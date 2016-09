Heiße Luft aus Afrika heizt Berlin weiter ein: Hitzewarnung fortgesetzt

Der spät eingebrochene Sommer lässt einfach nicht locker. Es darf weiter geschwitzt werden: Für Berlin und Teile Brandenburgs gilt die amtliche Warnung vor Hitze fort.

Hoch «Karl» bringt den zweiten Tag in Folge heiße Luft aus Afrika und Südeuropa in die Region. Erwartet werden am Dienstag Temperaturen bis zu 33 Grad, vor allem im Raum Elbe-Elster. In der Uckermark lägen die Höchstwerte voraussichtlich bei 30 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam auf Nachfrage mit. In Berlin soll es bis zu 32 Grad warm werden. Die Hitzewarnung gilt auch für Teile Sachsen-Anhalts und Sachsens.