Letzter Drücker für die Briefwahl: Einige Stolpersteine gibt es zu beachten

Wer per Briefwahl seine Stimme zur Berliner Wahl abgegeben will, sollte seine Unterlagen jetzt ausfüllen und umgehend an das Bezirkswahlamt zurückzuschicken.

Darauf wies Landeswahlleiterin Petra Michaelis-Merzbach am Dienstag hin. Wenn es zu knapp werden sollte, sollte man die Unterlagen selbst dort vorbeibringen.



Wer noch keine Unterlagen hat, sollte möglichst selbst zur Briefwahlstelle gehen und gleich vor Ort wählen, riet die Landeswahlleiterin. Wahlbriefe müssen spätestens am Wahltag - am Sonntag - bis 18 Uhr im Bezirkswahlamt eingegangen sein. Sonst werden sie nicht mitgezählt.

Obacht: Wahlscheine müssen unterschreiben werden, Stimmzettel nicht Die Hinweise auf dem Merkblatt zur Briefwahl müssten beachtet werden, mahnte Michaelis-Merzbach. Fehler beim Ausfüllen, wie beispielsweise eine fehlende Unterschrift auf dem Wahlschein, führten dazu, dass die Stimmen nicht gewertet werden können. Umgekehrt seien Stimmzettel ungültig, die unterschrieben werden, da dies den Grundsatz der geheimen Wahl verletzen würde.

Letzte Änderung: Dienstag, 13. September 2016 11:51 Uhr

