflüchtete Menschen nach Berlin. Ende dieses Jahres sollen mehr als 70.000 registriert sein. Welches Konzept und die CDU für die Unterbringung und Integration dieser Menschen?



Mario Czaja: Zunächst einmal zur Klarheit der Zahlen: Im letzten Jahr kamen 80.000 Flüchtlinge nach Berlin, von denen 55.000 in Berlin blieben und einen Asylantrag gestellt haben. Der Rest ist auf die anderen Bundesländer verteilt worden, weil Berlin nach dem Königsteiner-Schlüssel 5,05 % aufnimmt.



BerlinOnline: Ende dieses Jahres sollen 70.000 registriert sein. Das ist eine Prognose.



Mario Czaja: Nach unseren Prognosen sind wir davon ausgegangen wie viele noch in diesem Jahr hinzukommen werden. Von denen, die im letzten Jahr gekommen sind, gehen wir davon aus, dass gut 50 % eine hohe Bleibe-Perspektive haben. Und die andere Hälfte nicht in Deutschland verbleiben darf und deswegen in das Heimatland zurückkehren muss. Das gelingt immer besser durch freiwillige Rückkehrprogramme. Die Nachfrage in den freiwilligen Rückkehrprogrammen hat sich in den ersten Monaten des Jahres 2016 vervierfacht. Die Zahl der zwangsweisen Abschiebungen ist aber auch sehr viel höher geworden. Allein im ersten Quartal sind mehr Menschen zwangsweise zurückgeführt worden als im ganzen Jahr 2015. Das bedeutet also, dass wir uns vor allem Gedanken machen müssen um diejenigen, die dauerhaft hierbleiben. Aber ich sage das deswegen, weil es zwei Seiten einer Medaille sind. Ein Asylantrag kann positiv oder negativ ausgehen und wenn er nicht positiv ausgeht, dann muss die Rückführung eben auch ordnungsgemäß und schnell stattfinden. Wir haben einerseits die Herausforderungen zunächst die Menschen, die neu angekommen sind, unterzubringen und sie zu versorgen mit den Grundbedürfnissen, die jeder Mensch hat und die wir in Berlin zur Verfügung stellen wollen. Dafür haben wir im Senat verabredet, dass wir die sogenannten „Tempo-Homes“ errichten, also Gebäude, die sehr schnell in Berlin zu errichten sind. Das passiert momentan in Berlin. Die werden schrittweise errichtet und wir werden bis Ende des Jahres bis zu 30 solcher „Tempo-Homes“ haben, um die Turnhallen leer zu ziehen und die Notunterkünfte schnell abbauen zu können. Aber das ist nicht alles. Sondern das, was wir benötigen, ist dann eben auch schnellen und günstigen Wohnraum. Deswegen werden in Berlin nur noch wenige der Modularbauten als reine Flüchtlingsunterkünfte entstehen, sondern wir haben uns im Senat verabredet, dass die städtische Wohnungsbaugesellschaften und das Land diese Modularbauten gleich als günstigen Wohnraum in kleineren Appartements für die Flüchtlinge errichtet. Das ist der eine Teil der Unterbringung. Ich glaube, dass der uns auch gelingen wird. Auch deswegen weil der derzeitige Flüchtlingszugang auf einem Zweijahrestief ist und auch nicht erkennbar ist, dass in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten die Zahl der Flüchtlinge steigt. Aber das ist eben nur ein Teil. Der zweite Teil der Integration ist umfangreicher, aufwendiger und auch kein Thema eines Ressorts. Darauf habe ich schon vor zwei, drei Jahren hingewiesen. Diejenigen, die der Auffassung waren und immer nur mit den Fingern auf ein Ressort und eine Person gezeigt haben, haben davon Gott sei Dank auch nicht profitiert. Es hat dem Regierenden Bürgermeister nicht geholfen, dass er der Auffassung war, die Verantwortung, die auch im SPD-Ressort liegt, nur auf ein paar CDU-Senatoren abzuladen. Das war nicht richtig. Ich habe das auch immer für falsch gehalten und dort immer gesagt, das ist eine gesamtstädtische Aufgabe. Die gelingt nur, wenn das Bildungsressort, das Integrationsressort, aber natürlich auch das Ressort für die innere Sicherheit, dem die Ausländerbehörde untersteht und unser Ressort, für die Unterbringung zuständig ist, wenn die alle zusammenarbeiten. Und deswegen ist der Masterplan für Integration, der in dem all diese Dinge aufgeführt sind. Wie gelingt es uns Menschen schnell in Arbeit zu bringen? Wie gelingt es uns mit Menschen schnell in ihren Berufsalltag zu bringen? Ausbildungen zu bekommen? Da haben wir viele Programme in Berlin aufgelegt. Wie gelingt es uns, dass unsere Kultur verstanden wird? Dass Integrationskurse wahrgenommen werden? Dass man die Sprache lernt? Wir haben mit den Volkshochschulen auch ergänzende Maßnahmen in Berlin aufgelegt, zu denen, die vom Bund ohnehin kommen. Und dann gehört aber eben auch dazu, was passiert dann, wenn man diese Integrationsmaßnahmen ablehnt? Da gibt es jetzt das Integrationsgesetz des Bundes, wo viele zusätzliche Integrationsmaßnahmen angeboten und auch finanziert werden. Aber wenn man diese nicht annimmt, dann kommt es auch zu Leistungskürzungen. Das sind für uns die Dinge, die dabei eine Rolle spielen. Aber es bleibt dabei, es ist eine gesamtstädtische Aufgabe. Es müssen alle Ressorts zusammen arbeiten.



BerlinOnline: Sie haben das Thema gerade schon ein wenig angerissen. Sie bezogen das wahrscheinlich auf Ihre Behörde und auf die Kritik an den Umständen der Geflüchteten am LaGeSo, speziell im letzten Jahr. Da standen Sie besonders als Person und als Senator ja auch in der Kritik. War Ihre Behörde nicht gut auf diese Situation vorbereitet?



Mario Czaja: Wissen Sie, wir sehen das ja an unterschiedlichen Stellen in Berlin in unterschiedlichen Behörden, dass die Sparpolitik der vergangenen Jahre ohne Aufgabenkritik und Veränderungen der Prozesse in der Verwaltung, also das reine Einsparen von denjenigen, die in Ruhestand gehen und diese Aufgabe denen, die noch dableiben wieder auf die Schultern zu packen, dass diese Politik Spuren hinterlassen hat. Und viele haben geschmunzelt über den Satz ,,Sparen bis es quietscht“. Aber es quietscht irgendwann. Es quietscht bei den Familienkassen, bei denen das Elterngeld nicht rechtzeitig ausgezahlt werden konnte. Es quietscht bei den Bürgerämtern, weil zu lange auf einen Termin gewartet werden muss und sich sogar Geschäftsmodelle in Berlin entwickelt haben, das Thema verkauft wurden. Und es quietscht natürlich vor allem dort, wo die Aufgaben richtig stark gewachsen sind. Der Flüchtlingszugang ist um 4000 %, in binnen von wenigen Wochen angestiegen. Innerhalb des gesamten LaGeSos waren 35 Kollegen dafür zuständig und sind mit dieser Aufgabe völlig alleine gelassen worden und konnten nicht in der Lage sein, diese Aufgabe alleine zu stemmen. Im Rest der Republik sind dafür viele Gemeinden und Städte verantwortlich. In Berlin ist das nur eine Behörde, weil wir Land und Kommune gleichermaßen sind. Und ich erinnere mich noch gut, als ich im Sommer 2014, als wir erstmalig über 1000 Flüchtlinge pro Monat in Berlin hatten, im Senat gesagt haben, wir müssen eigene Flüchtlingsunterkünfte bauen. Und ich bin damals zum Stadtentwicklungssenator gegangen und habe gesagt: ,,Wenn eine Polizeiwache in Berlin gebaut wird, dann baut die Stadtentwicklungsverwaltung. Und wenn ein Justizgebäude gebaut wird, dann baut sie die Stadt. Und wenn eine Oper saniert wird, dann bauen Sie, Herr Stadtentwicklungssenator. Ich bitte Sie, dass wir auch solche Flüchtlingsunterkünfte gebaut bekommen.“ Mir wurde gesagt, dass ist nicht in unserem Arbeitsplan, das müssen sie mit dem LaGeSo selbst machen. Dieser Stadtentwicklungssenator bei dem ich im August 2014 diese Bitte vorgetragen war Michael Müller und ich bekam nur das Recht Containerdörfer zu errichten, wenn ich es selbst tue. Und ich habe dann Mitarbeiter aus der Gesundheitsverwaltung genommen, die sonst üblicherweise Krankenhausnotlagen organisieren und wir haben die ersten Wohncontainer gebaut. Heute bin ich ganz froh darüber, dass wir das gemacht haben. Weil höchstwahrscheinlich das Erste nicht in binnen von 44 Tagen fertig gewesen wäre. Aber ich erinnere nur daran, dass die Aufgabe schon sehr viel länger in Berlin bestand. Im September 2014 ist das LaGeSo das erste Mal zusammengebrochenen bei dieser Arbeit und drei Tage fand keine Arbeit statt, weil die Hälfte der Sachbearbeiter so überfordert waren, dass sie alle zu Hause waren und krank waren aufgrund dieser Aufgaben. Und das hat fast ein Jahr gebraucht, bis es zu einer gesamtstädtischen Aufgabe wurde, bis endlich der Startschuss kam, den ich schon im Herbst 2014 gefordert habe. Bis ein Sonderstaatssekretär dafür benannt wurde. Was ist eigentlich in diesem Jahr passiert? In diesem Jahr hat sich die SPD mit der Frage beschäftigt: ,,Wer wird der nächste regierende Bürgermeister?“. Und der Stadtentwicklungssenator befand sich im Wahlkampf innerhalb der SPD. Ich weiß, dass man das heute ungern hört, aber ich sagte das auch deswegen, weil der Zeitzeuge häufig der größte Kritiker des Historikers ist und ich als Zeitzeuge weiß, wann wir an welcher Stelle um Hilfe und Unterstützung gebeten haben.

Sparpolitik Berlin BerlinOnline: Sie haben die Sparpolitik gerade angesprochen, die wurde ja unter Rot-Rot teilweise zwanghaft betrieben, wegen dem Haushaltsgesetzentwurf, der damals nicht durchgekommen ist, aber auch unter Rot-Schwarz wurde wirtschaftlich konsolidiert. Wir haben darüber ja gerade gesprochen. Hätte man in der Zeit unter dem letzten Senat nicht vielleicht noch mehr investieren müssen?



Mario Czaja: Ja, wenn man öffentliche Verwaltung reformieren will und verändern will, dann wird das nicht gehen ohne Startinvestitionen. Das ist auch in jedem Unternehmen so. Wenn eine neue IT eingeführt wird, wenn Prozesse verschlankt werden, dann bedeutet das, dass man am Anfang erst mal Startkosten hat. Der Ökonom nennt das gerne Implementierungskosten. Und es gab eine Zeit, wo man auch dazu nicht bereit war, diese Implementierungskosten zu bezahlen, was aber sinnvoll gewesen wäre, um die Prozesse auf Dauer schlanker zu gestalten. Und ich weiß, wie häufig unter dem damaligen Finanzsenator Nussbaum der Innensenator Frank Henkel Vorschläge unterbreitet hat zur Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung und Vorschläge zum Ehegatten-Gesetz. Und bei diesen Vorstellungen immer wieder ausgebremst wurde, eben gerade mit der Begründung: ,,Ja, das können Sie gerne machen, aber diese Einführung darf nichts kosten.“ Und das geht eben nicht. Das kostet am Ende was und das Parlament hat dann letztendlich ein solches Gesetz beschlossen. Das ist jetzt auch mit Kosten für die Veränderungen und Reformen der Verwaltung verbunden und es ist auch bitter nötig, weil wir jetzt bei rund 100.000 Beschäftigten des Landes Berlin sind, von denen jedes Jahr fast 10.000 in den Ruhestand gehen werden. Auch das war etwas, was nicht in den letzten zwei oder drei Jahren erst neu entdeckt wurde, weil mindestens die Geburtsdaten sind von den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bekannt. Und wann sie 63, 64 oder 65 werden. Es war vieles an Spar- und Konsolidierungspolitik auch richtig. Wir sind ja auch viele Schritte mitgegangen. Aber es muss eben auch deutlich werden, dass die Probleme, die wir heute erleben, einerseits Probleme sind, weil in der Vergangenheit die Aufgabenkritik nicht gemacht wurde und andererseits sind es Probleme, die aus einer positiven Entwicklung entstehen. Nämlich aus der Entwicklung, dass die Stadt wächst, dass die Stadt wirtschaftlich so boomt wie nirgendwo anders in Deutschland, dass wir mit großen europäischen Metropolen verglichen werden und dass unser Wirtschaftswachstum weit über dem des Bundesdurchschnitts liegt. Und unsere Arbeitslosigkeit auch kräftig gesunken ist. Also insofern sind es auch Probleme, die aus dem Wachstum der Stadt heraus entstehen.

Gleichgeschlechtliche Ehe BerlinOnline: Kommen wir jetzt zum letzten Themengebiet. Berlin gilt als Hochburg der Lesben- und Schwulenbewegung. Trotzdem enthielt sich der Senat bei Probeabstimmungen zur gleichgeschlechtlichen Ehe und Bundesrat aufgrund des Vetos der CDU. Ignoriert die CDU die Lebenswirklichkeit vieler Menschen in Berlin?



Mario Czaja: Nein, das tut die CDU nicht, denn die CDU war, glaube ich, die einzige Partei, die sich mit dieser Frage intensiv im Rahmen eines Mitgliederentscheids und einer Mitgliederbefragung beschäftigt hat. Wie sie möglicherweise wissen, war ich ein Befürworter der Kampagne ,,Ehe für alle“ innerhalb der Berliner CDU. Es ist ein knappes, aber am Ende des Tages doch deutliches Ergebnis gewesen, dass sich die Mehrheit der CDU Mitglieder nicht dafür ausgesprochen haben. Das gilt es zu respektieren. Berlin profitiert und lebt davon, dass wir eine bunte Stadt sind. Das viele schwule Menschen, viele lesbische Menschen, aber auch unterschiedlicher Sexualität in Berlin leben. Diese Vielfalt wollen wir in Berlin weiter halten und unterstütze. Wir sind auch dafür, dass man alle Möglichkeiten ausschöpft, um die Lebensverhältnisse und die Lebensbedingungen noch weiter aneinander anzugleichen. Bei der Ehe für alle war es so, dass die Berliner CDU einen Mitgliederentscheid durch geführt hat. Da gab es unterschiedliche Positionen. Es ist jetzt schwer für mich diese Frage zu beantworten, weil ich da eine andere Auffassung vertrete als die Mehrheit der Berliner CDU-Mitglieder. Ich kann nur dahingehend die Hoffnung haben, dass die jüngeren CDU-Mitglieder sich mehrheitlich für die Ehe für alle und die älteren sich dagegen ausgesprochen haben. Mein Eindruck ist aber, wenn man eine solche Abstimmung ehrlicherweise bei der SPD oder vielleicht sogar auch bei der Linkspartei gemacht hätte, dass man zu ähnlichen Ergebnissen gekommen wäre.

BerlinOnline: Herr Czaja. Zum Abschluss stellen wir Ihnen noch ein paar persönliche Fragen und würden Sie bitten immer nur in einem Satz zu antworten.



Mit welchem Berliner Fußballverein fiebern sie mit:

Hertha oder Union?



Mario Czaja: Dem 1. FC-Union.



BerlinOnline: Currywurst oder Döner?



Mario Czaja: Currywurst.



BerlinOnline: Karneval der Kulturen oder Berliner Philharmoniker?



Mario Czaja: Das ist schwer, das hängt vom Wetter ab. Bei schlechtem Wetter dann gerne Philharmoniker, aber ansonsten auch sehr gerne Karneval der Kulturen.



BerlinOnline: Horst Seehofer oder Angela Merkel?



Mario Czaja: Das sind ja einfache Fragen, Angela Merkel.



BerlinOnline: Schlachtensee oder Prinzenbad?



Mario Czaja: Auch eine schwierige Frage. Das hat ein bisschen was mit der Familie und den Kindern zu tun. Die rutschen. Da ist, glaube ich, das Prinzenbad besser, aber ich bin da schon Ewigkeiten nicht mehr gewesen, aber die Frage entscheiden nicht die Männer zu Hause, sondern die Kinder und die Frauen. Also deswegen würde ich eher sagen Prinzenbad.



BerlinOnline: Udo Lindenberg oder Die Ärzte?



Mario Czaja: Die Ärzte.



BerlinOnline: Chris Dercon oder Frank Castorf?



Mario Czaja: Oh, diese Frage kann ich Ihnen so nicht beantworten, die ist zu kompliziert.



BerlinOnline: Neukölln oder Charlottenburg?



Mario Czaja: „Kreuzkölln“. Das ist ein wirklicher Aufstiegs-Stadtteil in dem es momentan Spaß macht zu leben, aber man braucht das auch nicht immer. Ich bin ja Stadtrand-Politiker. Ich weiß, ich sollte immer nur in einem Satz antworten, aber wenn sie fragen, dann lieber Stadtrand oder Innenstadt. Tagsüber gerne Innenstadt, aber zum Ausruhen dann doch lieber Stadtrand.



BerlinOnline: Fahrrad oder U-Bahn?



Mario Czaja: Beides.



BerlinOnline: Flughafen-Tegel: Weiterhin Flughafen oder Freifläche?



Mario Czaja: Standort für neue Technologien, für die Ansiedlung der Technischen Universität und eine gleiche Erfolgsgeschichte wie Adlershof, wenn der BER endlich eröffnet.



BerlinOnline: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Czaja. Zum nächsten Wahlinterview treffen wir morgen den regierenden Bürgermeister und SPD-Spitzenkandidaten Michael Müller.

Das Interview wurde am 10. August 2016 aufgezeichnet.

Letzte Änderung: Dienstag, 13. September 2016 18:16 Uhr

Quelle: BerlinOnline/Patrick Diekmann/ Franziska Wall

